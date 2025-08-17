Το ηλεκτρικό C-SUV που παίρνεις με κάτω από 29.000 ευρώ – Ποιο είναι;

Ένα ηλεκτρικό C-SUV μπορεί πλέον να προσφέρει την άνεση και τους χώρους ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, μαζί με τεχνολογία αιχμής, σε κόστος που ξεκινά κάτω από τις 29.000 ευρώ.

Hyundai KONA Electric (Standard Range)

Τιμή: 31.990 € – με κρατική επιδότηση πέφτει στις 28.990 €

Κατηγορία: C-SUV, 100% ηλεκτρικό

Αυτονομία: Έως 377 km WLTP

Ισχύς: 156 ίπποι

Φόρτιση: Ταχεία DC έως 102 kW, 10–80% σε περίπου 41 λεπτά

Νέα εποχή για το KONA

Η αγορά των ηλεκτρικών SUV γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, με τους κατασκευαστές να προσπαθούν να συνδυάσουν τεχνολογία, πρακτικότητα και προσιτή τιμή. Στην περίπτωση του Hyundai KONA Electric, η κορεάτικη φίρμα καταφέρνει να τοποθετήσει στην κατηγορία C-SUV ένα μοντέλο που δεν απαιτεί υπερβολικό budget, ιδίως αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση.

Με αρχική τιμή 31.990 ευρώ και την επιδότηση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” που αφαιρεί 3.000 €, το κόστος πέφτει στις 28.990 ευρώ. Αυτό τοποθετεί το KONA Electric κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 €, χωρίς να στερείται τεχνολογία ή εξοπλισμό.

Σχεδίαση με δυναμικό χαρακτήρα

Η δεύτερη γενιά του KONA έχει ανανεωθεί πλήρως, υιοθετώντας μια πιο αεροδυναμική σιλουέτα και μοντέρνα σχεδιαστικά στοιχεία. Η ενιαία LED λωρίδα στο εμπρός μέρος και οι καθαρές γραμμές στο προφίλ δίνουν μια high-tech εικόνα, ενώ η κλειστή μάσκα μπροστά υποδηλώνει άμεσα ότι πρόκειται για ηλεκτρική έκδοση.

Στο πίσω μέρος, οι λεπτές οριζόντιες λωρίδες φωτιστικών σωμάτων και ο προσεγμένος προφυλακτήρας δημιουργούν μια εικόνα φρεσκάδας και σύγχρονης αισθητικής. Με μήκος 4,355 mm, το KONA Electric προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία πόλης και την άνεση ταξιδιού.

Εσωτερικό με έμφαση στην τεχνολογία

Στο εσωτερικό, η Hyundai έχει δώσει προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση. Κυριαρχούν οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών —μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment— που συνδέονται οπτικά σε μια ενιαία διάταξη.

Τα υλικά είναι προσεγμένα, με επιλογές οικολογικής επένδυσης, και η καμπίνα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση σε πέντε ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 466 λίτρα, ενώ υπάρχει και μικρός πρόσθετος χώρος (frunk) κάτω από το μπροστινό καπό.

Ηλεκτρική απόδοση

Η έκδοση Standard Range διαθέτει μπαταρία 48,4 kWh και ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, με ροπή 255 Nm. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 8,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 162 km/h.

Η αυτονομία φτάνει έως 377 km σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, επαρκής για τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και για εκδρομές, ειδικά αν συνδυαστεί με γρήγορη φόρτιση DC έως 102 kW, που επιτρέπει το 10–80% σε περίπου 41 λεπτά.

Εξοπλισμός που καλύπτει τα πάντα

Ακόμη και στη βασική του έκδοση, το KONA Electric προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό:

Σύστημα πλοήγησης με ασύρματες ενημερώσεις Over-the-Air

με ασύρματες ενημερώσεις Over-the-Air Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance)

(Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance) Κάμερα οπισθοπορείας

Αυτόματος κλιματισμός

Ζάντες αλουμινίου

Σύνδεση Apple CarPlay & Android Auto

Ο εξοπλισμός ασφάλειας είναι αντίστοιχος μεγαλύτερων κατηγοριών, καθιστώντας το Kona Electric μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Πού τοποθετείται στην αγορά;

Με την επιδότηση, το Kona Electric μπαίνει σε άμεση αντιπαράθεση με μικρότερα ηλεκτρικά hatchbacks που δεν έχουν SUV χαρακτήρα, ενώ παραμένει σημαντικά πιο οικονομικό από premium ηλεκτρικά SUV. Αυτό το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν το ύψος, τον χώρο και την τεχνολογία ενός C-SUV χωρίς να ξεπεράσουν τα 30.000 ευρώ.

Τι κρατάμε;

Τιμή κάτω από 29.000 € με την κρατική επιδότηση

με την κρατική επιδότηση Αυτονομία έως 377 km WLTP για την έκδοση Standard Range

για την έκδοση Standard Range Πλούσιος βασικός εξοπλισμός και προηγμένα συστήματα ασφαλείας

και προηγμένα συστήματα ασφαλείας Σχεδίαση και τεχνολογία που δίνουν premium αίσθηση στην κατηγορία

