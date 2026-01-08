Το ηλεκτρικό μεγάλο SUV της Volvo που κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη άνετα

Εάν θέλετε να διασχίσετε την Ελλάδα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο -ή να φορτίζετε σπάνια στη καθημερινότητα σας- η Volvo έχει τη λύση με το νέο της SUV.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 μπορεί να καλύψει μέχρι και 810 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Έτσι, κατακτά τον τίτλο της μεγαλύτερης αυτονομίας για τη κατηγορία του, φτάνοντας αυτή την αυτονομία με τετρακίνητη διαμόρφωση – κάτι σπάνιο στις Long Range εκδόσεις. Έτσι λοιπόν, το EX60 όχι μόνο φτάνει πιο μακριά από κάθε άλλο ηλεκτρικό της Volvo, αλλά υπερτερεί και απέναντι στον ανταγωνισμό του. Οι μηχανικοί της Volvo έχουν βελτιστοποιήσει την αυτονομία του για οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, έχοντας συλλέξει πολλές πληροφορίες από τις καθημερινές διαδρομές των πελατών της.

Μάλιστα, η τρομερή αυτονομία δεν είναι το μοναδικό «νέο» στο …πρωτοσέλιδο του ΕΧ60, καθώς έχει επίσης τη δυνατότητα να φορτίσει ταχύτερα από κάθε άλλο Volvo, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ενώ παλιότερα η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού απαιτούσε στάση για γεύμα, πλέον μια γρήγορη στάση για καφέ/τουαλέτα είναι αρκετή για να συνεχιστεί απροβλημάτιστα η διαδρομή. Μιλώντας με νούμερα, το Volvo EX60 μπορεί να ανακτήσει μέχρι και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας με μόλις 10 λεπτά φόρτισης (όταν χρησιμοποιείται ταχυφορτιστής 400 kWh – υπάρχουν μερικοί ακόμη και μέσα στην Αθήνα). Με άλλα λόγια, οι χρόνοι φόρτισης είναι πλέον παρόμοιοι με αυτούς του χρόνου ανεφοδιασμού ενός θερμικού μοντέλου, ενώ η εγγύηση 10 ετών για τη μπαταρία είναι ένα ευχάριστο -και καθησυχαστικό- μπόνους.

Η ταχύτερη φόρτιση είναι εφικτή χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt της Volvo, αλλά και στο λογισμικό που εξέλιξε εσωτερικά η εταιρεία. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας επίσης υποστηρίζουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, ώστε το EX60 να μπορεί να ανακτά αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού», λέει ο Anders Bell, Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Πολύ σημαντικός παράγοντας για τη κορυφαία αυτονομία και ταχυφόρτιση του EX60 είναι η προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo με ονομασία SPA3. Αυτή, ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στη Volvo να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας μέσα στη δομή του αυτοκινήτου, με τη χρήση τεχνολογίας cell-to-body, και οι εσωτερικά εξελιγμένοι ηλεκτροκινητήρες καθιστούν το EX60 πιο αποδοτικό ενεργειακά και μειώνουν το βάρος. Η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας του EX60 αποτελεί έναν καλά μελετημένο συνδυασμό ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία.

Έξυπνοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, η οποία ανήκει στη Volvo Cars, ενσωματώνονται επίσης στο EX60 και επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ρυθμίζει συνεχώς το πώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια, διατηρώντας τη στο ιδανικό φάσμα λειτουργίας κάθε στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026 και ολόκληρη η εκδήλωση της παρουσίασης θα μεταδοθεί ζωντανά ΕΔΩ.

