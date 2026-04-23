Το ηλεκτρικό Opel Frontera από 20.900 ευρώ στην Ελλάδα

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια προνόμιο λίγων και το Opel Frontera Electric, είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV που χωράει σε κάθε τσέπη

Με τιμή εκκίνησης από 20.900 ευρώ (μετά από προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση), το Frontera Electric κατεβάζει τον πήχη του κόστους εισόδου στην ηλεκτροκίνηση σε επίπεδα που ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς για ένα SUV 4,38 μέτρων.

Αυτονομία που καλύπτει πραγματικές ανάγκες

Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η μικρότερη, των 44 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 306 χλμ. με βάση τον κύκλο WLTP, αρκετή για την καθημερινή χρήση της μεγάλης πλειονότητας των οδηγών. Όποιος θέλει να «ταξιδεύει» χωρίς άγχος,μπορεί να επιλέξει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 54 kWh, που ξεπερνά τα 400 χλμ. αυτονομία. Ο κοινός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 113 ίππους.

Πρακτικότητα που ξεχωρίζει

Εδώ το Frontera Electric παίζει το καλύτερο χαρτί του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.600 λίτρα με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα, ένας αριθμός που ανταγωνίζεται μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης κάνουν την καθημερινή χρήση πιο ευέλικτη.

Η οικονομική εξίσωση

Σε μια εποχή που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το χαμηλό λειτουργικό κόστος ενός ηλεκτρικού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με μηδενικές εκπομπές ρύπων και σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα, το Frontera Electric φιλοδοξεί να είναι όχι απλώς η «οικολογική» επιλογή, αλλά και η πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμα.

Το Opel Frontera Electric είναι διαθέσιμο στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Opel στην Ελλάδα.