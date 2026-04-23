Q-ELECTRIC

Το ηλεκτρικό Opel Frontera από 20.900 ευρώ στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ | 23.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πια προνόμιο λίγων και το Opel Frontera Electric, είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV που χωράει σε κάθε τσέπη

Με τιμή εκκίνησης από 20.900 ευρώ (μετά από προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση), το Frontera Electric κατεβάζει τον πήχη του κόστους εισόδου στην ηλεκτροκίνηση σε επίπεδα που ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς για ένα SUV 4,38 μέτρων.

Αυτονομία που καλύπτει πραγματικές ανάγκες

Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η μικρότερη, των 44 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 306 χλμ. με βάση τον κύκλο WLTP, αρκετή για την καθημερινή χρήση της μεγάλης πλειονότητας των οδηγών. Όποιος θέλει να «ταξιδεύει» χωρίς άγχος,μπορεί να επιλέξει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 54 kWh, που ξεπερνά τα 400 χλμ. αυτονομία. Ο κοινός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 113 ίππους.

Πρακτικότητα που ξεχωρίζει

Εδώ το Frontera Electric παίζει το καλύτερο χαρτί του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.600 λίτρα με αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα, ένας αριθμός που ανταγωνίζεται μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα της κατηγορίας. Στο εσωτερικό, έξυπνες λύσεις αποθήκευσης κάνουν την καθημερινή χρήση πιο ευέλικτη.

Η οικονομική εξίσωση

Σε μια εποχή που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το χαμηλό λειτουργικό κόστος ενός ηλεκτρικού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με μηδενικές εκπομπές ρύπων και σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα, το Frontera Electric φιλοδοξεί να είναι όχι απλώς η «οικολογική» επιλογή, αλλά και η πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμα.

Το Opel Frontera Electric είναι διαθέσιμο στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους Opel στην Ελλάδα.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
