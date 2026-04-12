Q-ELECTRIC

Το ηλεκτρικό που αλλάζει μπαταρία σε 99 δευτερόλεπτα έρχεται

ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.04.2026
Autotypos Team
To GAC Aion RT με σύστημα γρήγορης αντικατάστασης μπαταρίας (battery swap) θα παρουσιαστεί επίσημα στις 8 Απριλίου

Πρόκειται για μια νέα έκδοση του compact sedan της Aion, η οποία υποστηρίζει τόσο συμβατική φόρτιση όσο και αντικατάσταση μπαταρίας σε μόλις 99 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο συνδυάζει μοντέρνο design με πρακτικότητα και προηγμένη τεχνολογία, ενώ αποτελεί μέρος της συνεργασίας της GAC με την CATL για το σύστημα αντικατάστασης μπαταρίας Choco-SEB.

Η έκδοση battery swap του Aion RT είχε εμφανιστεί σε επίσημα έγγραφα έγκρισης στην Κίνα πριν από περίπου τέσσερις μήνες.

Σχεδιασμός και διαστάσεις

Το Aion RT υιοθετεί κλειστή μάσκα εμπρός, συνοδευόμενη από στρογγυλεμένα φωτιστικά σώματα. Στο κάτω μέρος υπάρχουν γυαλιστερές μαύρες εισαγωγές αέρα σχήματος L και τραπεζοειδής κεντρική εισαγωγή για καλύτερη αεροδυναμική. Το προφίλ διαθέτει γραμμές τύπου coupe γραμμές με fastback πίσω μέρος, δίνοντας πιο σπορτίφ εμφάνιση.

Οι διαστάσεις του είναι:

  • Μήκος: 4.865 mm
  • Πλάτος: 1.875 mm
  • Ύψος: 1.520 mm
  • Μεταξόνιο: 2.775 mm

Εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και μεγάλη floating οθόνη 14,6 ιντσών. Το σύστημα infotainment ADiGO 5.0 προσφέρει διεπαφή σε στυλ tablet με υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών. Παράλληλα, η έκδοση με LiDAR διαθέτει αισθητήρα 126 γραμμών, ενώ ο επεξεργαστής Nvidia Orin-X παρέχει υπολογιστική ισχύ 254 TOPS, εξασφαλίζοντας προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης.

Το Aion RT κινείται από έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, με διαθέσιμες ιπποδυνάμεις 204 και 224 ίππους ανάλογα με την έκδοση. Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με μπαταρίες LFP τεχνολογίας CATL 2.0 magazine-style. Διατίθενται δύο χωρητικότητες:

  • 55,1 kWh με αυτονομία 520 km (CLTC)
  • 68,1 kWh με αυτονομία 650 km (CLTC)

Τιμές και τοποθέτηση

Η υπάρχουσα γκάμα του Aion RT στην Κίνα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις με τιμές από 99.800 γουάν (περίπου 12.600 €) έως 123.800 γουάν (περίπου 15.600 €). Η νέα battery swap έκδοση αναμένεται να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η αντικατάσταση μπαταρίας σε λιγότερο από δύο λεπτά λύνει το άγχος της φόρτισης για πολλούς οδηγούς.


Η GAC είναι από τους κορυφαίους συνεργάτες της CATL στο σύστημα Choco-SEB, έχοντας ήδη δύο μοντέλα με battery swap (UT Super και Aion RT), ενώ έρχεται και η αντίστοιχη έκδοση του N60.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο Aion RT υποστηρίζει τόσο συμβατική φόρτιση και αντικατάσταση μπαταρίας σε μόλις 99 δευτερόλεπτα
  • Διαθέτει γραμμές τύπου coupe με πίσω μέρος σε στυλ fastback, δίνοντας σπορτίφ εμφάνιση
  • Διαθέσιμες ιπποδυνάμεις 204 hp και 224 hp  με μπαταρία LFP τεχνολογίας CATL 2.0 magazine-style
  • To νέο GAC Aion RT θα παρουσιαστεί επίσημα στις 8 Απριλίου

Πηγή: CarNewsChina.com

#GAC #GAC AION #GAC Aion RT #Ηλεκτρικά αυτοκίνητα #Κίνα
