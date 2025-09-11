Το ηλεκτρικό που φουλάρει το ίδιο γρήγορα με τα θερμικά – Το πρώτο που φορτίζει με 1.041 kW!

Η τεχνολογία της F1 περνά στις μπαταρίες παραγωγής με ένα ιστορικό επίτευγμα: 125 km αυτονομίας σε μόλις ένα λεπτό φόρτιση

Ορόσημο στην υπερταχεία φόρτιση με ένα μόνο καλώδιο CCS

Το πρωτότυπο της Mercedes-AMG πέτυχε ισχύ φόρτισης 1.041 kW σε δοκιμή με Alpitronic.

Έφτασε το φράγμα του 1 MW σε μισό δευτερόλεπτο και το διατήρησε για 2,5 λεπτά.

Η νέα μπαταρία, εμπνευσμένη από τη Formula 1, υπόσχεται 125 km αυτονομίας σε μόλις 1 λεπτό φόρτισης.

Από τα ρεκόρ της Nardò στην υπερταχεία φόρτιση

Το CONCEPT AMG GT XX είναι ήδη γνωστό για τις εξωπραγματικές του επιδόσεις στην πίστα. Στο κέντρο δοκιμών της Nardò στην Ιταλία, το πρωτότυπο κατέρριψε 25 ρεκόρ ταχύτητας και αντοχής, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των αξονικών ηλεκτροκινητήρων του και της νέας γενιάς μπαταρίας.

Λίγες μέρες αργότερα, η Mercedes-AMG αποφάσισε να δοκιμάσει την τεχνολογία σε ένα άλλο πεδίο: τη φόρτιση. Σε συνεργασία με την Alpitronic, το αυτοκίνητο συνδέθηκε σε πρωτότυπο σταθμό CCS και κατέγραψε ένα ιστορικό επίτευγμα.

Με το που ξεκίνησε η φόρτιση, το σύστημα έφτασε πάνω από 1.000 kW μέσα σε μισό δευτερόλεπτο και διατήρησε αυτή την ισχύ για περίπου δυόμισι λεπτά. Στη διάρκεια αυτής της σύντομης αλλά εντυπωσιακής διαδικασίας, μεταφέρθηκαν 17,3 kWh σε μόλις ένα λεπτό, κάτι που μεταφράζεται σε 125 km αυτονομίας WLTP.

Μπαταρία υψηλής τεχνολογίας με DNA Formula 1

Το κατόρθωμα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη νέα υψηλής απόδοσης μπαταρία της Mercedes-AMG, που αναπτύχθηκε στο Affalterbach. Βασίζεται σε κυλινδρικά κελιά NCMA με πυκνότητα ενέργειας πάνω από 300 Wh/kg, τιμή που ξεπερνά ό,τι γνωρίζουμε σε αυτοκίνητα παραγωγής.

Τα βασικά της χαρακτηριστικά:

Άμεση ψύξη με ειδικό έλαιο που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία σε περισσότερα από 3.000 κελιά

Αλουμινένιο περίβλημα με laser συγκόλληση για καλύτερη αγωγιμότητα θερμότητας και ρεύματος

Τάση άνω των 800 Volt , που επιτρέπει λεπτότερη καλωδίωση και μικρότερους χρόνους φόρτισς

Έξυπνο thermal management για να διασφαλίζεται η μέγιστη ισχύς ακόμη και σε συνεχόμενη χρήση

Η φιλοσοφία προέρχεται απευθείας από τη Formula 1, όπου η θερμική διαχείριση και η άμεση απόδοση ισχύος καθορίζουν την επιτυχία

Επανάσταση στις υποδομές φόρτισης

Η πρόκληση δεν περιορίστηκε στο αυτοκίνητο. Εξίσου σημαντικός ήταν ο σταθμός που ανέπτυξε η Alpitronic σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz. Πρόκειται για μια υβριδική πλατφόρμα, που συνδυάζει τεχνολογία MCS φορτιστών βαρέων οχημάτων με συμβατότητα CCS για επιβατικά αυτοκίνητα.

Χάρη στο υγρόψυκτο CCS καλώδιο, η εγκατάσταση μπόρεσε να διαχειριστεί με ασφάλεια έως και 1.176 αμπέρ. Αυτή η τεχνολογία θα περάσει στην πράξη από το 2026, όταν η Mercedes-Benz σκοπεύει να εξοπλίσει με νέους ταχυφορτιστές τα δικά της charging parks σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: το όχημα και η υποδομή πρέπει να σχεδιάζονται από κοινού, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Τι κρατάμε