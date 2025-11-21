Η νέα BMW iX3 50 xDrive διένυσε 1.007,7 km με μία φόρτιση σε πραγματικές συνθήκες. Δες πώς το πέτυχε, τεχνικά στοιχεία και τιμή στην Ελλάδα.

Η νέα BMW iX3 50 xDrive ολοκλήρωσε διαδρομή 1.007,7 km (Debrecen–Μόναχο) με μία μόνο φόρτιση, τερματίζοντας με 2% μπαταρία – περίπου +20 km διαθέσιμα. Η επίδοση ξεπερνά το επίσημο WLTP (έως 800 km) κατά περισσότερο από 200 km, αποδεικνύοντας τι μπορεί να επιτευχθεί με προσεκτική οδήγηση και κατάλληλη ρύθμιση.

Πώς έγινε το ρεκόρ

Για να μεγιστοποιηθεί η αυτονομία, η ομάδα της BMW:

απέφυγε αυτοκινητόδρομους, επιλέγοντας χαμηλότερων ταχυτήτων διαδρομές με συχνή ανάκτηση ,

χρησιμοποίησε ζάντες 20” (μικρότερη αντίσταση κύλισης σε σχέση με 21–22”),

απενεργοποίησε θέρμανση/κλιματισμό και περιόρισε καταναλώσεις από παντού (π.χ. ήχο).

Με απλά λόγια: σταθερό γκάζι, ήπιες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις, σωστά ελαστικά και περιορισμός βοηθητικών φορτίων μπορούν να δώσουν θεαματικό κέρδος αυτονομίας – ειδικά στην πόλη και σε επαρχιακό δίκτυο.

Τεχνική εικόνα του μοντέλου

Η iX3 50 xDrive είναι προς το παρόν η μοναδική έκδοση που έχει ανακοινωθεί:

Δύο ηλεκτροκινητήρες, 470 PS , 646 Nm .

Μπαταρία 108,7 kWh ονομαστική.

0–100 km/h σε 4,7 s .

WLTP έως 800 km, με δυνατότητα σημαντικά μεγαλύτερης εμβέλειας υπό eco συνθήκες, όπως έδειξε το ταξίδι των 1.007,7 km.

Σημαντικό: Η επίδοση του οδοιπορικού δεν είναι τυπική για καθημερινή χρήση. Κλιματισμός, υψηλές ταχύτητες και βαριές ζάντες θα μειώσουν αισθητά την αυτονομία.

Η BMW iX3 50 xDrive ξεκινά στην Ελλάδα από 69.950 €.

Τι κρατάμε;

Πραγματικά 1.007,7 km με μία φόρτιση: εντυπωσιακή απόδειξη δυνατοτήτων σε «eco» σενάριο.

WLTP 800 km : επίσημη τιμή που μπορεί να ξεπεραστεί με οδήγηση χαμηλών φορτίων.

Διπλός κινητήρας 470 PS, 646 Nm , 108,7 kWh μπαταρία.

Τιμή Ελλάδας: 69.950 € για την iX3 50 xDrive.

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ

Το αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε το Picanto σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 15.490 ευρώ