Q-ELECTRIC

Το ηλεκτρικό SUV που ξεπέρασε τα 1.000 km αυτονομίας σε πραγματικές συνθήκες – Τιμή στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21.11.2025
Στέλιος Παππάς
to-ilektriko-suv-pou-xeperase-ta-1-000-km-aftonomias-se-pragmatikes-synthikes-timi-stin-ellada-773575

Η νέα BMW iX3 50 xDrive διένυσε 1.007,7 km με μία φόρτιση σε πραγματικές συνθήκες. Δες πώς το πέτυχε, τεχνικά στοιχεία και τιμή στην Ελλάδα.

Η νέα BMW iX3 50 xDrive ολοκλήρωσε διαδρομή 1.007,7 km (Debrecen–Μόναχο) με μία μόνο φόρτιση, τερματίζοντας με 2% μπαταρία – περίπου +20 km διαθέσιμα. Η επίδοση ξεπερνά το επίσημο WLTP (έως 800 km) κατά περισσότερο από 200 km, αποδεικνύοντας τι μπορεί να επιτευχθεί με προσεκτική οδήγηση και κατάλληλη ρύθμιση.

Πώς έγινε το ρεκόρ

Για να μεγιστοποιηθεί η αυτονομία, η ομάδα της BMW:

  • απέφυγε αυτοκινητόδρομους, επιλέγοντας χαμηλότερων ταχυτήτων διαδρομές με συχνή ανάκτηση,

  • χρησιμοποίησε ζάντες 20” (μικρότερη αντίσταση κύλισης σε σχέση με 21–22”),

  • απενεργοποίησε θέρμανση/κλιματισμό και περιόρισε καταναλώσεις από παντού (π.χ. ήχο).

Με απλά λόγια: σταθερό γκάζι, ήπιες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις, σωστά ελαστικά και περιορισμός βοηθητικών φορτίων μπορούν να δώσουν θεαματικό κέρδος αυτονομίας – ειδικά στην πόλη και σε επαρχιακό δίκτυο.

Τεχνική εικόνα του μοντέλου

Η iX3 50 xDrive είναι προς το παρόν η μοναδική έκδοση που έχει ανακοινωθεί:

  • Δύο ηλεκτροκινητήρες, 470 PS, 646 Nm.

  • Μπαταρία 108,7 kWh ονομαστική.

  • 0–100 km/h σε 4,7 s.

  • WLTP έως 800 km, με δυνατότητα σημαντικά μεγαλύτερης εμβέλειας υπό eco συνθήκες, όπως έδειξε το ταξίδι των 1.007,7 km.

Σημαντικό: Η επίδοση του οδοιπορικού δεν είναι τυπική για καθημερινή χρήση. Κλιματισμός, υψηλές ταχύτητες και βαριές ζάντες θα μειώσουν αισθητά την αυτονομία.

Η BMW iX3 50 xDrive ξεκινά στην Ελλάδα από 69.950 €.

Τι κρατάμε;

  • Πραγματικά 1.007,7 km με μία φόρτιση: εντυπωσιακή απόδειξη δυνατοτήτων σε «eco» σενάριο.

  • WLTP 800 km: επίσημη τιμή που μπορεί να ξεπεραστεί με οδήγηση χαμηλών φορτίων.

  • Διπλός κινητήρας 470 PS, 646 Nm, 108,7 kWh μπαταρία.

  • Τιμή Ελλάδας: 69.950 € για την iX3 50 xDrive.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
