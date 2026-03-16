Το ηλεκτρικό SUV της Ford αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία και νέες τεχνολογίες

Η Ford παρουσιάζει μια αναβαθμισμένη έκδοση του ηλεκτρικού της SUV, που συνδυάζει σπορ φιλοσοφία και πρακτικότητα ενός οικογενειακού crossover

Η Ford εμπλουτίζει την γκάμα του ηλεκτρικού Capri με μια νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής. Η νέα έκδοση, Collection, αντλεί έμπνευση από την αγωνιστική ιστορία και τα εμβληματικά αγωνιστικά Capri και ξεχωρίζει χάρη στα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και τα ξεχωριστά χρώματα που χρησιμοποιούνται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Παράλληλα, η Ford προχώρησε σε σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις στις εκδόσεις Standard Range του Capri.

Περισσότερη αυτονομία

Η νέα μπαταρία LFP αυξάνει την αυτονομία της έκδοσης Standard Range κατά περισσότερο από 17%, φτάνοντας έως τα 463 km με μία πλήρη φόρτιση. Παράλληλα, ο αναβαθμισμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει πλέον 190 PS και 350 Nm ροπής. Οι βελτιώσεις αυτές συμβάλλουν και στην απόδοση, με αποτέλεσμα το Capri να επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Το μοντέλο συνεχίζει επίσης να διατίθεται σε εκδόσεις Extended Range με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως τα 627 km.

Νέες τεχνολογίες

Το νέο σύστημα Pro Power Onboard επιτρέπει στο Capri να λειτουργεί ως κινητή πηγή ενέργειας, παρέχοντας ρεύμα σε συσκευές μέσω πρίζας στον χώρο αποσκευών ή μέσω ειδικού αντάπτορα που συνδέεται στη θύρα φόρτισης. Η συνολική ισχύς που μπορεί να παρέχει φτάνει τα 2,3 kW, αξιοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Αναβαθμίσεις υπάρχουν και στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move. Η νέα ανασχεδιασμένη διεπαφή είναι πιο καθαρή και εύχρηστη, ενώ προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια απεικόνισης για την κάμερα στάθμευσης και το σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης των εφαρμογών σε φακέλους, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move διαθέτει κινητή οθόνη 14,6 ιντσών και υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Πλέον βασίζεται σε νέο λογισμικό που χρησιμοποιεί Android, προσφέροντας πιο ομαλή λειτουργία.

Έμπνευση από το ένδοξο παρελθόν

Το Capri Collection είναι το νεότερο μοντέλο της σειράς Ford Collection, η οποία περιλαμβάνει ειδικές εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής με ιδιαίτερο σχεδιασμό και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην κληρονομιά των ιστορικών Capri, από τα αγωνιστικά μοντέλα μέχρι τα εμβληματικά αυτοκίνητα δρόμου υψηλών επιδόσεων.

Στο εξωτερικό, το μοντέλο ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, που παραπέμπει στα ιστορικά αγωνιστικά Capri. Η σπορ εικόνα ενισχύεται από τους νέους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τις πλαϊνές ποδιές και την πίσω αεροτομή σε μαύρο χρώμα. Τη δυναμική του εμφάνιση συμπληρώνουν οι νέες ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών με σατινέ μαύρες επιφάνειες.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το χρώμα Black Onyx, ενώ λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο Tribute Blue εμφανίζονται στο κάτω μέρος της μπάρας ήχου και στις ζώνες ασφαλείας. Στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα χρησιμοποιείται ένα χαρακτηριστικό μαύρο-μπλε εφέ, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν κάθετη λωρίδα στο χρώμα του αμαξώματος – μια ακόμη αναφορά στην αγωνιστική καταγωγή του Capri.

«Το Capri είναι η απάντησή μας στους πελάτες που αναζητούν ένα ευέλικτο και ικανό ηλεκτρικό οικογενειακό αυτοκίνητο που ξεχωρίζει από το πλήθος», δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe. «Η έκδοση Collection τιμά την αγωνιστική κληρονομιά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εμβληματική ιστορία των μοντέλων υψηλών επιδόσεων του Capri, που τώρα συνδυάζονται με τις προηγμένες τεχνολογίες και τις λειτουργίες άνεσης του μέλλοντος».

Νέες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού

Το αναβαθμισμένο Capri διαθέτει πλέον ακόμη περισσότερα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Το Intelligent Adaptive Cruise Control προσαρμόζει την ταχύτητα λαμβάνοντας υπόψη πινακίδες ορίων ταχύτητας, στροφές, διασταυρώσεις και κυκλικούς κόμβους, ενώ στη νέα του εκδοχή υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει ή να σταματά όταν ανιχνεύεται κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι.

Το νέο Reversing Assist βοηθά τον οδηγό σε στενούς δρόμους, καταγράφοντας αυτόματα την πορεία του οχήματος για έως και 50 μέτρα και ελέγχοντας το τιμόνι κατά την οπισθοπορεία. Ο οδηγός χρειάζεται μόνο να χειρίζεται το φρένο και το γκάζι.

Παράλληλα, το Trained Park Assist μπορεί να αναπαράγει αυτόματα έναν ελιγμό στάθμευσης που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, ελέγχοντας επιτάχυνση, φρενάρισμα και τιμόνι. Το σύστημα λειτουργεί σε απόσταση έως 50 μέτρων και μπορεί να αποθηκεύσει έως πέντε διαφορετικά σενάρια στάθμευσης.

Το Driver State Assist παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού μέσω κάμερας και των συστημάτων Lane Keep Assist. Αν δεν ανιχνευθεί καμία ενέργεια, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για προειδοποίηση. Αν συνεχιστεί η απουσία αντίδρασης, ενεργοποιεί τα αλάρμ, φρενάρει το όχημα με ελεγχόμενο τρόπο, ξεκλειδώνει τις πόρτες και καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όλες οι εκδόσεις του Capri διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα One-Pedal Drive, που διευκολύνει την οδήγηση στην πόλη.

Η ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων του Ford Capri, μαζί με την έκδοση Capri Collection, είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία, με τα πρώτα κομμάτια να αναμένονται στην Ελλάδα τον Ιούνιο.

