Το ηλεκτρικό Toyota που πλέον έχει αρχική τιμή 11.700 ευρώ

Καινούργιο ηλεκτρικό σε τιμή που κανονικά θα πλήρωνες για μεταχειρισμένο 15ετίας; – Κι όμως ναι, από την Toyota

Η Toyota, μέσω των δύο κινεζικών κοινοπραξιών της, GAC Toyota και FAW Toyota, προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές των, bZ3X SUV και bZ3 sedan, για να γιορτάσει την πώληση 80.000 οχημάτων μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους στην Κίνα.

Το bZ3X, που λανσαρίστηκε στις αρχές του 2025 από τη GAC Toyota, είχε αρχική τιμή 109.800 γιουάν (περίπου 13.750 ευρώ). Τώρα, η βασική τιμή μειώθηκε στα 99.800 γιουάν (περίπου 12.500 ευρώ). Παράλληλα, το bZ3 sedan, που είχε επίσης αρχική τιμή 109.800 γιουάν, τώρα κοστίζει μόλις 93.800 γιουάν (περίπου 11.700 ευρώ).

Η βασική έκδοση του bZ3X διαθέτει μπαταρία 50 kWh, που προσφέρει αυτονομία 430 χλμ. σύμφωνα με τον κύκλο CLTC, και τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 221 ίππων. Με τις μεγαλύτερες μπαταρίες των 58 kWh ή 68 kWh, η αυτονομία φτάνει μέχρι και τα 610 χλμ.

Παράλληλα, το bZ3 sedan (η ανανεωμένη εκδοχή που κυκλοφόρησε πρόσφατα) χρησιμοποιεί την τεχνολογία Blade Battery της BYD και διατίθεται με μπαταρίες 49,9 kWh ή 65,3 kWh, προσφέροντας αυτονομία από 517 έως 616 χλμ. ανάλογα με την έκδοση. Το bZ3 διαθέτει επίσης νέα οθόνη infotainment 15,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων, πανοραμική ηλιοροφή, δύο ασύρματους φορτιστές για smartphones, LiDAR στην οροφή και συστήματα ημι-αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Οι μειώσεις τιμών έγιναν για να τιμηθεί το ορόσημο των 80.000 πωλήσεων σε μόλις έναν χρόνο. Το bZ3X μάλιστα ήταν το best-seller μεταξύ των ηλεκτρικών οχημάτων των κοινοπραξιών για πέντε συνεχόμενους μήνες, από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Αυτές οι τιμές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές άμα τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή αγορά και ακόμα πιο εντυπωσιακές συγκριτικά με την Ελλάδα, όπου ένα καινούργιο ηλεκτρικό Toyota σε τέτοια τιμή ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

