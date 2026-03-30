Q-ELECTRIC

Tο ηλεκτρικό Volkswagen με τιμή κάτω από τα 20.000 ευρώ έχει την χάρη αλλά οχι -ακόμα- το όνομα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 30.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-ilektriko-volkswagen-me-timi-kato-apo-ta-20-000-evro-echei-tin-chari-alla-ochi-akoma-to-onoma-752489

Η Volkswagen επανέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των supermini πόλης με ένα νέο, προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να γίνει ο διάδοχος του up! και να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό… απλά δεν ξέρουμε πως θα λέγεται…

Η επόμενη διετία αναμένεται καθοριστική για τον όμιλο Volkswagen, καθώς το 2026 θα δούμε μια πλήρη οικογένεια μικρών ηλεκτρικών μοντέλων – με βασικούς πρωταγωνιστές τα ID.2, Cross ID, αλλά και τα Cupra Raval και Skoda Epiq. Ωστόσο, το 2027 θα φέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, την επιστροφή της VW στην κατηγορία των ultra-compact μοντέλων πόλης, με έναν ηλεκτρικό διάδοχο του Volkswagen up!

Το νέο μοντέλο –προς το παρόν γνωστό ως ID.1– αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του στα μέσα του 2026, με στόχο να λανσαριστεί στην αγορά με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της ευρωπαϊκής αγοράς.

Όνομα με… ερωτηματικό

Η μορφή παραγωγής θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο πρωτότυπο Volkswagen ID. Every1 concept, από το οποίο θα υιοθετήσει τόσο σχεδιαστικά στοιχεία εξωτερικά όσο και τη φιλοσοφία του εσωτερικού.

Παρότι το όνομα ID.1 αποτελεί τι προσωρινό αναγνωριστικό του αυτοκινήτου, τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό. Η νέα στρατηγική ονοματοδοσίας της Volkswagen, που συνδέει τα ηλεκτρικά μοντέλα με τα θερμικά αντίστοιχα και εγκαταλείπει τους αριθμούς μετά το πρόθεμα «ID», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής γνωστών ονομασιών. Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις όπως ID.Up! , αλλά και λιγότερο προβεβλημένα όπως το ID.Fox ή ακόμη και το ID.Lupo.

Νέα ψηφιακή βάση

Πέρα από το όνομα, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η τεχνολογική βάση του μοντέλου. Το μικρό ηλεκτρικό θα αξιοποιεί τη νέα «zonal» αρχιτεκτονική λογισμικού που εξελίσσει η Rivian, στην οποία η Volkswagen έχει επενδύσει περίπου 5 δισ. δολάρια.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε επίπεδο πλατφόρμας, θα βασίζεται σε εξέλιξη της γνωστής MEB, την αποκαλούμενη MEB+, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μελλοντικά compact EV του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης γενιάς ηλεκτρικού Volkswagen Golf.

Σχεδιασμένο για την πόλη

Με μήκος κοντά στα 3,9 μέτρα, το νέο μοντέλο θα τοποθετείται ξεκάθαρα στην κατηγορία των «μιρκών πόλης», προσφέροντας ωστόσο τέσσερις κανονικές θέσεις για επιβάτες. Η πρακτικότητα θα εξυπηρετείται από τους τροχούς τοποθετημένους στις άκρες του αμαξώματος, αν και ο χώρος αποσκευών αναμένεται περιορισμένος.

Το τιμόνι δύο ακτίνων θα διαθέτει κανονικά κουμπιά, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων θα τοποθετείται στη στήλη του τιμονιού. Πίσω από αυτό, ένα μικρό ψηφιακό πάνελ θα προβάλλει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης. Ορισμένες από τις προτάσεις που είχαμε δει στην μορφή του «concept», όπως αποθηκευτικοί χώροι μπροστά από τον συνοδηγό ή αφαιρούμενο ηχείο Bluetooth, πιθανότατα θα δώσουν τη θέση τους σε πιο συμβατικές επιλογές.

Αυτονομία για καθημερινή χρήση

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μοντέλο θα εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος περίπου 70 kW (95 ίπποι), προσφέροντας τελική ταχύτητα έως 130 km/h. Η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο η εκτιμώμενη αυτονομία φτάνει τα 250 χιλιόμετρα – τιμή που τοποθετεί το αυτοκίνητο καθαρά στον αστικό και περιαστικό ρόλο.

Τι κρατάμε

  • Η Volkswagen ετοιμάζει ένα νέο προσιτό ηλεκτρικό πόλης κάτω από 20.000 ευρώ
  • Πιθανή επιστροφή ιστορικών ονομάτων όπως το up!
  • Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και σε software αρχιτεκτονική της Rivian
  • Μήκος περίπου 3,9 μέτρα με έμφαση στην αστική χρήση
  • Αυτονομία έως 250 km και ισχύς 95 ίππων

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
