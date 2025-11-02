Το κόλπο που αυξάνει την αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς αλλαγή στα μοτέρ

Η αυτονομία είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος που πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να διστάζουν μπροστά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Όπως και να το δεις, μια απόσταση 400 ή 500 χιλιομέτρων μοιάζει διαφορετική όταν συνοδεύεται από το άγχος της φόρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Maserati αποφάσισε να δείξει ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται πάντα να κοιτάζει τις μεγαλύτερες μπαταρίες· κάποιες φορές αρκεί ένα έξυπνο κόλπο για να αυξήσεις την αυτονομία με τα ίδια μέσα.

Η Maserati Grecale Folgore ήταν ήδη ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλεκτρικά SUV της premium κατηγορίας. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και ισχύ που ξεπερνά τα 550 άλογα, έδινε αυτό που περιμένεις από μια Maserati: επιδόσεις και κύρος. Εκεί όμως που υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτίωσης ήταν η κατανάλωση ενέργειας και η απόσταση που μπορούσε να διανύσει με μία φόρτιση.

Αντί λοιπόν η εταιρεία να μεγαλώσει τη μπαταρία – κάτι που θα αύξανε βάρος, κόστος και χρόνο φόρτισης – διάλεξε να βελτιώσει την αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης. Η λύση ονομάζεται αποσύνδεση του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα. Με απλά λόγια, η Grecale Folgore μετατρέπεται από τετρακίνητο σε πισωκίνητο όταν αυτό είναι εφικτό, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια του εμπρός άξονα. Αυτή η διαδικασία δεν απαιτεί καμία επέμβαση από τον οδηγό. Γίνεται αυτόματα, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, με τα ηλεκτρονικά να αποφασίζουν αν οι συνθήκες επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Αν ο δρόμος έχει καλή πρόσφυση, αν η ταχύτητα είναι σταθερή, αν δεν πιέζεις έντονα το γκάζι, τότε ο μπροστινός κινητήρας «κουμπώνει εκτός» και το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον πίσω άξονα.

Το όφελος αυτής της τεχνολογίας είναι πιο σημαντικό από όσο ακούγεται. Όταν ένας ηλεκτροκινητήρας παραμένει ενεργός, ακόμα και χωρίς να δίνει κίνηση, δημιουργεί απώλειες: περιστρεφόμενα μέρη, μαγνητικές αντιστάσεις, τριβές. Με την αποσύνδεση όλα αυτά μειώνονται, με αποτέλεσμα καλύτερη κατανάλωση ενέργειας. H Grecale Folgore μπορεί έτσι να διανύσει σημαντικά περισσότερα χιλιόμετρα, χωρίς να αλλάξει τίποτα σε επίπεδο ισχύος ή επιδόσεων. Αν χρειαστείς τη δύναμη όλων των ηλεκτροκινητήρων, η τετρακίνηση επανέρχεται άμεσα και το αυτοκίνητο συνεχίζει να προσφέρει την επιτάχυνση που περιμένεις από ένα ηλεκτρικό με το σήμα της Maserati.

Αυτό το έξυπνο σύστημα δείχνει τον δρόμο και για άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μέχρι σήμερα, η πιο απλή λύση για μεγαλύτερη αυτονομία ήταν «βάλε μεγαλύτερη μπαταρία». Αυτό όμως αυξάνει το κόστος για τον αγοραστή, την κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή και φυσικά το βάρος του αυτοκινήτου, που καταλήγει να απαιτεί ακόμη περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί. Η Maserati, από την άλλη, επέλεξε να εκμεταλλευτεί καλύτερα αυτό που ήδη υπάρχει στο αυτοκίνητο. Όταν το σύστημα αυτό συνδυάζεται με software updates και επιπλέον λειτουργίες, όπως έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Για τους οδηγούς στην Ελλάδα, όπου η υποδομή φόρτισης βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και οι μεγάλες αποστάσεις παραμένουν ένα θέμα, κάθε εκατοστό αυτονομίας που κερδίζεται είναι σημαντικό. Ένα ηλεκτρικό SUV με υψηλή απόδοση μπορεί να μειώσει τις στάσεις για φόρτιση στα ταξίδια, να κάνει την καθημερινότητα πιο άνετη και να αποδείξει ότι η μετάβαση στα EVs δεν είναι απαραίτητα μια διαδικασία γεμάτη συμβιβασμούς. Όταν ένα αυτοκίνητο όπως η Grecale Folgore μπορεί να σε πάει πιο μακριά χωρίς να αλλάξεις τον τρόπο που οδηγείς, τότε η εμπιστοσύνη στον ηλεκτρισμό αυξάνεται.

Τελικά, αυτό που δείχνει η Maserati είναι πως η εξέλιξη των ηλεκτρικών δεν περνά μόνο από τις μεγάλες επενδύσεις σε καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και από την έξυπνη αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν. Μικρές ιδέες μπορούν να φέρουν μεγάλη διαφορά. Η αποσύνδεση του εμπρόσθιου μοτέρ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: δεν τη βλέπεις, δεν τη χειρίζεσαι, δεν τη σκέφτεσαι καν. Απλώς φτάνεις πιο μακριά.

Αν κάτι πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτή την κίνηση της Maserati, είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ακόμη τεράστια περιθώρια βελτίωσης στην αποδοτικότητα και όχι μόνο στην ισχύ ή στις οθόνες των εσωτερικών. Το μέλλον δεν είναι πάντα «μεγαλύτερο»· συχνά είναι απλώς εξυπνότερο.

Τι κρατάμε;

Η αυτονομία δεν αυξάνεται μόνο με μεγαλύτερες μπαταρίες

Η αποσύνδεση του μπροστινού μοτέρ μειώνει δραστικά τις απώλειες

μειώνει δραστικά τις απώλειες Οι επιδόσεις παραμένουν κορυφαίες

Είναι ένα βήμα που δείχνει το πώς θα εξελιχθούν τα μελλοντικά EVs

