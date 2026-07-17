Το κορυφαίο Hyundai της αγοράς με έκπτωση 4.000 ευρώ

Με ισχύ που ξεπερνά εκείνη αρκετών καθαρόαιμων supercars, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα και τεχνολογίες σχεδιασμένες ακόμη και για χρήση σε πίστα, το κορυφαίο Hyundai της ελληνικής αγοράς προσφέρεται πλέον με σημαντικό όφελος.

Το Hyundai Ioniq 5 N αποτελεί όχι μόνο το ισχυρότερο μοντέλο της κορεατικής εταιρείας, αλλά και ένα από τα ταχύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορεί να αγοράσει κανείς στην Ελλάδα. Η επίσημη τιμή του διαμορφώνεται στις 80.390 ευρώ, όμως με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της Hyundai μειώνεται κατά 4.000 ευρώ, φτάνοντας στις 76.390 ευρώ. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου supercar με την πρακτικότητα ενός ευρύχωρου crossover, προσφέροντας τετρακίνηση, μπαταρία 84 kWh, πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αλλά και μια μεγάλη σειρά ειδικών λειτουργιών που αναπτύχθηκαν από το τμήμα υψηλών επιδόσεων Hyundai N.

Έως 650 ίπποι και 770 Nm ροπής

Το Ioniq 5 N χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, έναν σε κάθε άξονα, δημιουργώντας ένα προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης. Η κανονική συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 609 ίππους και τα 740 Nm ροπής, τιμές που από μόνες τους είναι αρκετές για να το τοποθετήσουν στην κορυφή της γκάμας Hyundai. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας N Grin Boost, όμως, η μέγιστη ισχύς αυξάνεται προσωρινά στους 650 ίππους, ενώ η ροπή φτάνει τα 770 Nm. Η επιπλέον ισχύς είναι άμεσα διαθέσιμη, επιτρέποντας στο Ioniq 5 N να ολοκληρώνει την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα. Ακόμη και χωρίς τη λειτουργία boost, το 0-100 km/h απαιτεί μόνο 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 260 km/h. Οι επιδόσεις αυτές το φέρνουν απέναντι σε πολύ ακριβότερες προτάσεις από παραδοσιακούς κατασκευαστές σπορ αυτοκινήτων.

Ηλεκτρικό, αλλά με αίσθηση οκτατάχυτου κιβωτίου

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ioniq 5 N είναι το σύστημα N e-Shift, το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Παρότι οι ηλεκτροκινητήρες δεν χρειάζονται συμβατικό κιβώτιο, το σύστημα δημιουργεί εικονικές αλλαγές ταχυτήτων, διακοπές στην παροχή ισχύος και λειτουργία αντίστοιχη με το rev matching κατά τα κατεβάσματα. Ο οδηγός μπορεί να αλλάζει τις εικονικές σχέσεις μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι, αποκτώντας περισσότερη συμμετοχή στην οδήγηση. Την εμπειρία συμπληρώνει το N Active Sound+, το οποίο παράγει τεχνητό ήχο ανάλογα με την ταχύτητα, την επιτάχυνση και την επιλεγμένη σχέση. Προσφέρονται τρία διαφορετικά ηχητικά προφίλ, με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ηχητικό εφέ. Ο συνδυασμός του N e-Shift και του N Active Sound+ δίνει στον οδηγό σαφέστερη πληροφόρηση για το πότε πρέπει να επιταχύνει, να φρενάρει ή να αλλάξει «σχέση», ειδικά κατά τη γρήγορη οδήγηση.

Drift, launch control και ρυθμιζόμενη κατανομή ροπής

Το Ioniq 5 N διαθέτει ένα από τα πληρέστερα πακέτα ηλεκτρονικών συστημάτων που έχουν τοποθετηθεί σε μοντέλο παραγωγής της Hyundai. Η λειτουργία N Launch Control εξασφαλίζει τη βέλτιστη εκκίνηση από στάση, ενώ το N Drift Optimizer ρυθμίζει την κατανομή ισχύος, το ηλεκτρονικό διαφορικό και τα συστήματα ευστάθειας, ώστε να διευκολύνει την ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση. Μέσω του N Torque Distribution, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 11 διαφορετικά επίπεδα κατανομής της ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα. Έτσι, το αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει είτε πιο ουδέτερο και ασφαλές χαρακτήρα είτε περισσότερο πισωκίνητη συμπεριφορά. Παράλληλα, διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, ρυθμιζόμενο σύστημα ευστάθειας και ειδικά προγράμματα Eco, Normal, Sport, Snow και δύο παραμετροποιήσιμα N Custom.

Η Hyundai δεν περιορίστηκε στην αύξηση της ισχύος. Το Ioniq 5 N έχει δεχθεί εκτεταμένες μηχανολογικές αλλαγές, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί το βάρος, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τις απαιτήσεις συνεχόμενης γρήγορης οδήγησης. Το σύστημα N Battery Preconditioning προετοιμάζει τη θερμοκρασία της μπαταρίας ανάλογα με το είδος χρήσης, προσφέροντας επιλογές Drag και Track. Παράλληλα, το N Race διαθέτει προγράμματα Endurance και Sprint, τα οποία διαχειρίζονται διαφορετικά την ισχύ και τη θερμοκρασία. Στη λειτουργία Endurance δίνεται προτεραιότητα στη διάρκεια και στη σταθερή απόδοση σε μεγαλύτερα sessions, ενώ στο Sprint το αυτοκίνητο προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ισχύ για μικρότερο χρονικό διάστημα. Το σύστημα Track State of Charge υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας στην πίστα, ενώ ο ειδικός πίνακας οργάνων N εμφανίζει πληροφορίες για πλευρικές επιταχύνσεις, θερμοκρασίες, ροπή, ισχύ και χρόνους γύρου.

Για την επιβράδυνση του αυτοκινήτου χρησιμοποιούνται εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι διαμέτρου 400 mm με τετραπίστονες δαγκάνες N και πίσω δίσκοι 360 mm. Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάμετρο 21 ιντσών και συνδυάζονται με ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Pirelli P Zero 275/35 R21. Οι αναρτήσεις έχουν ενισχυθεί, ενώ στον πίσω άξονα χρησιμοποιείται διάταξη πολλαπλών συνδέσμων. Το βάρος κυμαίνεται από 2.200 έως 2.230 kg, όμως η χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας και το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της ροπής βοηθούν το Ioniq 5 N να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη μάζα του.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 84 kWh και προσφέρει συνδυαστική αυτονομία 448 km κατά WLTP. Στον αστικό κύκλο, όπου η ανάκτηση ενέργειας λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, η θεωρητική αυτονομία αυξάνεται στα 589 km. Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση διαμορφώνεται στις 21,2 kWh/100 km, αριθμός αναμενόμενος για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 650 ίππων με μεγάλες ζάντες και σπορ ελαστικά. Χάρη στην αρχιτεκτονική υψηλής τάσης, το Ioniq 5 N μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% μέσα σε περίπου 18 λεπτά, όταν συνδεθεί σε ταχυφορτιστή DC 350 kW. Σε φορτιστή DC 50 kW χρειάζεται περίπου 70 λεπτά, ενώ με wallbox 11 kW η φόρτιση από το 10% έως το 100% ολοκληρώνεται σε 7 ώρες και 35 λεπτά. Διαθέτει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load, επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών μέσω πρίζας 220 V.

Παρά τον έντονα σπορ χαρακτήρα του, το Ioniq 5 N παραμένει ένα ευρύχωρο και πρακτικό αυτοκίνητο. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 480 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση της πίσω σειράς φτάνει τα 1.540 λίτρα. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει bucket καθίσματα με επένδυση δέρματος και Alcantara, θέρμανση εμπρός και πίσω καθισμάτων, αερισμό εμπρός καθισμάτων, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων. Υπάρχουν επίσης δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ηχοσύστημα Bose, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση κινητού, ψηφιακός εσωτερικός καθρέπτης και σύστημα head-up display επαυξημένης πραγματικότητας. Το πακέτο Hyundai SmartSense περιλαμβάνει συνολικά επτά αερόσακους, προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο δεύτερης γενιάς, αυτόματο φρενάρισμα, έλεγχο τυφλού σημείου, σύστημα διατήρησης λωρίδας και περιμετρικές κάμερες 360 μοιρών.

Πόσο κοστίζει;

Η λιανική τιμή πώλησης του Hyundai Ioniq 5 N 84 kWh AWD είναι 80.390 ευρώ. Με την προωθητική ενέργεια της Hyundai, το όφελος φτάνει τις 4.000 ευρώ και η τελική προτεινόμενη τιμή μειώνεται στις 76.390 ευρώ. Στην τιμή θα πρέπει να προστεθεί η ενιαία πανελλαδική χρέωση PDI και μεταφορικών, ύψους 270 ευρώ, καθώς και τυχόν χρέωση για το επιλεγμένο χρώμα. Το Ioniq 5 N συνοδεύεται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, πέντε χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και οκταετή εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης ή 160.000 km. Με τιμή 76.390 ευρώ, παραμένει ένα ακριβό αυτοκίνητο. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τους 650 ίππους, την επιτάχυνση των 3,4 δευτερολέπτων, τον πλήρη εξοπλισμό και τις εξειδικευμένες λειτουργίες πίστας, αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ιδιαίτερες προτάσεις υψηλών επιδόσεων στην ελληνική αγορά.

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