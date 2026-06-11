quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Το κορυφαίο SUV της Mercedes-Benz απέκτησε δύο νέες φθηνότερες εκδόσεις

ΠΕΜΠΤΗ | 11.06.2026
Autotypos Team
to-koryfaio-suv-tis-mercedes-benz-apektise-dyo-nees-fthinoteres-ekdoseis-806152
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Mercedes-Benz διευρύνει τη γκάμα της GLC Electric στην ευρωπαϊκή αγορά, προσθέτοντας δύο νέες πιο προσιτές εκδόσεις

Η Mercedes-Benz προσφέρει την GLC Electric σε νέες πιο προσιτές εκδόσεις με μικρότερη μπαταρία στην Ευρώπη. Μετά το λανσάρισμα της GLC 400 4MATIC with EQ Technology, η γερμανική μάρκα παρουσιάζει πλέον τις GLC 250 Electric και GLC 300 4MATIC Electric.

Πιο προσιτές τιμές χάρη σε μικρότερες μπαταρίες

Η βασική έκδοση της σειράς είναι η νέα GLC 250 Electric, η οποία ξεκινά από 64.736 ευρώ στη Γερμανία, δηλαδή 6.545 ευρώ χαμηλότερα από την κορυφαία GLC 400. Για να επιτευχθεί αυτή η μείωση στην τιμή, η Mercedes έχει εξοπλίσει το μοντέλο με μικρότερη μπαταρία 85 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα.

Η απόδοση φτάνει τους 349 ίππους και τα 800 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 210 km/h. Η αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP αγγίζει τα 650 km, δηλαδή 65 km λιγότερα από την GLC 400 4MATIC.

Παράλληλα, η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC μειώνεται στα 320 kW, ωστόσο η φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% εξακολουθεί να ολοκληρώνεται σε μόλις 22 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Πάνω από την GLC 250 τοποθετείται η νέα GLC 300 4MATIC Electric. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες και σύστημα τετρακίνησης, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 416 ίππους και τη ροπή τα 800 Nm.

Χάρη στην επιπλέον ισχύ, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα παραμένει στα 210 km/h. Η αυτονομία WLTP διαμορφώνεται στα 616 km. Η τιμή εκκίνησης στη Γερμανία είναι 68.306 ευρώ, δηλαδή 2.975 ευρώ λιγότερα από την GLC 400.

Στην κορυφή της γκάμας παραμένει η GLC 400 4MATIC with EQ Technology, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 94 kWh και ισχυρότερο σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 483 ίππους. Το μοντέλο επιταχύνει στα 100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 715 km (WLTP).

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mercedes#Mercedes-Benz GLC#SUV
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

apokalypsi-gia-tin-mercedes-amg-gt-4-door-coupe-me-1-169-ps-pseftiko-v8-kai-prosomoiosi-tachytiton-803831

Q-ELECTRIC

20.05.2026

Αποκάλυψη για την Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé: Με 1.169 PS, ψεύτικο V8 και προσομοίωση ταχυτήτων
nea-mercedes-benz-eqs-me-timoni-yoke-kai-megalyteri-aftonomia-799672

Q-ELECTRIC

15.04.2026

Νέα Mercedes-Benz EQS: Με τιμόνι yoke και μεγαλύτερη αυτονομία
mercedes-vle-to-polyteles-van-pou-epanaprosdiorizei-tin-katigoria-795785

Q-ELECTRIC

11.03.2026

Mercedes VLE: Το πολυτελές van που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία
2025-i-chronia-pou-i-mercedes-amg-gt-xch-ekane-to-gyro-tou-kosmou-me-228-km-h-774615

Q-ELECTRIC

26.12.2025

2025: Η χρονιά που η Mercedes-AMG GT XΧ έκανε το γύρο του κόσμου με 228 km/h
pos-katafere-mia-mercedes-benz-eqs-na-kanei-1-205-km-me-ena-gemisma-774942

Q-ELECTRIC

12.09.2025

Πως κατάφερε μία Mercedes-Benz EQS να κάνει 1.205 km με ένα γέμισμα;
to-neo-ilektriko-tis-mercedes-amg-echei-fota-san-ferrari-kai-1-340-ippous-764727

Q-ELECTRIC

26.06.2025

Το νέο ηλεκτρικό της Mercedes-AMG έχει φώτα σαν Ferrari και 1.340 ίππους

Πρόσφατες Ειδήσεις