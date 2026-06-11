Το κορυφαίο SUV της Mercedes-Benz απέκτησε δύο νέες φθηνότερες εκδόσεις

Η Mercedes-Benz διευρύνει τη γκάμα της GLC Electric στην ευρωπαϊκή αγορά, προσθέτοντας δύο νέες πιο προσιτές εκδόσεις

Η Mercedes-Benz προσφέρει την GLC Electric σε νέες πιο προσιτές εκδόσεις με μικρότερη μπαταρία στην Ευρώπη. Μετά το λανσάρισμα της GLC 400 4MATIC with EQ Technology, η γερμανική μάρκα παρουσιάζει πλέον τις GLC 250 Electric και GLC 300 4MATIC Electric.

Πιο προσιτές τιμές χάρη σε μικρότερες μπαταρίες

Η βασική έκδοση της σειράς είναι η νέα GLC 250 Electric, η οποία ξεκινά από 64.736 ευρώ στη Γερμανία, δηλαδή 6.545 ευρώ χαμηλότερα από την κορυφαία GLC 400. Για να επιτευχθεί αυτή η μείωση στην τιμή, η Mercedes έχει εξοπλίσει το μοντέλο με μικρότερη μπαταρία 85 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα.

Η απόδοση φτάνει τους 349 ίππους και τα 800 Nm ροπής, επιτρέποντας επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 210 km/h. Η αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP αγγίζει τα 650 km, δηλαδή 65 km λιγότερα από την GLC 400 4MATIC.

Παράλληλα, η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC μειώνεται στα 320 kW, ωστόσο η φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% εξακολουθεί να ολοκληρώνεται σε μόλις 22 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Πάνω από την GLC 250 τοποθετείται η νέα GLC 300 4MATIC Electric. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες και σύστημα τετρακίνησης, με τη συνολική ισχύ να φτάνει τους 416 ίππους και τη ροπή τα 800 Nm.

Χάρη στην επιπλέον ισχύ, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα παραμένει στα 210 km/h. Η αυτονομία WLTP διαμορφώνεται στα 616 km. Η τιμή εκκίνησης στη Γερμανία είναι 68.306 ευρώ, δηλαδή 2.975 ευρώ λιγότερα από την GLC 400.

Στην κορυφή της γκάμας παραμένει η GLC 400 4MATIC with EQ Technology, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 94 kWh και ισχυρότερο σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 483 ίππους. Το μοντέλο επιταχύνει στα 100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 715 km (WLTP).