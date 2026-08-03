Το μικρό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ και τεχνολογία που βλέπουμε στη ναυαρχίδα της Volvo

Η Leapmotor μόλις παρουσίασε στην κινέζικη αγορά το νέο προσιτό ηλεκτρικό της hatchback το οποίο ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό του

Η Leapmotor παρουσίασε στην κινεζική αγορά το νέο A05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό του, καθώς μπορεί να εφοδιαστεί ακόμη και με αισθητήρα LiDAR – μια τεχνολογία που συνήθως βλέπουμε μόνο σε κορυφαία μοντέλα της premium κατηγορίας, όπως το Volvo EX90.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε αγορές του εξωτερικού, στις οποίες θα προσφέρεται υπό την ονομασία Leapmotor B03, μέσω του κοινού δικτύου διανομής της εταιρείας με τη Stellantis.

LiDAR σε μία από τις πιο προσιτές κατηγορίες

Το νέο A05 αποτελεί την hatchback εκδοχή του A10/B03X SUV και υιοθετεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, με παρόμοια φωτιστικά σώματα LED, σχεδίαση προφυλακτήρων και καμπύλες επιφάνειες στο αμάξωμα. Σε σχέση με το SUV, διαθέτει πιο αεροδυναμικό παρμπρίζ, χαμηλότερο αμάξωμα και απουσία των προστατευτικών πλαστικών περιμετρικά.

Οι διαστάσεις του φτάνουν τα 4.175 χλστ. σε μήκος, 1.790 χλστ. σε πλάτος και 1.560 χλστ. σε ύψος, ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.605 χλστ.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου είναι η δυνατότητα τοποθέτησης αισθητήρα LiDAR στην οροφή. Σύμφωνα με τη Leapmotor, πρόκειται για το μοναδικό hatchback της κατηγορίας που προσφέρει σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης Navigation Assisted Driving (NAP), καθώς και λειτουργίες αυτόματης απομνημόνευσης στάθμευσης και υποβοήθησης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση ακολουθεί εκείνη του A10/B03X, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,88 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών, η οποία χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης τιμόνι δύο ακτίνων, ασύρματη φόρτιση κινητού, ατμοσφαιρικό φωτισμό με δυνατότητα παραμετροποίησης και δίχρωμη επένδυση στην καμπίνα.

Έως 510 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το ηλεκτρικό hatchback θα προσφέρεται με δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος 95 ίππων και 123 ίππων, καθώς και με δύο μπαταρίες χωρητικότητας 40 kWh και 53 kWh. Η Leapmotor ανακοινώνει αυτονομία 405 χιλιομέτρων και 510 χιλιομέτρων αντίστοιχα σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο CLTC, επίδοση που είναι κατά 5 χιλιόμετρα μεγαλύτερη από εκείνη του αντίστοιχου SUV.

Η Leapmotor δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τις τιμές του A05, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι στην Κίνα μπορούν ήδη να πραγματοποιήσουν κράτηση καταβάλλοντας προκαταβολή μόλις 99 γουάν (περίπου 13 ευρώ). Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η βασική έκδοση αναμένεται να ξεκινά από περίπου 50.000 γουάν (περίπου 6.300 ευρώ), τιμή χαμηλότερη από εκείνη του A10 SUV, το οποίο κοστίζει 65.800-86.800 γουάν (8.300-11.000 ευρώ).

Μετά την επίσημη παρουσίασή του στην Κίνα αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, το Leapmotor B03 θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία και στις διεθνείς αγορές. Με βάση την τιμολογιακή πολιτική του B03X στην Ευρώπη, η ευρωπαϊκή έκδοση του νέου hatchback εκτιμάται ότι θα ξεκινά κάτω από τις 25.000 ευρώ.

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