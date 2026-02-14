quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
Q-ELECTRIC

Το μικρότερο ηλεκτρικό της Kia είναι και το πιο αποδοτικό στο κρύο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-mikrotero-ilektriko-tis-kia-einai-kai-to-pio-apodotiko-sto-kryo-793030

Η Kia συμμετείχε με πρωτότυπο του EV2 στη χειμερινή δοκιμή αυτονομίας El Prix που διοργανώνει κάθε χρόνο η Νορβηγική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (NAF) και κατάφερε την καλύτερη επίδοση

Πρόκειται για ένα απαιτητικό τεστ πραγματικής οδήγησης σε συνθήκες έντονου ψύχους, με στόχο να συγκριθεί η εργοστασιακή αυτονομία με την πραγματική απόδοση όταν η θερμοκρασία πέφτει πολύ κάτω από το μηδέν.

Το EV2 δεν εμφανίζεται στα επίσημα αποτελέσματα, καθότι πρόκειται για μοντέλο προπαραγωγής. Ωστόσο, η Kia αναφέρει ότι οι επιδόσεις του ήταν καλύτερες από όλων των υπόλοιπων αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη δοκιμή.

Το αυτοκίνητο που έλαβε μέρος ήταν η έκδοση Long Range με μπαταρία 61 kWh, η οποία θα περάσει στη γραμμή παραγωγής στη Σλοβακία τον Ιούλιο. Παρότι το μοντέλο έχει ήδη παρουσιαστεί επίσημα, το συγκεκριμένο πρωτότυπο διατηρούσε καμουφλάζ σε πλευρές και πίσω μέρος, κάτι συνηθισμένο σε δοκιμές εξέλιξης. Η τελική τιμή αυτονομίας WLTP για την ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά η Kia εκτιμά ότι θα φτάνει τα 448 χλμ. ή 413 χλμ. με τους μεγαλύτερους τροχούς 19 ιντσών.

Στη χειμερινή δοκιμή, το EV2 διένυσε 310,6 χιλιόμετρα, καταγράφοντας απώλεια 102,4 χλμ. σε σχέση με τη θεωρητική τιμή, δηλαδή περίπου 24,8% χαμηλότερη αυτονομία. Πρόκειται για ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα αν ληφθεί υπόψη ότι οι θερμοκρασίες δεν ξεπέρασαν τους -8°C, ενώ το χαμηλότερο σημείο έφτασε τους -31°C.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επίδοση στη φόρτιση υπό ακραίο ψύχος. Το EV2 φορτίστηκε από το 8% έως το 80% σε λιγότερο από 37 λεπτά, ανακτώντας 45,4 kWh. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης έφτασε τα 97 kW, με μέσο όρο 74 kW σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Kia αναφέρει ότι σε ιδανικές συνθήκες το 10–80% θα ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, χωρίς να έχει ανακοινώσει επίσημα τη μέγιστη ισχύ DC. Με δεδομένες τις θερμοκρασίες της Νορβηγίας, η απόδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στη δοκιμή σημείωσε το Hyundai Inster, με εργοστασιακή αυτονομία 360 χλμ. και απώλεια 104 χλμ. σε χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή περίπου 28,9% της συνολικής του εμβέλειας. Παρότι η ποσοστιαία μείωση ήταν μεγαλύτερη από του EV2, η επίδοση θεωρείται επίσης πολύ καλή.

Στη δοκιμή συμμετείχε και το Kia EV4 hatchback, επίσης κατασκευής Σλοβακίας. Με μπαταρία 81,4 kWh και θεωρητική αυτονομία έως 594 χλμ., η απώλεια έφτασε τα 204 χλμ., σχεδόν διπλάσια σε απόλυτους αριθμούς από εκείνη του EV2. Παρά ταύτα, τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα που έλαβαν μέρος δυσκολεύτηκαν σημαντικά στο φετινό τεστ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Lucid Air, το οποίο βρέθηκε 440 χλμ. κάτω από την ονομαστική του αυτονομία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το μικρότερο ηλεκτρικό της Kia φαίνεται να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο την κατανάλωση όσο και τη φόρτιση σε ακραίο ψύχος, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τις βόρειες αγορές της Ευρώπης.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Kia#KIA EV2
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

h-kia-europe-dokimazei-to-proto-diavatirio-batarias-gia-ev-pos-leitourgei-616604

Q-ELECTRIC

21.10.2025

H Kia Europe δοκιμάζει το πρώτο διαβατήριο μπαταρίας για EV – Πώς λειτουργεί;
kia-ev2-concept-apo-tin-evropi-gia-tin-evropi-751983

Q-ELECTRIC

27.02.2025

ΚΙΑ EV2 Concept – Από την Ευρώπη, για την Ευρώπη
kia-ev-day-2025-i-kia-parousiazei-tin-ilektriki-tis-stratigiki-751946

Q-ELECTRIC

27.02.2025

Kia EV Day 2025: Η Kia παρουσιάζει την «ηλεκτρική» της στρατηγική
neo-ford-puma-oi-4-logoi-pou-xechorizei-kai-prepei-na-xereis-792821

Q-ELECTRIC

13.02.2026

Νέο Ford Puma: Οι 4 λόγοι που ξεχωρίζει και πρέπει να ξέρεις
to-tesla-model-3-pou-borei-na-kanei-909-km-me-mia-fortisi-poia-einai-i-pagida-792893

Q-ELECTRIC

12.02.2026

Το Tesla Model 3 που μπορεί να κάνει 909 km με μία φόρτιση – Ποια είναι η παγίδα;
to-axiopisto-ilektriko-pou-ekane-65-fores-ton-gyro-tou-planiti-kai-i-ygeia-batarias-diatirithike-sto-945-792731

Q-ELECTRIC

11.02.2026

Το αξιόπιστο ηλεκτρικό που έκανε 6,5 φορές τον γύρο του πλανήτη και η υγεία μπαταρίας διατηρήθηκε στo 94,5%

Πρόσφατες Ειδήσεις