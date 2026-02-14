Το μικρότερο ηλεκτρικό της Kia είναι και το πιο αποδοτικό στο κρύο

Η Kia συμμετείχε με πρωτότυπο του EV2 στη χειμερινή δοκιμή αυτονομίας El Prix που διοργανώνει κάθε χρόνο η Νορβηγική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (NAF) και κατάφερε την καλύτερη επίδοση

Πρόκειται για ένα απαιτητικό τεστ πραγματικής οδήγησης σε συνθήκες έντονου ψύχους, με στόχο να συγκριθεί η εργοστασιακή αυτονομία με την πραγματική απόδοση όταν η θερμοκρασία πέφτει πολύ κάτω από το μηδέν.

Το EV2 δεν εμφανίζεται στα επίσημα αποτελέσματα, καθότι πρόκειται για μοντέλο προπαραγωγής. Ωστόσο, η Kia αναφέρει ότι οι επιδόσεις του ήταν καλύτερες από όλων των υπόλοιπων αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη δοκιμή.

Το αυτοκίνητο που έλαβε μέρος ήταν η έκδοση Long Range με μπαταρία 61 kWh, η οποία θα περάσει στη γραμμή παραγωγής στη Σλοβακία τον Ιούλιο. Παρότι το μοντέλο έχει ήδη παρουσιαστεί επίσημα, το συγκεκριμένο πρωτότυπο διατηρούσε καμουφλάζ σε πλευρές και πίσω μέρος, κάτι συνηθισμένο σε δοκιμές εξέλιξης. Η τελική τιμή αυτονομίας WLTP για την ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά η Kia εκτιμά ότι θα φτάνει τα 448 χλμ. ή 413 χλμ. με τους μεγαλύτερους τροχούς 19 ιντσών.

Στη χειμερινή δοκιμή, το EV2 διένυσε 310,6 χιλιόμετρα, καταγράφοντας απώλεια 102,4 χλμ. σε σχέση με τη θεωρητική τιμή, δηλαδή περίπου 24,8% χαμηλότερη αυτονομία. Πρόκειται για ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα αν ληφθεί υπόψη ότι οι θερμοκρασίες δεν ξεπέρασαν τους -8°C, ενώ το χαμηλότερο σημείο έφτασε τους -31°C.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επίδοση στη φόρτιση υπό ακραίο ψύχος. Το EV2 φορτίστηκε από το 8% έως το 80% σε λιγότερο από 37 λεπτά, ανακτώντας 45,4 kWh. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης έφτασε τα 97 kW, με μέσο όρο 74 kW σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Kia αναφέρει ότι σε ιδανικές συνθήκες το 10–80% θα ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, χωρίς να έχει ανακοινώσει επίσημα τη μέγιστη ισχύ DC. Με δεδομένες τις θερμοκρασίες της Νορβηγίας, η απόδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στη δοκιμή σημείωσε το Hyundai Inster, με εργοστασιακή αυτονομία 360 χλμ. και απώλεια 104 χλμ. σε χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή περίπου 28,9% της συνολικής του εμβέλειας. Παρότι η ποσοστιαία μείωση ήταν μεγαλύτερη από του EV2, η επίδοση θεωρείται επίσης πολύ καλή.

Στη δοκιμή συμμετείχε και το Kia EV4 hatchback, επίσης κατασκευής Σλοβακίας. Με μπαταρία 81,4 kWh και θεωρητική αυτονομία έως 594 χλμ., η απώλεια έφτασε τα 204 χλμ., σχεδόν διπλάσια σε απόλυτους αριθμούς από εκείνη του EV2. Παρά ταύτα, τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα που έλαβαν μέρος δυσκολεύτηκαν σημαντικά στο φετινό τεστ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Lucid Air, το οποίο βρέθηκε 440 χλμ. κάτω από την ονομαστική του αυτονομία.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το μικρότερο ηλεκτρικό της Kia φαίνεται να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο την κατανάλωση όσο και τη φόρτιση σε ακραίο ψύχος, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για τις βόρειες αγορές της Ευρώπης.