Το Mini Aceman SE σε ρόλο απόλυτου ηλεκτρικού «συντρόφου» στο Τόκιο

Το Mini Aceman έρχεται να καλύψει ακριβώς εκείνο το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα ανάμεσα στα compact μοντέλα της μάρκας, μεταφέροντας τη γνώριμη φιλοσοφία της MINI σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό crossover με ξεκάθαρο αστικό προσανατολισμό.

Οι μεγάλες πόλεις έχουν αλλάξει. Πιο πυκνές, πιο απαιτητικές, πιο ψηφιακές από ποτέ. Και μαζί τους αλλάζει και ο τρόπος που σχεδιάζονται τα αυτοκίνητα που κινούνται μέσα σε αυτές. Όχι απλώς μικρότερα σε διαστάσεις, αλλά πιο “κομμένα και ραμμένα” πάνω στις ανάγκες της καθημερινότητας. Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον κουμπώνει το MINI Aceman SE, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact crossover που δεν προσπαθεί να κάνει τα πάντα, αλλά εστιάζει στο να κάνει εξαιρετικά καλά αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Την αστική μετακίνηση με στιλ, τεχνολογία και τον γνώριμο σπορτίφ χαρακτήρα της μάρκας.

Μέσα στην ηλεκτρική στρατηγική της MINI, το Aceman έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Τοποθετείται ανάμεσα στο Cooper και το Countryman, γεφυρώνοντας τη διαφορά ανάμεσα σε ένα lifestyle hatchback και ένα πιο οικογενειακό SUV. Με μήκος λίγο πάνω από τα τέσσερα μέτρα και πενταθέσια διάταξη, προσφέρει την ευελιξία που περιμένεις από ένα MINI αλλά και την αυξημένη πρακτικότητα που ζητά πλέον το αγοραστικό κοινό της κατηγορίας.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα, πιο μινιμαλιστική κατεύθυνση της MINI. Καθαρές επιφάνειες, έντονοι ώμοι και πιο τετραγωνισμένες φόρμες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει σύγχρονο χωρίς να χάνει την ταυτότητα της μάρκας. Στην έκδοση Favoured, ο συνδυασμός Rebel Red αμαξώματος με Jet Black οροφή και καθρέπτες δημιουργεί έντονη αντίθεση, ενώ οι μαύρες επενδύσεις στους θόλους και οι προστατευτικές ποδιές ενισχύουν τη crossover υπόσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμάξωμα που δείχνει συμπαγές, στιβαρό αλλά και έντονα lifestyle, όπως ακριβώς περιμένεις από ένα σύγχρονο MINI.

Στην έκδοση SE, το Aceman αποδίδει 218 ίππους και 330 Nm ροπής, νούμερα που του χαρίζουν ζωηρό χαρακτήρα στην πράξη. Η επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,1 δευτερόλεπτα επιβεβαιώνει ότι, παρά τον αστικό του προσανατολισμό, δεν ξεχνά το fun-to-drive στοιχείο της μάρκας. Η μπαταρία των 54,2 kWh προσφέρει αυτονομία έως 384 km WLTP, καλύπτοντας με άνεση το καθημερινό αστικό πρόγραμμα αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές εκτός πόλης χωρίς άγχος φόρτισης.

Στο εσωτερικό, το Aceman εξελίσσει τη γνώριμη MINI αισθητική. Η στρογγυλή κεντρική OLED οθόνη infotainment λειτουργεί ως command center για όλες τις λειτουργίες, ενώ η χαρακτηριστική μπάρα διακοπτών διατηρεί το heritage στοιχείο. Τα καθίσματα από Vescin, οι υφασμάτινες επενδύσεις Dark Petrol και οι πορτοκαλί λεπτομέρειες δημιουργούν premium αλλά νεανικό περιβάλλον, ενώ η πανοραμική οροφή ενισχύει τη φωτεινότητα της καμπίνας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα MINI Experience Modes, που αλλάζουν φωτισμό, γραφικά και ηχητική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το εσωτερικό σε βιωματικό χώρο εμπειρίας.

Παρά τις compact διαστάσεις, ο χώρος αποσκευών από 300 έως 1.005 λίτρα δείχνει ότι το Aceman δεν περιορίζεται σε lifestyle ρόλο. Μπορεί να καλύψει από καθημερινές ανάγκες μέχρι μικρές αποδράσεις εκτός αστικού ιστού. Η επίπεδη διάταξη δαπέδου λόγω ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής βοηθά σημαντικά στην εκμετάλλευση χώρων και στην άνεση των πίσω επιβατών.

Το Parking Assistant Professional μπορεί να εντοπίζει θέσεις στάθμευσης και να ολοκληρώνει αυτόματα τη διαδικασία, ακόμη και μέσω smartphone. Σε πυκνοδομημένα αστικά περιβάλλοντα, αυτή η λειτουργία κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινή χρήση.

Τι κρατάμε