Το μοναδικό ηλεκτρικό crossover πόλης που πουλάει: 1 την ημέρα για όλο τον Ιανουάριο

Η μετάβαση στο αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον προχωρά με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε κατηγορία της αγοράς. Στα μεγάλα SUV και στα premium μοντέλα οι πωλήσεις αυξάνονται σταθερά, όμως στα μικρά αυτοκίνητα πόλης τα πράγματα είναι πιο σύνθετα.

Η τιμή αγοράς παραμένει υψηλή και οι επιλογές λίγες, κάτι που κάνει την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών ιδιαίτερα δύσκολη. Κι όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ένα μοντέλο που δείχνει να βρίσκει ήδη τον δρόμο του στην ελληνική αγορά. Το Hyundai Inster είναι το μικρό crossover που κατάφερε μέσα στον Ιανουάριο να καταγράφει περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα, μια επίδοση που για την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν περνά απαρατήρητη.

Το Hyundai Inster είναι ουσιαστικά το μικρότερο μοντέλο της κορεατικής μάρκας στην ηλεκτρική της γκάμα. Με μήκος περίπου 3,8 μέτρα, ανήκει ξεκάθαρα στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, όμως η σχεδίασή του ακολουθεί τη λογική ενός μικρού SUV. Η εμφάνιση είναι ίσως το πρώτο στοιχείο που τραβά την προσοχή. Τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα, οι έντονες γραμμές στους θόλους των τροχών και οι κοντοί πρόβολοι δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει μικρό crossover και όχι απλώς ένα αστικό hatchback. Παράλληλα, η Hyundai έχει ενσωματώσει στοιχεία από τη σχεδιαστική γλώσσα των μεγαλύτερων ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας. Οι λεπτομέρειες στα φωτιστικά σώματα και οι γεωμετρικές γραμμές παραπέμπουν στη φιλοσοφία που είδαμε στα Ioniq, μεταφέροντας αυτή την αισθητική σε ένα πολύ μικρότερο αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που ξεχωρίζει εύκολα στον δρόμο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια κατηγορία όπου πολλά μικρά αυτοκίνητα δείχνουν σχεδιαστικά παρόμοια.

Η μεγαλύτερη έκπληξη στο Inster βρίσκεται στο εσωτερικό. Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, η καμπίνα είναι πιο ευρύχωρη από όσο περιμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Η ψηλή οροφή και η έξυπνη διάταξη της καμπίνας δημιουργούν επαρκή χώρο για τέσσερις επιβάτες, ενώ το επίπεδο πάτωμα που δημιουργεί η ηλεκτρική πλατφόρμα βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Στο ταμπλό κυριαρχεί μια ψηφιακή διάταξη δύο οθονών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Η σχεδίαση είναι απλή και λειτουργική, ενώ η Hyundai έχει διατηρήσει και φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, κάτι που διευκολύνει τη χρήση στην καθημερινότητα. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η ευελιξία του εσωτερικού. Τα καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν ή να αναδιπλωθούν, επιτρέποντας διαφορετικές διαμορφώσεις χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού.

Το ηλεκτρικό Inster δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολικές επιδόσεις. Αντίθετα, η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην καθημερινή χρήση. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα είναι 97 ή 115 ίπποι, ανάλογα με την έκδοση. Για ένα αυτοκίνητο πόλης αυτό είναι περισσότερο από αρκετό, ειδικά αν συνυπολογίσουμε την άμεση απόκριση που προσφέρει κάθε ηλεκτροκινητήρας. Η αυτονομία φτάνει περίπου τα 350 χιλιόμετρα, ένα νούμερο που καλύπτει εύκολα τις καθημερινές μετακινήσεις των περισσότερων οδηγών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πολλοί ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για αρκετές ημέρες πριν χρειαστεί να το φορτίσουν. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας σε σχετικά μικρό χρόνο, κάτι που κάνει το Inster πιο πρακτικό ακόμη και για μικρές εκδρομές εκτός πόλης. Και οι τιμές του, ξεκινούν από τις 24.990€ για τη «μικρή» έκδοση και από 27.290€ για τη μεγαλύτερη.

Η επιτυχία σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο εξαρτάται κυρίως από το πόσο καλά ταιριάζει στην καθημερινότητα των οδηγών. Στην περίπτωση του Inster, η συνταγή φαίνεται να λειτουργεί. Οι διαστάσεις του είναι ιδανικές για την πόλη, η καμπίνα είναι πιο πρακτική από όσο δείχνει το μέγεθός του και η ηλεκτρική τεχνολογία του καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης. Σε μια αγορά όπου πολλά μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν ακριβά ή περιορισμένα σε δυνατότητες, το Inster εμφανίζεται ως μια πιο ισορροπημένη επιλογή. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι κατάφερε να καταγράφει περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα για ολόκληρο τον Ιανουάριο, μια επίδοση που το κάνει να ξεχωρίζει ως το πιο επιτυχημένο ηλεκτρικό crossover.

Τι κρατάμε;

• Το Hyundai Inster είναι ένα από τα λίγα μικρά ηλεκτρικά crossover πόλης της αγοράς

• Τον Ιανουάριο κατέγραφε περίπου μία ταξινόμηση την ημέρα

• Συνδυάζει μικρές διαστάσεις και SUV σχεδίαση

• Η αυτονομία φτάνει περίπου τα 350 χιλιόμετρα

• Προσφέρει πρακτικό εσωτερικό και σύγχρονη ψηφιακή καμπίνα