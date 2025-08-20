Το νέο αυτοκίνητο πόλης που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 22.490 ευρώ

Ένα νέο αυτοκίνητο πόλης κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα, συνδυάζοντας ηλεκτροκίνηση, πρακτικότητα και προσιτή τιμή.

Tο Dongfeng BOX είναι το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που έφτασε στην Ελλάδα.

Η τιμή του ξεκινά από 22.490 ευρώ, τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο προσιτές ηλεκτρικές προτάσεις.

Διαθέτει μπαταρία 42,3 kWh και αυτονομία έως 310 km (WLTP).

Εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Νέα άφιξη στην κατηγορία

Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμπλουτίζεται με μια ακόμη πρόταση που στοχεύει να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες με τον πιο πρακτικό τρόπο. Το Dongfeng BOX παρουσιάζεται ως ένα compact, ευέλικτο και σύγχρονο όχημα, ιδανικό για την κίνηση μέσα στην πόλη, με τιμή που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία του.

Σχεδιασμός και χαρακτήρας

Το BOX ξεχωρίζει με τον μοντέρνο, «τετραγωνισμένο» σχεδιασμό του, που συνδυάζει minimal αισθητική και πρακτικότητα. Το μήκος του φτάνει τα 4,02 μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για στενούς δρόμους και εύκολο στο παρκάρισμα, ενώ παράλληλα προσφέρει χώρους που επαρκούν για τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός νέου οδηγού που αναζητά το πρώτο του ηλεκτρικό.

Διατίθεται σε φρέσκιες, νεανικές αποχρώσεις όπως Ocean Eyes, Lavender Haze, Vanilla Frost και Electric Lemon, δίνοντας προσωπικότητα στο όχημα και διαφοροποιώντας το από τον συνηθισμένο «γκρι» τόνο των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

Εσωτερικό με τεχνολογία

Το εσωτερικό του Dongfeng BOX ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία: πρακτικότητα και τεχνολογία σε ισορροπία. Κυριαρχεί η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, που συγκεντρώνει τις λειτουργίες πολυμέσων και συνδεσιμότητας, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει σύγχρονη εικόνα στον οδηγό. Οι χώροι επαρκούν για τέσσερις ενήλικες, με επίπεδο πάτωμα που αυξάνει την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ το πορτμπαγκάζ καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς. Παράλληλα, οι επιλογές χρωματικών συνδυασμών στο σαλόνι ενισχύουν την αίσθηση νεανικότητας.

Απόδοση και αυτονομία

Στην καρδιά του BOX βρίσκεται μια μπαταρία 42,3 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως 310 km με βάση τον κύκλο WLTP. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 95 ίππους (70 kW), επαρκείς για να κινήσουν με άνεση το μικρό hatchback τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε κοντινές διαδρομές εκτός αυτής.

Η φόρτιση μπορεί να γίνει σε οικιακή πρίζα, wallbox ή ταχυφορτιστή, με δυνατότητα γρήγορης αναπλήρωσης ενέργειας για να μειώνεται ο χρόνος αναμονής. Έτσι, το BOX δεν περιορίζεται σε ρόλο δεύτερου αυτοκινήτου, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί ως βασικό όχημα καθημερινών μετακινήσεων.

Παρά την προσιτή τιμή του, το Dongfeng BOX δεν κάνει εκπτώσεις στον εξοπλισμό ασφαλείας. Διαθέτει 11 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), όπως προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα και υποβοήθηση στάθμευσης. Ο συνδυασμός τους προσφέρει επιπλέον σιγουριά στον οδηγό και ενισχύει τον χαρακτήρα του ως ολοκληρωμένης επιλογής για την πόλη.

Τιμή και τοποθέτηση

Με τιμή εκκίνησης τα 22.490 ευρώ, το BOX φιλοδοξεί να κερδίσει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν ένα οικονομικό ηλεκτρικό χωρίς θυσίες σε αυτονομία και εξοπλισμό. Η DONGFENG Hellas το τοποθετεί στην καρδιά της κατηγορίας των ηλεκτρικών πόλης, προσφέροντας μια ισορροπία ανάμεσα σε προσιτή τιμή, τεχνολογία και πρακτικότητα.

Τιμοκατάλογος Λιανική Τιμή Τιμή με προωθητική ενέργεια DONGFENG BOX 31 kWh City 22.490 € DONGFENG BOX 42 kWh City 24.340 € DONGFENG BOX 42 kWh Prime 26.490 €

Τι κρατάμε;

Το Dongfeng BOX είναι το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που διατίθεται στην Ελλάδα.

Με τιμή 22.490 ευρώ, ξεχωρίζει ως μια από τις πιο οικονομικές επιλογές στην κατηγορία του.

Προσφέρει αυτονομία 310 km, ισχύ 95 ίππων και πλήρες πακέτο τεχνολογίας.

Το νεανικό design και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το καθιστούν ελκυστικό για όσους θέλουν να μπουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

