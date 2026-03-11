Το νέο BYD Atto 3 EVO στην Ελλάδα με αυτονομία έως 710 km

BYD Atto 3 EVO στην Ελλάδα από 33.990 €. Μπαταρία 74,8 kWh, φόρτιση 220 kW και αυτονομία έως 710 km στην πόλη.

Το BYD Atto 3 EVO ξεκινά τη διάθεσή του στην Ελλάδα ως ανανεωμένη πρόταση στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV, με μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερη ισχύ και ταχύτερη φόρτιση. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις, μία πισωκίνητη και μία τετρακίνητη, με κοινό παρονομαστή μπαταρία 74,8 kWh και αρχιτεκτονική e-Platform 3.0.

Μπαταρία 74,8 kWh και φόρτιση έως 220 kW

Το Atto 3 EVO χρησιμοποιεί μπαταρία 74,8 kWh και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW. Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 25 λεπτά, κάτι που τοποθετεί το μοντέλο πιο κοντά σε ρυθμούς χρήσης που ταιριάζουν και σε ταξίδι.

Η πλατφόρμα e-Platform 3.0 συνδυάζεται με Blade Battery χημείας LFP και τεχνολογία Cell-to-Body, όπου η μπαταρία αποτελεί μέρος του πλαισίου και το πάνω κάλυμμά της λειτουργεί ως δάπεδο της καμπίνας. Η αρχιτεκτονική αυτή συνδέεται με αυξημένη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, αλλά και με αλλαγές στην εκμετάλλευση χώρων.

Αυτονομία έως 710 km σε αστικές συνθήκες

Η έκδοση Design RWD αποδίδει 313 PS και 380 Nm, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,5 δλ. Η συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 510 km, ενώ σε αστικές συνθήκες αναφέρεται ότι μπορεί να διαμορφωθεί έως 710 km.

Η έκδοση Excellence AWD έχει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 449 PS και 560 Nm. Το 0-100 km/h έρχεται σε 3,9 δλ., με τελική ταχύτητα 200 km/h. Η συνδυαστική αυτονομία για την τετρακίνητη έκδοση είναι 470 km.

Περισσότεροι χώροι, πορτμπαγκάζ 490 λίτρα και frunk 101 λίτρα

Η νέα αρχιτεκτονική φέρνει αύξηση χώρων, με τον χώρο αποσκευών να μεγαλώνει κατά 50 λίτρα και να φτάνει τα 490 λίτρα. Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον και frunk 101 λίτρων, χρήσιμος για καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα που θέλεις να μένουν ξεχωριστά από τις αποσκευές.

Καμπίνα με περισσότερο χώρο και infotainment με λειτουργίες Google

Στο εσωτερικό, ο επιλογέας ταχυτήτων μεταφέρεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Αναφέρονται νέα πιο ανατομικά καθίσματα, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και infotainment 15,6 ιντσών, με ενσωματωμένες λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud.

Στον εξοπλισμό αναφέρονται στοιχεία όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, ενώ για την έκδοση Excellence αυτά περιλαμβάνονται επιπλέον σε σχέση με την Design.

Τιμές στην Ελλάδα και πώς διαμορφώνονται με τα bonus

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις.

Atto 3 EVO Design RWD

Προτεινόμενη λιανική τιμή 39.990 €.

Με Electric Bonus 3.000 € και επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» 3.000 €, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 33.990 €.

Atto 3 EVO Excellence AWD

Προτεινόμενη λιανική τιμή 42.990 €.

Με Electric Bonus 3.000 € και επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» 3.000 €, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 36.990 €.

Στάνταρ εξοπλισμός και τι παραπάνω παίρνεις στην Excellence

Και οι δύο εκδόσεις έχουν κοινή βάση εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με ελαστικά 235/50, 7 αερόσακους, ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών, vegan δερμάτινες επενδύσεις, εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 6 κατευθύνσεων και θερμαινόμενα και αεριζόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone 50 W, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα 360°, αντλία θερμότητας και προφίλ οδήγησης Eco, Normal, Sport, Snow.

Η Excellence προσθέτει head-up display, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, πέρα από την τετρακίνηση και τη μεγαλύτερη ισχύ.

Χρώματα και εγγύηση

Στάνταρ χρώμα αμαξώματος είναι το μεταλλικό Iris Blue. Διατίθενται προαιρετικά Time Grey, Atlantis Blue, Skiing White, Ruby Red και Obsidian Black. Το εσωτερικό προσφέρεται σε γκρι ή μπεζ.

Η κάλυψη περιλαμβάνει εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, εγγύηση ηλεκτροκινητήρα 8 ετών ή 150.000 km και εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 250.000 km.

Τι κρατάμε;