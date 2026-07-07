Το νέο crossover της Leapmotor ξεκινά να πωλείται στην Ευρώπη με τιμές από 24.900 ευρώ

Η Leapmotor ανοίγει επίσημα τα βιβλία παραγγελιών για το νέο ηλεκτρικό urban crossover με άκρως ανταγωνιστικές τιμές

Η Leapmotor ανοίγει επίσημα τις παραγγελίες για το ολοκαίνουργιο B03X στις ευρωπαϊκές αγορές, εγκαινιάζοντας την εμπορική πορεία ενός μοντέλου που αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας. Το νέο ηλεκτρικό crossover τοποθετείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική compact κατηγορία και σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα τις ανάγκες των διεθνών αγορών, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα και προσιτή τιμή.

Οι παραγγελίες ξεκινούν από τις αρχές Ιουλίου μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου αντιπροσώπων της μάρκας, με την Leapmotor να ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη. Η βασική τιμή του νέου B03X διαμορφώνεται στα 24.900 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας για πιο προσιτή ηλεκτροκίνηση.

Compact διαστάσεις με χαρακτήρα SUV

Το Leapmotor B03X ανήκει στην κατηγορία των urban crossover και φιλοδοξεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός SUV με τις διαστάσεις που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Έχει μήκος 4.270 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και μεταξόνιο 2.605 χλστ., προσφέροντας ευελιξία στις αστικές διαδρομές, χωρίς να θυσιάζει τους διαθέσιμους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η υψηλή θέση οδήγησης και η crossover αισθητική συμπληρώνουν τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Παρότι οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν περιορισμένες, η Leapmotor αναφέρει ότι η αρχιτεκτονική του εσωτερικού εξασφαλίζει χώρους αντίστοιχους μεγαλύτερων μοντέλων. Το εσωτερικό διαθέτει ευέλικτη διάταξη καθισμάτων, επίπεδο χώρο φόρτωσης και αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις, είτε για οικογενειακή χρήση και ταξίδια.

Παράλληλα, η σχεδίαση της καμπίνας ακολουθεί μινιμαλιστική φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην εργονομία και την ευχρηστία.

Σύγχρονη τεχνολογία και δύο επιλογές μπαταρίας

Το B03X βασίζεται στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα της Leapmotor και χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική CTC2.0 Plus (Cell-to-Chassis), η οποία ενσωματώνει την μπαταρία στο πλαίσιο του αυτοκινήτου, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όσο και στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων. Παράλληλα, εξοπλίζεται με το λειτουργικό σύστημα Leap OS 4.0, το οποίο υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ενσωμάτωση smartphone και απομακρυσμένο έλεγχο του οχήματος.

Οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μπαταρίες τεχνολογίας LFP υψηλής ενεργειακής πυκνότητας:

39,8 kWh, με αυτονομία έως 292 χιλιόμετρα (WLTP)

53,0 kWh, με αυτονομία έως 382 χιλιόμετρα (WLTP)

Και στις δύο περιπτώσεις υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC ισχύος 2.5C, επιτρέποντας την αναπλήρωση της φόρτισης από 30% έως 80% σε περίπου 16 λεπτά.

197 ίπποι και κίνηση στους εμπρός τροχούς

Το νέο ηλεκτρικό crossover κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, ο οποίος αποδίδει 197 ίππους (145 kW) και 200 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Η μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς έχει στόχο να προσφέρει προβλέψιμη συμπεριφορά και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση.

Η γκάμα του Leapmotor B03X διατηρείται απλή, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της εταιρείας. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, LIFE και DESIGN, τα οποία συνδυάζονται με τις δύο διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν την έκδοση που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Με το νέο B03X, η Leapmotor επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ένα ηλεκτρικό crossover που συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικότητα και ανταγωνιστική τιμή, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν μία ολοκληρωμένη πρόταση για τις καθημερινές μετακινήσεις.