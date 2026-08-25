Το νέο ηλεκτρικό SUV της Ford θα πατά στην αρχιτεκτονική του Geely EX5

Η Ford θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα GEA της Geely για νέο compact SUV με ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις και ευρωπαϊκή παραγωγή.

Μια συνεργασία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε μάλλον απίθανη αρχίζει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Η Ford θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Geely για ένα ολοκαίνουργιο compact SUV, το οποίο θα αποκτήσει τη δική του σχεδιαστική ταυτότητα και θα μπορεί να προσφέρεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Geely Auto Group, An Conghui, αποκαλύπτοντας ότι η Ford θα αξιοποιήσει την Global Intelligent Electric Architecture, ή GEA, πάνω στην οποία βασίζονται ήδη μοντέλα όπως το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 και το plug-in hybrid Starray.

Το νέο μοντέλο αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας των δύο κατασκευαστών στην Ισπανία και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική της Ford.

Η πλατφόρμα του Geely EX5 κάτω από ένα Ford

Η GEA αποτελεί μια ευέλικτη αρχιτεκτονική της Geely που δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για έναν τύπο συστήματος κίνησης.

Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται τόσο από το ηλεκτρικό EX5 όσο και από το plug-in hybrid Starray, κάτι που εξηγεί γιατί ταιριάζει στη φιλοσοφία του νέου Ford.

Η αμερικανική εταιρεία έχει ήδη περιγράψει το επερχόμενο μοντέλο ως ένα compact crossover με “multi-energy” γκάμα κινητήρων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ίδιο μοντέλο θα μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές εξηλεκτρισμένες μορφές, μεταξύ των οποίων αμιγώς ηλεκτρική και υβριδική. Περισσότερες λεπτομέρειες για μπαταρίες, ισχύ, αυτονομία ή συγκεκριμένες εκδόσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Δεν θα μοιάζει όμως με Geely

Η κοινή μηχανική βάση δεν σημαίνει ότι η Ford σκοπεύει να δημιουργήσει ένα EX5 με διαφορετικά σήματα.

Η εταιρεία έχει ήδη προαναγγείλει ότι το SUV θα αποκτήσει σχεδίαση με “rally-bred” επιρροές, θέλοντας να του δώσει έναν σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα από τα μοντέλα της Geely που χρησιμοποιούν την ίδια αρχιτεκτονική.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι η Ford πιθανότατα θα επιχειρήσει να δώσει στο crossover περισσότερο δυναμική και περιπετειώδη εμφάνιση, αντί για τη σχετικά συμβατική σχεδιαστική προσέγγιση ενός οικογενειακού ηλεκτρικού SUV.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί εικόνες ή περισσότερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες του αυτοκινήτου.

Ford και Geely μαζί στην Ισπανία

Η χρήση της GEA αποτελεί μόνο ένα μέρος της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Ford και Geely κατέληξαν σε συμφωνία τον Ιούλιο, σύμφωνα με την οποία η κινεζική εταιρεία θα ξεκινήσει παραγωγή αυτοκινήτων στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια.

Η μονάδα της Ford στην Ισπανία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε λιγότερο από το ένα τέταρτο της ετήσιας παραγωγικής της δυνατότητας, επομένως η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Το πρώτο μοντέλο της Geely που αναμένεται να κατασκευαστεί εκεί είναι το αμιγώς ηλεκτρικό EX2, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα αυτοκίνητα.

Η έναρξη της παραγωγής των μοντέλων της Geely στη Βαλένθια έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Τρία νέα Ford στο πλαίσιο της συνεργασίας

Όταν ανακοινώθηκε αρχικά η συμφωνία, η Geely είχε γνωστοποιήσει ότι η συνεργασία προβλέπει την παραγωγή τριών μοντέλων Ford με multi-energy συστήματα κίνησης.

Δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα αυτοκίνητα.

Το compact crossover που θα χρησιμοποιεί την GEA είναι πλέον το πρώτο για το οποίο έχουμε συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με τη μηχανική του βάση. Παράλληλα, στο ίδιο ισπανικό εργοστάσιο αναμένεται να κατασκευάζεται και ένα νέο SUV με την ονομασία Bronco, το οποίο όμως, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα.

Γιατί η Ford στρέφεται σε κινεζική αρχιτεκτονική

Η κίνηση αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινεζικοί όμιλοι έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε ηλεκτρικές πλατφόρμες και τεχνολογίες μπαταριών, δημιουργώντας αρχιτεκτονικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες και συστήματα κίνησης.

Για έναν παραδοσιακό κατασκευαστή όπως η Ford, η αξιοποίηση μιας ήδη εξελιγμένης πλατφόρμας μπορεί να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου από το μηδέν. Από την άλλη πλευρά, η Geely αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή παραγωγή και αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις ενός από τους πιο ιστορικούς δυτικούς κατασκευαστές.

Ο αντιπρόεδρος της Geely Auto Group, Alex Nan, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό βήμα προς μια πιο ανοιχτή συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών και μέρος της ευρύτερης ανάπτυξης της Geely στην Ευρώπη.

Μια συνεργασία που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε ανάποδη

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το μελλοντικό SUV. Ένας από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς κατασκευαστές πρόκειται να χρησιμοποιήσει κινεζική ηλεκτρική αρχιτεκτονική για ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο, την ώρα που κινεζικά αυτοκίνητα θα κατασκευάζονται μέσα σε εργοστάσιο της Ford στην Ισπανία.

Η Ford θα αναλάβει να δώσει στο αυτοκίνητο τη δική της εικόνα και τον δικό της χαρακτήρα, όμως από κάτω θα βρίσκεται η τεχνολογική βάση που χρησιμοποιείται ήδη από το Geely EX5. Περισσότερα για το νέο SUV, τις εκδόσεις του και το χρονοδιάγραμμα της εμπορικής του διάθεσης αναμένεται να γίνουν γνωστά όσο προχωρά η συνεργασία των δύο ομίλων.

Τι κρατάμε;