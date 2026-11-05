To νέο PPC blue app της ΔΕΗ ξεπέρασε τους 100.000 χρήστες – 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.000 τοποθεσίες

To νέο ΔΕΗ PPC blue app έχει πλέον περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες στην Ελλάδα, καταγράφοντας νέο ορόσημο

Πάνω από 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες αριθμεί πλέον το PPC blue app, καταγράφοντας ένα νέο ορόσημο για τη ΔΕΗ blue και την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Η αύξηση των χρηστών ακολουθεί τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 1.000 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Εντοπισμός, κράτηση και σχεδιασμός διαδρομών

Μέσα από το PPC blue app, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίζουν τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή τους και να πραγματοποιούν κράτηση σε ταχυφορτιστές DC και HPDC. Παράλληλα, μέσω του PPC blueTrips μπορούν να σχεδιάζουν μεγαλύτερες διαδρομές, οργανώνοντας εκ των προτέρων τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των οδηγών με το οικοσύστημα της ΔΕΗ blue. Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες φόρτισης, στο ιστορικό των συνεδριών και των συναλλαγών, καθώς και σε διαθέσιμα προνόμια και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη χρήση ηλεκτρικού οχήματος.

Κόσμος προνομίων για τους εγγεγραμμένους

Η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο «κόσμο προνομίων» για τους εγγεγραμμένους πελάτες της. Προσφέρει ειδικές εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αποκλειστικές υπηρεσίες για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγγραφή είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από το PPC blue app.

Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, με παρουσία σε αστικά κέντρα, βασικούς οδικούς άξονες και δημοφιλείς προορισμούς. Σήμερα το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερα από 750 σημεία ταχυφόρτισης DC και HPDC, καθώς και 52 ΔΕΗ blue Hubs, ενισχύοντας τις δυνατότητες γρήγορης φόρτισης τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η ανάπτυξη του PPC blue app, παράλληλα με τη συνεχή επέκταση του δικτύου δημόσιας φόρτισης, ενισχύει την παρουσία της ΔΕΗ blue σε κάθε στάδιο της μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα: από τον σχεδιασμό της διαδρομής και την εύρεση φορτιστή έως τη φόρτιση στον προορισμό.