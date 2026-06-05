Το νέο Skoda Enyaq ήρθε Ελλάδα – Τι αλλάζει και πόσο κοστίζει;

Η αναβαθμισμένη έκδοση MY27 του Skoda Enyaq είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, με την Kosmocar να ανακοινώνει τις τιμές της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της μάρκας.

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Skoda αποκτά νέες τεχνολογίες, περισσότερες δυνατότητες συνδεσιμότητας, βελτιωμένη πρακτικότητα και αναβαθμίσεις που κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο εύκολη. Το Enyaq αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda, έχοντας καθιερωθεί ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Με το Model Year 2027, η τσεχική εταιρεία δεν αλλάζει τη βασική συνταγή, αλλά ενισχύει τα σημεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον οδηγό.

Οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις του MY27

Όπως συνέβη πρόσφατα και με το νέο Elroq, έτσι και το Skoda Enyaq MY27 αποκτά το αναβαθμισμένο σύστημα infotainment της εταιρείας. Η νέα έκδοση φέρνει διαφορετική αρχική οθόνη, βελτιωμένα γραφικά, ταχύτερη λειτουργία και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Παράλληλα, τα αναβαθμισμένα Enyaq και Enyaq Coupe είναι πλέον έτοιμα για τη μελλοντική ενεργοποίηση της λειτουργίας Digital Key. Μετά τη σύνδεση του smartphone με το όχημα, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει και να εκκινεί το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κινητό του τηλέφωνο.

Το Enyaq γίνεται και… power bank

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες αφορά τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Πρόκειται για μια δυνατότητα που επιτρέπει στο Skoda Enyaq να λειτουργεί ως κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Μέσω ειδικού αντάπτορα ή πρίζας 230V, η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να τροφοδοτήσει laptop, φωτισμό, καφετιέρες, ψυγεία κάμπινγκ ή οποιαδήποτε άλλη συμβατή συσκευή. Για όσους ταξιδεύουν συχνά, κάνουν camping ή εργάζονται εκτός γραφείου, η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Η Skoda προσθέτει επίσης λειτουργία one-pedal driving, η οποία κάνει την οδήγηση στην πόλη πιο ξεκούραστη και πιο αποδοτική ενεργειακά. Με το πρόγραμμα B, ο οδηγός έχει πλέον δύο επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Στην ισχυρότερη ρύθμιση, το αυτοκίνητο μπορεί να επιβραδύνει έντονα και να ακινητοποιηθεί σχεδόν πλήρως χωρίς τη χρήση του πεντάλ φρένου, αξιοποιώντας στο μέγιστο την ανάκτηση ενέργειας. Πρόκειται για μία από τις λειτουργίες που πολλοί οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν καθημερινά, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Οι άνθρωποι της Skoda δεν ξέχασαν τον γνωστό Simply Clever χαρακτήρα της μάρκας. Ανάμεσα στις σημαντικότερες προσθήκες του MY27 ξεχωρίζει ο νέος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το εμπρός καπό, ένας frunk χωρητικότητας 21 λίτρων, ιδανικός για καλώδια φόρτισης και μικροαντικείμενα. Έτσι ο κύριος χώρος αποσκευών παραμένει ελεύθερος για τις αποσκευές των επιβατών, ενώ τα απαραίτητα αξεσουάρ φόρτισης αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή θέση.

Το νέο Travel Assist 3.0 αποτελεί επίσης μέρος των αλλαγών που συνοδεύουν την έκδοση MY27. Το σύστημα αξιοποιεί νέους αισθητήρες και ραντάρ, ενώ η κάμερα στο εσωτερικό της καμπίνας παρακολουθεί αποτελεσματικότερα την προσοχή του οδηγού, ενισχύοντας το συνολικό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Enyaq 60, το οποίο εξοπλίζεται πλέον με μπαταρία 61 kWh (58 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας) τεχνολογίας LFP και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 190 ίππων με 350 Nm ροπής. Η αυτονομία φτάνει έως και τα 456 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Αμέσως πιο πάνω τοποθετείται το Enyaq 85, το οποίο χρησιμοποιεί μπαταρία 82 kWh (77 kWh ωφέλιμη) και αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm ροπής. Στην κορυφή της συμβατικής γκάμας συναντάμε το Enyaq 85x 4×4 Sportline, το οποίο διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και συνδυαστική ισχύ 299 ίππων. Οι εκδόσεις 85 και 85x είναι διαθέσιμες και στο Enyaq Coupe, ενώ η κορυφαία έκδοση Coupe RS αποδίδει 340 ίππους, αποτελώντας το ισχυρότερο Enyaq της γκάμας.

Τιμές Skoda Enyaq MY27 στην Ελλάδα

Enyaq 60 (190 PS): 43.950 €

Enyaq 85 (286 PS): 48.950 €

Enyaq 85x 4×4 Sportline (299 PS): 54.950 €

Τιμές Skoda Enyaq Coupe MY27

Enyaq Coupe 85 (286 PS): 50.950 €

Enyaq Coupe 85x 4×4 Sportline (299 PS): 57.950 €

Enyaq Coupe RS (340 PS): 59.950 €

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