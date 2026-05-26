Το Νο1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025 ήταν κινέζικο

Το Geely E2 συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αναδείχθηκε το Νο.1 compact αυτοκίνητο σε πωλήσεις για το 2025 στην κατηγορία mini και supermini μοντέλων. Παράλληλα, αποτέλεσε και το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην κινεζική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η Geely στον χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κινεζικής εταιρείας κατέγραψε 465.775 πωλήσεις παγκοσμίως την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ενώ κατάφερε να ξεπεράσει συνολικά τις 500.000 μονάδες μόλις 14 μήνες μετά το λανσάρισμά του. Το Geely E2 αναμένεται και στην ελληνική αγορά προς τα τέλη του καλοκαιριού.

Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της γκάμας

Για τη Geely, το E2 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της γκάμας NEV (New Energy Vehicles), συνδυάζοντας ηλεκτρική τεχνολογία, πρακτικότητα και προηγμένες λύσεις που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν συναντώνται σε κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας. Σχεδιαστικά, το E2 ξεχωρίζει από τη χαρακτηριστική «χαμογελαστή» εμπρός όψη και τις καθαρές γραμμές που του χαρίζουν premium αισθητική.

Παρά τις compact διαστάσεις του, προσφέρει ιδιαίτερα άνετους χώρους για πέντε επιβάτες, με κορυφαίο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών στα 890 mm.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πρακτικότητα. Το Geely E2 διαθέτει μπροστινό αποθηκευτικό χώρο 70 λίτρων, επιπλέον χώρο 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και πορτμπαγκάζ που κυμαίνεται από 375 έως 1.320 λίτρα, ενώ συνολικά υπάρχουν 36 αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα.

Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA της Geely και είναι πισωκίνητο, διαθέτοντας πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κάτι σπάνιο για την κατηγορία. Παράλληλα, χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο ηλεκτρικό σύστημα «11 σε 1», συνδυάζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και οδηγική ισορροπία. Ο κύκλος στροφής των 4,95 μέτρων ενισχύει σημαντικά την ευελιξία του στην πόλη.

Στο εσωτερικό, το Geely E2 εξοπλίζεται με το σύστημα Flyme Auto και μεγάλη κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών, ενώ διαθέτει στάνταρ 12 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Ξεχωρίζει επίσης για το υγρόψυκτο σύστημα μπαταρίας και το εξελιγμένο Battery Safety System της Geely, σε συνδυασμό με δομή αμαξώματος τύπου κλωβού και έξι αερόσακους.

Η Geely χαρακτηρίζει το E2 ως ένα μοντέλο με «Extra Fun to the World» φιλοσοφία, επενδύοντας παράλληλα σε υπηρεσίες πωλήσεων και after sales στις αγορές όπου θα διατεθεί.

