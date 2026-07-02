Το ομορφότερο μοντέλο της Renault στην Ελλάδα αναβαθμίστηκε – Τι νέο φέρνει;

Το Renault 5 E-Tech Electric αναβαθμίστηκε στην Ελλάδα με one pedal, νέα ADAS και τιμή από 23.900 € με επιδότηση.

Το Renault 5 E-Tech Electric είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στην αναβαθμισμένη του εκδοχή, φέρνοντας αλλαγές που δεν αλλάζουν τον ρετρό-μοντέρνο χαρακτήρα του, αλλά το κάνουν πιο ολοκληρωμένο στην καθημερινή χρήση. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η λειτουργία one pedal, μαζί με paddles για τη ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας, στοιχεία που ενισχύουν την άνεση και την αποδοτικότητα μέσα στην πόλη.

Οι τιμές του επικαιροποιημένου Renault 5 παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Η βασική τιμή ξεκινά από 26.900 €, ενώ με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» διαμορφώνεται στις 23.900 €. Με επιπλέον όφελος απόσυρσης 1.500 €, η τιμή μπορεί να πέσει στις 22.400 €.

Το Renault 5 που ξέρουμε, με ουσιαστικές αναβαθμίσεις

Το Renault 5 E-Tech Electric είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά σχεδιαστικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας. Πατά πάνω στην ιστορία του αρχικού Renault 5, όμως δεν λειτουργεί σαν απλή ρετρό αναπαραγωγή. Αντίθετα, μεταφέρει τις βασικές σχεδιαστικές αναφορές του παρελθόντος σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης.

Η μοντέρνα ρετρό σιλουέτα, οι καθαρές επιφάνειες, τα χαρακτηριστικά φώτα και οι compact αναλογίες το έχουν κάνει ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά ηλεκτρικά της αγοράς. Με μήκος 3,92 m και πλάτος 1,77 m, το Renault 5 τοποθετείται ανάμεσα στο Twingo και το Clio, καλύπτοντας τον ρόλο ενός ηλεκτρικού supermini με έντονα αστικό χαρακτήρα.

Η βάση του είναι η πλατφόρμα AmpR Small, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικά μικρά ηλεκτρικά της Renault. Αυτό έχει σημασία, γιατί το Renault 5 δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο μοντέλο. Είναι η αρχή μιας νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών για τη μάρκα.

Η μεγάλη προσθήκη: one pedal

Η σημαντικότερη αλλαγή στο αναβαθμισμένο Renault 5 E-Tech Electric είναι η προσθήκη της λειτουργίας one pedal. Με αυτή, ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού.

Όταν αφήνει το γκάζι, το αυτοκίνητο αυξάνει την ανάκτηση ενέργειας και επιβραδύνει πιο έντονα. Έτσι, η οδήγηση στην πόλη γίνεται πιο ξεκούραστη, ειδικά σε συνθήκες κίνησης, φαναριών και συνεχών σταματημάτων.

Μαζί με το one pedal, οι εκδόσεις techno και iconic αποκτούν και paddles για τη ρύθμιση των επιπέδων ανάκτησης ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει πιο εύκολα τον τρόπο επιβράδυνσης, ανάλογα με τη διαδρομή και το προσωπικό του στιλ οδήγησης.

Σημαντικό είναι ότι οι νέες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στη βασική έκδοση evolution, αλλά στις πλουσιότερες techno και iconic.

Περισσότερα συστήματα ασφάλειας

Η αναβάθμιση του Renault 5 δεν περιορίζεται στην ανάκτηση ενέργειας. Το μοντέλο αποκτά και πιο πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας, με νέα συστήματα υποβοήθησης που βελτιώνουν την καθημερινή χρήση.

Στον εξοπλισμό προστίθενται:

Advanced Driving Monitoring System,

Intelligent Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go,

αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας και περιβάλλοντος,

Multi Collision Brake,

full LED προβολείς με λειτουργία Follow me home από τη βασική έκδοση,

σύστημα αναγνώρισης οδηγού Face ID.

Το Advanced Driving Monitoring System παρακολουθεί την κατάσταση του οδηγού και μπορεί να εντοπίσει σημάδια κόπωσης ή μειωμένης προσοχής. Το Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go διευκολύνει την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο αλλά και σε συνθήκες αυξημένης κίνησης, ενώ το Multi Collision Brake βοηθά να περιοριστούν οι συνέπειες ενός ατυχήματος, φρενάροντας αυτόματα το όχημα μετά από αρχική σύγκρουση.

Παράλληλα, οι full LED προβολείς από τη βασική έκδοση ενισχύουν την ορατότητα και κάνουν το μοντέλο πιο πλήρες ακόμη και στην εισαγωγική του μορφή.

Δύο μπαταρίες, έως 410 km αυτονομίας

Το Renault 5 E-Tech Electric συνεχίζει να διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh. Η μικρότερη μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως 312 km, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει έως 410 km με μία φόρτιση.

Η έκδοση με μπαταρία 40 kWh συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 120 PS και 225 Nm ροπής. Η ισχυρότερη έκδοση με μπαταρία 52 kWh αποδίδει 150 PS και 245 Nm.

Και στις δύο περιπτώσεις, το Renault 5 παραμένει προσανατολισμένο στην καθημερινή χρήση. Η μικρότερη μπαταρία καλύπτει άνετα αστικές και περιαστικές διαδρομές, ενώ η μεγαλύτερη έκδοση δίνει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία για μετακινήσεις εκτός πόλης και μικρά ταξίδια.

Φόρτιση έως 100 kW

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, κάτι που κάνει τη φόρτιση σε wallbox ή δημόσιο AC φορτιστή πιο γρήγορη και πρακτική.

Στην ταχυφόρτιση DC, η έκδοση με μπαταρία 40 kWh υποστηρίζει ισχύ έως 80 kW, ενώ η έκδοση με μπαταρία 52 kWh φτάνει έως 100 kW. Αυτά τα νούμερα ταιριάζουν στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, το οποίο δεν στοχεύει να γίνει μεγάλο ηλεκτρικό ταξιδιού, αλλά ένα στιλάτο και ευέλικτο EV καθημερινής χρήσης.

Η προσθήκη του one pedal κάνει ακόμη πιο ουσιαστική την ηλεκτρική εμπειρία, γιατί βοηθά τον οδηγό να εκμεταλλεύεται καλύτερα την ανάκτηση ενέργειας μέσα στην πόλη.

Εσωτερικό με ρετρό αναφορές και Google υπηρεσίες

Στο εσωτερικό, το Renault 5 παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μικρά ηλεκτρικά της κατηγορίας. Η Renault έχει ενσωματώσει ρετρό στοιχεία με έξυπνο τρόπο, χωρίς να κάνει την καμπίνα να δείχνει παλιά.

Τα καθίσματα παραπέμπουν στο R5 Turbo, ενώ η υφασμάτινη επένδυση στο ταμπλό του συνοδηγού δίνει πιο ιδιαίτερη αίσθηση. Η συνολική σχεδίαση παραμένει minimal, σύγχρονη και ευχάριστη.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχει και οθόνη 10,3 ιντσών. Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 10,1 ιντσών και φιλοξενεί το σύστημα OpenR Link της Renault.

Το OpenR Link ενσωματώνει Google services και περισσότερες από 50 εφαρμογές, κάνοντας την εμπειρία χρήσης πιο κοντά σε smartphone. Επιπλέον, από τις 15 Ιουνίου είναι διαθέσιμη η εγκατάσταση του Google Gemini και στα προ αναβάθμισης μοντέλα μέσω over-the-air ενημέρωσης.

Νέες επιλογές εξατομίκευσης

Η Renault προσθέτει και δυνατότητες εξατομίκευσης για όσους θέλουν να κάνουν το Renault 5 πιο ξεχωριστό. Μία από αυτές είναι το μεγάλο αυτοκόλλητο πόρτας “numbeR5”, το οποίο ενισχύει τον νεανικό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του μοντέλου.

Η επιλογή αυτή ταιριάζει στη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Το Renault 5 δεν προσπαθεί να είναι απλώς ένα λογικό ηλεκτρικό πόλης. Θέλει να είναι και αντικείμενο στιλ, κάτι που ο οδηγός επιλέγει επειδή του αρέσει, όχι μόνο επειδή τον συμφέρει.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές του αναβαθμισμένου Renault 5 E-Tech Electric δεν αλλάζουν. Η βασική τιμή παραμένει στις 26.900 €, ενώ με την κρατική επιδότηση των 3.000 € του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» πέφτει στις 23.900 €.

Με επιπλέον όφελος απόσυρσης 1.500 €, η τιμή διαμορφώνεται στις 22.400 €.

Τιμή Renault 5 E-Tech Electric Ποσό Βασική τιμή 26.900 € Με επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 23.900 € Με επιδότηση και απόσυρση 22.400 €

Βέβαια θυμίζουμε ότι αυτή η τιμή αφορά τη βασική έκδοση evolution, η οποία δεν φέρει τις αναβαθμίσεις. Οι τιμές των techno και iconic, που φέρουν τις αλλαγές έχουν ως εξής:

Έκδοση Ισχύς Τιμή 40 kWh techno 120 PS 29.700 € 52 kWh techno 150 PS 33.200 € 52 kWh iconic 150 PS 35.200 €

*δεν συμπεριλαμβάνουν Κρατική Επιδότηση

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