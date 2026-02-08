quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Το ομορφότερο SUV της Peugeot κάνει 500 km με 16,8 ευρώ – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-omorfotero-suv-tis-peugeot-kanei-500-km-me-168-evro-ti-timi-echei-stin-ellada-757427

Η Peugeot έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Να μη χαθεί μέσα στην ομοιομορφία.

Να μη βγάζει απλώς «ένα ακόμη EV», αλλά αυτοκίνητα που έχουν χαρακτήρα, σχεδίαση και λόγο ύπαρξης. Το νέο ηλεκτρικό της e-3008 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Και όταν δίπλα στην εικόνα βάζεις και κόστος μετακίνησης που αγγίζει μόλις τα 16,8 ευρώ για 500 km, τότε αρχίζεις να το κοιτάς πολύ πιο σοβαρά.

Το νέο Peugeot e-3008 δεν θυμίζει σε τίποτα τη λογική «παίρνω ένα θερμικό και το κάνω ηλεκτρικό». Έχει σχεδιαστεί εξαρχής με BEV φιλοσοφία και αυτό φαίνεται από τις αναλογίες του. Η fastback κατάληξη στο πίσω μέρος δίνει μια κουπέ διάσταση στο αμάξωμα, χωρίς να θυσιάζει τον SUV χαρακτήρα. Η κλειστή μάσκα μπροστά ενσωματώνεται πλήρως στη νέα φωτεινή υπογραφή, ενώ τα τρία LED «νύχια» αποτελούν πλέον σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Στο πλάι, οι έντονες ακμές και οι μεγάλοι τροχοί γεμίζουν σωστά το αμάξωμα, ενώ η χαμηλή γραμμή οροφής το κάνει να δείχνει πιο δυναμικό από ό,τι περιμένεις από οικογενειακό SUV. Είναι από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας που τα κοιτάς δεύτερη φορά στο παρκάρισμα.  Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.

peugeot

Στο εσωτερικό, η Peugeot περνά ξεκάθαρα σε επόμενο επίπεδο. Το νέο Panoramic i-Cockpit με την κυρτή οθόνη 21 ιντσών ενώνει πίνακα οργάνων και infotainment σε μία ενιαία επιφάνεια που αιωρείται μπροστά από τον οδηγό. Η διάταξη παραμένει οδηγικοκεντρική, με το μικρό τιμόνι χαμηλά και τις ενδείξεις ψηλά στο οπτικό πεδίο. Χρειάζεται λίγη εξοικείωση αν έρχεσαι από πιο «κλασικές» καμπίνες, αλλά όταν τη συνηθίσεις δύσκολα επιστρέφεις πίσω. Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί αισθητά. Υφασμάτινες επενδύσεις, ambient φωτισμός και λεπτομέρειες που ακουμπούν premium κατηγορία δημιουργούν μια καμπίνα που δεν θυμίζει mainstream C-SUV. Οι χώροι για επιβάτες είναι άνετοι, ενώ το πορτμπαγκάζ παραμένει πρακτικό παρά την κουπέ σχεδίαση. Οικογενειακά, δεν θα σου λείψει κάτι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

peugeot

Στην έκδοση που μας αφορά εδώ, το e-3008 αποδίδει 210 ίππους, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς. Η μπαταρία χωρητικότητας 77 kWh είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα, συμβάλλοντας θετικά στο κέντρο βάρους. Οι επιδόσεις είναι απολύτως επαρκείς για την κατηγορία. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα δίνει ζωντάνια στην πόλη, ενώ στον ανοιχτό δρόμο η γραμμική παροχή ισχύος σε κάνει να ταξιδεύεις ξεκούραστα. Δεν είναι sport SUV και δεν προσπαθεί να γίνει. Είναι όμως γρήγορο όσο χρειάζεται στην καθημερινότητα. Η ανάρτηση δίνει έμφαση στην άνεση, φιλτράροντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους περιορίζει τις κλίσεις. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και επαρκές σε πληροφόρηση εκτός. Ένα ισορροπημένο σύνολο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καθημερινή χρήση.

Peugeot

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο του όπλο. Η εργοστασιακή κατανάλωση των 16,8 kWh/100 km (WLTP) είναι από τις καλύτερες τιμές στην κατηγορία. Αν μεταφραστεί αυτό σε πραγματικό κόστος, με οικιακή φόρτιση στα 0,2 €/kWh, τότε μιλάμε για 3,36 ευρώ / 100 km. Με απλά μαθηματικά, για 500 km χρειάζεσαι περίπου 16,8 ευρώ. Για να το βάλουμε σε πλαίσιο, ένα αντίστοιχο θερμικό SUV θα ήθελε τουλάχιστον 60 έως 70 ευρώ για την ίδια απόσταση. Η διαφορά είναι χαοτική και γίνεται άμεσα αντιληπτή σε όποιον κάνει καθημερινά χιλιόμετρα. Και αυτό είναι ίσως το σημείο που η ηλεκτροκίνηση παύει να είναι «οικολογική επιλογή» και γίνεται καθαρά οικονομική.

peugeot

Η μπαταρία των 77 kWh προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 500 km WLTP, τιμή απολύτως ρεαλιστική για μικτές συνθήκες. Σε ταχυφορτιστή DC, μπορείς να ανακτήσεις το 20-80% σε περίπου μισή ώρα, ενώ σε wallbox στο σπίτι η πλήρης φόρτιση γίνεται ιδανικά μέσα στη νύχτα. Με άλλα λόγια, το σενάριο χρήσης είναι ξεκάθαρο: φορτίζεις σπίτι, κινείσαι φθηνά, χρησιμοποιείς δημόσια φόρτιση μόνο σε ταξίδι.

peugeot

Στην ελληνική αγορά, το ηλεκτρικό C-SUV της Peugeot τοποθετείται τιμολογιακά στο άνω άκρο της κατηγορίας, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα EV αυτής της τεχνολογίας και χωρητικότητας μπαταρίας. Η βασική έκδοση του Peugeot e-3008 ξεκινά από τις 48.900 ευρώ για την έκδοση με τη μπαταρία των 73 kWh, και από 54.900€ για τη μπαταρία των 97 kWh, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται χαμηλότερα μέσω κρατικών προγραμμάτων και προωθητικών ενεργειών. Δεν είναι «φθηνό» στην αγορά. Είναι όμως ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση. Και εκεί αλλάζει η εξίσωση.

Τι κρατάμε;

  • Εντυπωσιακή σχεδίαση που ξεχωρίζει στην κατηγορία
  • Premium ψηφιακή καμπίνα με Panoramic i-Cockpit
  • Ισχύς 210 ίππων με ομαλή, άμεση απόκριση

Tags
#Peugeot#Peugeot E-3008
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
