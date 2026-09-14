Το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό στον κόσμο είναι Volkswagen – Δες πόσο έκαψε σε ταξίδι 1.278 km

Το Volkswagen Mission Efficiency ταξίδεψε 1.278 km με μόλις 6,89 kWh/100 km, μία φόρτιση και μπαταρία 54,9 kWh. Πώς πέτυχε το ρεκόρ.

Πόση ενέργεια χρειάζεται πραγματικά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να διανύσει περισσότερα από 1.200 km; Η Volkswagen επιχειρεί να δώσει μια ακραία απάντηση με το Mission Efficiency, ένα πρωτότυπο πολύ κοντά σε αυτοκίνητο παραγωγής, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία από τα επερχόμενα ID. Polo και ID. Cross με εξαιρετικά προηγμένη αεροδυναμική.

Στη σημαντικότερη δοκιμή του, το αυτοκίνητο κάλυψε 1.278,36 km από το Wolfsburg μέχρι τη Βιέννη, περνώντας από Πολωνία και Τσεχία, με μέση κατανάλωση μόλις 6,89 kWh/100 km χωρίς τις απώλειες φόρτισης.

Ακόμη και αν υπολογίσουμε την ενέργεια που χάθηκε κατά τη φόρτιση, η πραγματική κατανάλωση από το δίκτυο διαμορφώθηκε στα μόλις 7,51 kWh/100 km. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, πρόκειται για τιμές που βρίσκονται περίπου στο μισό από εκείνες ενός ήδη αποδοτικού σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Χρειάζεται πάντως μία σημαντική διευκρίνιση. Το Mission Efficiency δεν είναι μοντέλο κανονικής παραγωγής, αλλά ένα road-legal, near-production πρωτότυπο που έχει δημιουργηθεί για να δείξει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αποδοτικότητα με τεχνολογίες που σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής.

1.278 km με κατανάλωση 6,89 kWh/100 km

Η διαδρομή ξεκίνησε από το κέντρο εξέλιξης της Volkswagen στο Wolfsburg και κατέληξε στη Βιέννη, μέσω Poznań στην Πολωνία και Olomouc στην Τσεχία. Συνολικά, το Mission Efficiency διένυσε 1.278,36 km, με μέση ταχύτητα 67,72 km/h και μέγιστη ταχύτητα 138 km/h.

Η κατανάλωση που καταγράφηκε ήταν:

6,89 kWh/100 km χωρίς τις απώλειες φόρτισης

χωρίς τις απώλειες φόρτισης 7,51 kWh/100 km μαζί με τις απώλειες φόρτισης

Με βάση την πρώτη τιμή, το αυτοκίνητο χρειάστηκε περίπου 88 kWh ενέργειας για ολόκληρη τη διαδρομή των 1.278 km. Και όλα αυτά με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας μόλις 54,9 kWh.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού χρειάστηκε να φορτίσει μόνο μία φορά, ενώ όταν έφτασε στη Βιέννη το αυτοκίνητο εξακολουθούσε να εμφανίζει 164 km υπολειπόμενης αυτονομίας.

Στοιχείο δοκιμής Volkswagen Mission Efficiency Απόσταση 1.278,36 km Κατανάλωση χωρίς απώλειες φόρτισης 6,89 kWh/100 km Κατανάλωση με απώλειες φόρτισης 7,51 kWh/100 km Μέση ταχύτητα 67,72 km/h Μέγιστη ταχύτητα 138 km/h Μπαταρία 54,9 kWh net Ενδιάμεσες φορτίσεις 1 Υπολειπόμενη αυτονομία στον τερματισμό 164 km

Και 6,48 kWh/100 km σε ιδανικές συνθήκες

Η Volkswagen πραγματοποίησε και μια δεύτερη, περισσότερο εργαστηριακή ως προς τις συνθήκες, δοκιμή. Στο λεγόμενο Ideal Drive, το Mission Efficiency κινήθηκε σταθερά με 68 km/h, χωρίς ανηφόρες και με συστήματα όπως ο κλιματισμός απενεργοποιημένα. Εκεί η κατανάλωση υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στα μόλις 6,48 kWh/100 km.

Πρόκειται όμως για επίδοση σε ελεγχόμενες ιδανικές συνθήκες και γι’ αυτό η διαδρομή των 1.278 km έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί το αυτοκίνητο κινήθηκε σε πραγματικούς δρόμους, με μεταβαλλόμενες συνθήκες και ταχύτητα έως 138 km/h.

Το μυστικό είναι το Cd 0,158

Το εντυπωσιακότερο τεχνικό χαρακτηριστικό του Mission Efficiency δεν είναι ούτε η μπαταρία ούτε ο ηλεκτροκινητήρας του. Είναι η αεροδυναμική. Η Volkswagen ανακοινώνει συντελεστή οπισθέλκουσας Cd μόλις 0,158, τιμή που αποτελεί σύμφωνα με την εταιρεία νέο ρεκόρ για αυτοκίνητο με έγκριση κυκλοφορίας στον δρόμο.

Παράλληλα, η μετωπική επιφάνεια έχει περιοριστεί στα 2,08 τετραγωνικά μέτρα. Το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί σε σχήμα σταγόνας, ενώ χρησιμοποιούνται ενεργά πτερύγια ψύξης, πλήρως καλυμμένο κάτω μέρος και καλυμμένοι πίσω τροχοί.

Οι χειρολαβές έχουν ενσωματωθεί στο αμάξωμα, ενώ ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ο αέρας περνά γύρω από τους τροχούς έχει εξεταστεί εξονυχιστικά.

Στα 140 km/h καταναλώνει όσο ένα ID. Polo στα 100 km/h

Η σημασία της αεροδυναμικής μεγαλώνει όσο αυξάνεται η ταχύτητα. Σύμφωνα με τη Volkswagen, πάνω από τα 80 km/h το Mission Efficiency καταναλώνει περισσότερο από 30% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την κανονική έκδοση του ID. Polo.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στα 140 km/h. Στη συγκεκριμένη ταχύτητα, το Mission Efficiency χρειάζεται περίπου τόση ενέργεια όση θα απαιτεί ένα ID. Polo όταν κινείται με 100 km/h.

Η επίδοση δείχνει πόσο σημαντικό μπορεί να γίνει το αεροδυναμικό drag στην πραγματική αυτονομία ενός ηλεκτρικού, ιδιαίτερα στο ταξίδι όπου η αντίσταση του αέρα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κατανάλωσης.

Κινητήρας από το Volkswagen ID. Polo

Παρά τις ακραίες επιδόσεις του, το Mission Efficiency δεν χρησιμοποιεί κάποιο εξωτικό ηλεκτρικό σύστημα ειδικά κατασκευασμένο αποκλειστικά για το συγκεκριμένο project. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 99 kW ή 135 PS και προέρχεται από την τεχνολογία που προορίζεται για το νέο ID. Polo.

Το ίδιο ισχύει και για βασικά στοιχεία της μπαταρίας και της πλατφόρμας MEB+ με κίνηση στους εμπρός τροχούς, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά μοντέλα μεγάλης παραγωγής όπως τα ID. Polo και ID. Cross.

Αυτό ακριβώς θέλει να υπογραμμίσει η Volkswagen με το project. Ότι μεγάλο μέρος της βελτίωσης της κατανάλωσης μπορεί να προκύψει όχι από ολοένα μεγαλύτερες μπαταρίες, αλλά από τη μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Ειδικά ελαστικά με 25% μικρότερη αντίσταση κύλισης

Η αεροδυναμική δεν σταματά στο αμάξωμα. Σύμφωνα με τη Volkswagen, οι τροχοί μπορούν να ευθύνονται για 25-30% της συνολικής αεροδυναμικής αντίστασης ενός αυτοκινήτου.

Για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν ειδικοί θόλοι που ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο στενά το περίγραμμα των εμπρός ελαστικών και νέα πατενταρισμένα στοιχεία που εμποδίζουν τον αέρα να εισέρχεται στις ζάντες και να δημιουργεί στροβιλισμούς.

Τα ειδικά ελαστικά εξελίχθηκαν μαζί με την Continental και βασίζονται στα EcoContact 7. Η αντίσταση κύλισης φτάνει τα 4,9 kg ανά τόνο, περίπου 25% χαμηλότερα ακόμη και από το όριο που απαιτείται για την καλύτερη ενεργειακή κλάση Α της ΕΕ.

Έχει ακόμη και φωτοβολταϊκά

Στην οροφή και στην πίσω γυάλινη επιφάνεια έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκές κυψέλες συνολικής ισχύος 370 W. Η ενέργεια που παράγουν δεν χρησιμοποιείται ως βασική πηγή κίνησης, αλλά τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου, μειώνοντας έτσι την ενέργεια που πρέπει να αντλήσουν από την κύρια μπαταρία.

Ανάλογα με την εποχή, τον καιρό και τη γεωγραφική περιοχή, η Volkswagen υπολογίζει ότι το σύστημα μπορεί να προσθέσει έως 30 km πραγματικής αυτονομίας την ημέρα.

Όχι και τόσο πρακτικό όσο ένα κανονικό Volkswagen

Φυσικά, όλα αυτά έχουν και συμβιβασμούς. Το Mission Efficiency έχει μήκος 4.775 mm αλλά ύψος μόλις 1.392 mm, δημιουργώντας ένα πολύ χαμηλό coupé αμάξωμα.

Διαθέτει διάταξη 2+2 θέσεων, όμως τα δύο πίσω καθίσματα προορίζονται για επιβάτες ύψους έως περίπου 1,60 μέτρα.Από την άλλη, το πορτμπαγκάζ παραμένει εντυπωσιακά μεγάλο, με χωρητικότητα 481 λίτρων.

Η Volkswagen έχει αφαιρέσει ακόμη και το συμβατικό infotainment, ακολουθώντας τη λογική «Bring your own device», όπου smartphone ή tablet αναλαμβάνει τον ρόλο της κεντρικής οθόνης. Αντί για κανονικό ηχοσύστημα υπάρχει μία φορητή Bluetooth μονάδα, με στόχο κάθε περιττό κιλό να εξαφανιστεί.

Ένα εργαστήριο για τα επόμενα Volkswagen

Το Mission Efficiency δύσκολα θα φτάσει αυτούσιο σε μία αντιπροσωπεία Volkswagen. Η σημασία του βρίσκεται περισσότερο στις τεχνολογίες που δοκιμάζει και οι οποίες μπορούν σταδιακά να περάσουν στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Ο ηλεκτροκινητήρας, η πλατφόρμα και μέρος του συστήματος πέδησης έχουν ήδη άμεση σχέση με το νέο ID. Polo, ενώ λύσεις γύρω από την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης και τη διαχείριση ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν τα επόμενα EV της μάρκας.

Και η επίδοση των 6,89 kWh/100 km σε μία πραγματική διαδρομή 1.278 km αποδεικνύει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Για να αυξηθεί δραστικά η αυτονομία ενός ηλεκτρικού δεν χρειάζεται απαραίτητα να αυξηθεί δραστικά και η μπαταρία.

Τι κρατάμε;