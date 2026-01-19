Το πιο μοντέρνο ιαπωνικό SUV της αγοράς έρχεται Ελλάδα – Δες τις εκδόσεις

Η Mazda δεν είναι από τις μάρκες που αλλάζουν πορεία με τον θόρυβο της μόδας.

Ακόμα και στην ηλεκτρική εποχή, επιμένει να ακολουθεί τον δικό της ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στη συνοχή, στην αίσθηση ποιότητας και στον τρόπο με τον οποίο ένα αυτοκίνητο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το νέο της SUV, που ετοιμάζεται να πατήσει ελληνικό έδαφος.

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-6e αποτελεί την πιο σύγχρονη και ώριμη ηλεκτρική πρόταση της Mazda μέχρι σήμερα. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμένο από λευκό χαρτί, με ξεκάθαρο premium προσανατολισμό και στόχο να καλύψει το κενό ανάμεσα στο mainstream και το «ήσυχο» premium που παραδοσιακά πρεσβεύει η ιαπωνική φίρμα.

Εξωτερικά, το CX-6e ακολουθεί μια καθαρή εξέλιξη της φιλοσοφίας Kodo. Οι επιφάνειες είναι απλές, οι γραμμές ρέουν φυσικά και το αμάξωμα αποπνέει στιβαρότητα χωρίς να δείχνει βαρύ. Δεν υπάρχει καμία διάθεση εντυπωσιασμού για χάρη του εντυπωσιασμού. Αντίθετα, η σχεδίαση δείχνει ώριμη, ισορροπημένη και σαφώς πιο ευρωπαϊκή σε χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η Mazda επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να στήνει καμπίνες που αποπνέουν ποιότητα. Η μινιμαλιστική λογική συνδυάζεται με υλικά υψηλού επιπέδου, σωστή εργονομία και προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι οθόνες είναι εκεί που πρέπει, η θέση οδήγησης σωστή και το συνολικό περιβάλλον θυμίζει περισσότερο premium lounge παρά τεχνολογικό showroom.

Το CX-6e βασίζεται σε αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα, με αυτονομία που φτάνει έως τα 484 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης που επιτρέπει την ανάκτηση έως 241 χιλιομέτρων σε μόλις 15 λεπτά. Η μέγιστη απόδοση αγγίζει τους 258 ίππους (190 kW), με την έμφαση να δίνεται στη γραμμική απόκριση και στην ομαλή παροχή ισχύος.

Η Mazda δεν κυνηγά την απόλυτη επιτάχυνση ούτε τα νούμερα εντυπωσιασμού. Αυτό που επιδιώκει είναι ένα ηλεκτρικό SUV που οδηγείται φυσικά, με σωστό ζύγισμα, καλή πληροφόρηση από το τιμόνι και συνολική αίσθηση που δεν θυμίζει «ηλεκτρικό πείραμα», αλλά κανονικό αυτοκίνητο.

Το Mazda CX-6e θα διατεθεί στην ελληνική αγορά αποκλειστικά σε δύο εκδόσεις: Takumi και Takumi Plus. Καμία σύγχυση, καμία δεκάδα πακέτων. Ξεκάθαρη γκάμα, όπως συνηθίζει η Mazda.

Η Takumi αποτελεί τη βασική έκδοση, η οποία όμως μόνο βασική δεν είναι στην πράξη. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας i-Activsense, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονο infotainment με μεγάλες οθόνες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, ποιοτικά υλικά στο ταμπλό και συνολικά μια premium αίσθηση που ξεπερνά τα δεδομένα της κατηγορίας. Είναι η έκδοση που καλύπτει απόλυτα τον οδηγό που θέλει ποιότητα και τεχνολογία χωρίς να πληρώσει για «κάτι παραπάνω».

Η Takumi Plus ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο και εκφράζει την πιο πολυτελή πλευρά του CX-6e. Εδώ προστίθενται πιο εκλεπτυσμένα υλικά, ιδιαίτερες επενδύσεις, ενισχυμένος ατμοσφαιρικός φωτισμός και επιπλέον στοιχεία άνεσης που μετατρέπουν την καμπίνα σε πραγματικό χώρο χαλάρωσης. Δεν αλλάζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, αλλά τον κάνει πιο ολοκληρωμένο για όσους αναζητούν premium εμπειρία χωρίς κραυγαλέες επιλογές.

Το CX-6e δεν έρχεται για να αποδείξει ότι η Mazda μπορεί να φτιάξει απλώς ένα ηλεκτρικό SUV. Έρχεται για να δείξει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να ενσωματωθεί με φυσικό τρόπο σε ένα αυτοκίνητο που παραμένει ευχάριστο, άνετο και ποιοτικό. Δεν φωνάζει ότι είναι ηλεκτρικό και δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με gimmicks.

Για την ελληνική αγορά, το CX-6e έρχεται σε μια στιγμή που το κοινό αρχίζει να ωριμάζει απέναντι στην ηλεκτροκίνηση και να αναζητά λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ποιότητα και λογική προσέγγιση. Και σε αυτό το τρίπτυχο, η Mazda έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ξέρει να παίζει δυνατά.

Τι κρατάμε;