Το πιο οικονομικό στη χρήση B-SUV της Opel – Καίει 3,64 ευρώ στα 100 km

Η Opel τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια ξεκάθαρη στρατηγική: ηλεκτροκίνηση με νόημα, χωρίς να ξεφεύγει το κόστος για τον μέσο οδηγό.

Όχι απλώς με θεωρητικά νούμερα και υποσχέσεις, αλλά με πραγματικά δεδομένα που μεταφράζονται σε χαμηλό κόστος χρήσης στην καθημερινότητα. Και το νέο Opel Frontera Electric είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Το Frontera επιστρέφει ως όνομα με εντελώς διαφορετικό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Από off-road αναφορά άλλης εποχής, μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο, απολύτως οικογενειακό B-SUV, σχεδιασμένο για αστική χρήση, καθημερινές μετακινήσεις και οικονομία σε κάθε χιλιόμετρο. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσία.

Σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία, το Opel Frontera Electric καταναλώνει 18,2 kWh/100 km. Ένα νούμερο που από μόνο του δείχνει ισορροπημένο, αλλά αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυαστεί με το κόστος φόρτισης. Με οικιακή χρέωση 0,20 ευρώ ανά kWh, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο:

18,2 kWh x 0,20 € = 3,64 ευρώ / 100 km

Σε πρακτικούς όρους, μιλάμε για κόστος χρήσης που δύσκολα συναντάς σε αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Ένα B-SUV με χώρο, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία, που κινείται με κόστος αντίστοιχο μικρού δικύκλου. Αν πάρουμε ως παράδειγμα έναν μέσο ετήσιο κύκλο 15.000 χιλιομέτρων, το Frontera Electric θα χρειαστεί περίπου:

546 ευρώ τον χρόνο για ενέργεια

Στον αντίποδα, ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο B-SUV με κατανάλωση γύρω στα 6,5 lt/100 km και μέση τιμή βενζίνης 1,90 €/lt, ξεπερνά εύκολα τα 1.800 ευρώ ετησίως. Η διαφορά είναι τέτοια που αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις το κόστος κατοχής ενός αυτοκινήτου.

Σε αυτό το σημείο μπαίνει και το κόστος απόκτησης, που έχει εξίσου ενδιαφέρον. Η ηλεκτρική έκδοση του Opel Frontera ξεκινά από τις 30.000 ευρώ, χωρίς καμία κρατική επιδότηση ή πρόγραμμα ενίσχυσης. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα πλήρες B-SUV, με σύγχρονη τεχνολογία και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, η τιμή τοποθετείται ανταγωνιστικά ακόμη και απέναντι σε θερμικά μοντέλα της κατηγορίας. Αν συνυπολογίσει κανείς το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης, η συνολική εικόνα γίνεται ακόμη πιο πειστική σε βάθος χρόνου.

Η Opel δεν προσπάθησε να μετατρέψει το Frontera Electric σε τεχνολογική βιτρίνα. Αντίθετα, ακολούθησε μια λογική και ρεαλιστική προσέγγιση, με έμφαση στην αποδοτικότητα και στη χαμηλή κατανάλωση. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 113 ίππους, νούμερο που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης. Η απόκριση είναι άμεση αλλά ήπια, χωρίς νευρικό χαρακτήρα, κάτι που βοηθά τόσο στην άνεση όσο και στη διατήρηση χαμηλής κατανάλωσης. Η μπαταρία έχει επιλεγεί έτσι ώστε να προσφέρει αξιοπρεπή αυτονομία χωρίς να εκτοξεύει το κόστος ή το βάρος. Το Frontera Electric απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους φορτίζουν στο σπίτι και θέλουν ένα ηλεκτρικό SUV χωρίς άγχος και πολύπλοκες απαιτήσεις.

Παρά τον έντονα οικονομικό του χαρακτήρα, το Frontera Electric δεν δείχνει «βασικό». Οι χώροι για τους επιβάτες είναι επαρκείς για οικογενειακή χρήση, η θέση οδήγησης είναι ψηλή και ξεκούραστη, ενώ το πορτμπαγκάζ καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες χωρίς πρόβλημα. Η καμπίνα ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, με καθαρές γραμμές, ψηφιακές οθόνες και έμφαση στη λειτουργικότητα. Δεν προσπαθεί να γίνει premium, αλλά προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι, εκεί που το χρειάζεσαι.

Οδηγικά, το Frontera Electric κινείται σε ήρεμους ρυθμούς, όπως ακριβώς περιμένεις από ένα ηλεκτρικό B-SUV με οικογενειακό προσανατολισμό. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για άνεση στους ελληνικούς δρόμους, το τιμόνι ελαφρύ και φιλικό, ενώ η απουσία θορύβου αλλάζει συνολικά την εμπειρία μετακίνησης. Δεν σε προκαλεί να πιέσεις, αλλά σε κερδίζει με τη χαλαρότητα και τη σταθερότητά του. Και αυτό, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης, είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Το Opel Frontera Electric αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι απλή, προσιτή και ουσιαστικά συμφέρουσα. Με μόλις 3,64 ευρώ στα 100 km, τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας του ως προς το κόστος χρήσης και δείχνει καθαρά πού βρίσκεται το πραγματικό όφελος για τον οδηγό. Χωρίς μεγάλα λόγια και τεχνητές υποσχέσεις, η Opel παρουσιάζει ένα B-SUV που κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει: μετακινεί οικονομικά, αθόρυβα και χωρίς άγχος.

