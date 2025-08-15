Το πιο ολοκληρωμένο premium κινεζικό SUV ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

Ένα SUV νέας γενιάς από τη Κίνα φέρνει συνδυασμό τεχνολογίας, άνεσης και αποδοτικότητας, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία του.

Geely EX5: αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV με αυτονομία έως 430 χλμ.

Πολυτελής εξοπλισμός με τιμή από 34.990€, από 29.990€ με όφελος FREEDOM Bonus & Κινούμαι ηλεκτρικά 3

Δύο εκδόσεις: Pro και Tech, με έως 218 PS και 0-100 σε 6,9’’

Διπλή πεντάστερη αξιολόγηση ασφαλείας Euro NCAP & ANCAP

Νέα άφιξη με ισχυρές προδιαγραφές

Η Geely κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με το νέο EX5, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV κατηγορίας C που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, κορυφαία άνεση και ανταγωνιστική τιμή.

Με μήκος 4,615 μ., πλάτος 1,901 μ. και ύψος 1,670 μ., προσφέρει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους, ενώ το μεταξόνιο των 2,75 μ. εξασφαλίζει άνετη καμπίνα για πέντε ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 461 λίτρα και επεκτείνεται έως 1.877 λίτρα με πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Premium άνεση και σχεδίαση

Από τα καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (6 προγραμμάτων), μέχρι το εργονομικό υποπόδιο συνοδηγού, το EX5 έχει σχεδιαστεί για ταξίδια χωρίς κούραση. Στην έκδοση Tech, το υποπόδιο ρυθμίζεται ηλεκτρικά, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων έχουν ρύθμιση κλίσης για μέγιστη χαλάρωση.

Η πανοραμική ηλιοροφή 1,2 τ.μ. φέρνει φως και αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ ο στάνταρ συνδυασμός λευκού αμαξώματος Snowy και εσωτερικού Dark Blue προσδίδει κομψότητα, με τέσσερα ακόμη μεταλλικά χρώματα διαθέσιμα.

Η έκδοση Pro φορά ζάντες 18’’, ενώ η Tech ανεβαίνει στις 19’’ για πιο δυναμική εμφάνιση.

Υψηλά στάνταρ ασφάλειας

Το EX5 είναι το πρώτο μοντέλο της Geely που κατακτά διπλή πεντάστερη διάκριση από Euro NCAP και ANCAP. Η δομή του αντέχει σε μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις, χωρίς διαρροές μπαταρίας, ενώ ενεργοποιεί αυτόματα φώτα κινδύνου, E-CALL και άνοιγμα θυρών μετά από ατύχημα.

Διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση για ισορροπία άνεσης-σταθερότητας και φρένα με αεριζόμενους εμπρός δίσκους που ακινητοποιούν το όχημα από τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 35 μέτρα. Το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου L2 περιλαμβάνει 16 συστήματα ADAS.

Αρχιτεκτονική GEA και ηλεκτροκίνηση

Χτισμένο στην πλατφόρμα GEA (Global Electrified Architecture), το EX5 ενσωματώνει συστήματα, λογισμικό και τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα.

Το ηλεκτρικό σύστημα 11-σε-1 διαθέτει πατενταρισμένη ψύξη λαδιού 360° για βελτιωμένη απόδοση και αντοχή, με πάνω από 1 εκατ. χλμ. δοκιμών αντοχής.

Η μπαταρία Short Blade (60,22 kWh) έχει διάρκεια ζωής έως 1.000.000 χλμ. και φορτίζει από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, υποστηρίζοντας και λειτουργίες V2L και V2V.

Με 218 PS και ροπή 320 Nm, το EX5 επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9’’. Η έκδοση Pro προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP, ενώ η Tech φτάνει τα 410 χλμ. Η κατανάλωση κυμαίνεται στις 15,8-16,0 kWh/100 χλμ.

Ψηφιακή καμπίνα και συνδεσιμότητα

Το εσωτερικό διαθέτει δύο κύριες οθόνες:

Κεντρική HD αφής 15,4’’ για το σύστημα πολυμέσων και τις ρυθμίσεις του οχήματος

για το σύστημα πολυμέσων και τις ρυθμίσεις του οχήματος Ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2’’ με πλήρη πληροφόρηση για την οδήγηση

Η σύνδεση με smartphone υποστηρίζεται μέσω Geely App (6 χρόνια δωρεάν στην έκδοση Freedom Value), η οποία επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης, κλιματισμού, κλειδώματος και πλοήγησης.

Το ηχοσύστημα Flyme Sound με 16 ηχεία και 1.000W προσφέρει τρισδιάστατη εμπειρία ακρόασης.

Εκδόσεις και πρόγραμμα FREEDOM

Geely EX5 Pro – 34.990€

Αυτονομία 430 χλμ.

Apple CarPlay , Android Auto

, Θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα

7 αερόσακοι και 360° κάμερα

Geely EX5 Tech – 36.990€

Αυτονομία 410 χλμ.

Πανοραμική ηλιοροφή , ηλεκτρική πίσω πόρτα

, Κάθισμα συνοδηγού με υποπόδιο , λειτουργία μασάζ

, Flyme Sound Premium

Στον κόσμο της σύγχρονης μετακίνησης, η ελευθερία επιλογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Geely εισάγει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Με τρεις ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το FREEDOM αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη. Σχεδιασμένο για να προσφέρει στον καταναλωτή την απόλυτη ευελιξία και ελευθερία στην απόκτηση του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5, καθιστώντας την είσοδο στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ.

🔹 FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely EX5 σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

🔹 FREEDOM Value: Όφελος από ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που περιλαμβάνει:

6 χρόνια δωρεάν service

1 χρόνο δωρεάν φόρτιση

Εγγύηση μπαταρίας για 200.000 χλμ

6 χρόνια δωρεάν πρόσβαση στην εφαρμογή Geely App

🔹 FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή

και μόλις ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα

Μάθετε περισσότερα για τα προγράματα FREEDOM πατώντας εδώ

Με το Geely EX5 και τα προγράμματα FREEDOM, η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή, πρακτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Τι κρατάμε;

Premium ηλεκτρικό SUV με τιμή από 34.990€ και προσφορά κάτω από 30.000€

με τιμή από και προσφορά κάτω από Διπλή πεντάστερη αξιολόγηση ασφαλείας

Αυτονομία έως 430 χλμ. και φόρτιση 20’

και Εσωτερικό με δύο οθόνες και πολυτελή καθίσματα μασάζ

