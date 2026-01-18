Το πιο στιλάτο premium B-SUV με 272 ίππους και τιμή 27.450 ευρώ – Ποιο είναι;

Στην ελληνική αγορά των B-SUV, εκεί όπου ο ανταγωνισμός έχει ανέβει σε επίπεδα… C-SUV, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν προσπαθούν απλώς να ακολουθήσουν τις τάσεις.

Παίζουν σε άλλο γήπεδο. Όχι μόνο σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά και σε τεχνολογία, επιδόσεις και – πλέον – τιμή. Και όταν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με 272 ίππους κατεβαίνει κάτω από τις 28.000 ευρώ, τότε η συζήτηση αλλάζει εντελώς. Η περίπτωση που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο είναι το smart #1, ένα μοντέλο που από την πρώτη στιγμή λανσαρίσματος έδειξε ότι η «νέα» smart δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν. Και σήμερα, με όφελος που φτάνει τα 9.500 ευρώ, μετατρέπεται σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της κατηγορίας.

Η βασική έκδοση του smart #1 με 272 ίππους είχε αρχική τιμή 36.950 ευρώ. Χάρη στον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας της μάρκας, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 27.450 ευρώ, με συνολικό όφελος 9.500 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα, μιλάμε πλέον για ένα αυτοκίνητο που κοστίζει όσο ένα καλά εξοπλισμένο B-SUV με θερμικό κινητήρα, αλλά προσφέρει επιδόσεις και τεχνολογία άλλου επιπέδου.

Το smart #1 δεν προσπαθεί να μοιάσει με κάτι άλλο. Η σχεδίασή του είναι καθαρή, σύγχρονη και premium, με καμπύλες επιφάνειες, κοντούς προβόλους και μια σιλουέτα που δείχνει «δεμένη» από κάθε γωνία. Τα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, ενωμένα με φωτεινές μπάρες, δίνουν έντονη παρουσία στο δρόμο, ενώ οι μεγάλες ζάντες ενισχύουν τον δυναμισμό. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται σήμα για να ξεχωρίσουν. Φαίνεται ακριβό, φαίνεται προσεγμένο και – το σημαντικότερο – δεν κουράζει.

Στο εσωτερικό, το smart #1 επιβεβαιώνει τον premium χαρακτήρα του. Η ποιότητα υλικών είναι υψηλή, με μαλακές επιφάνειες, προσεγμένη συναρμογή και σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο C-SUV παρά B-SUV. Στο κέντρο δεσπόζει η μεγάλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, με σύγχρονο infotainment, γρήγορη απόκριση και πλήρη συνδεσιμότητα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, το head-up display (ανάλογα την έκδοση), ο ambient φωτισμός και ο συνολικός σχεδιασμός της καμπίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα βρίσκεις σε αυτή την τιμή.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 272 ίππους, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε άμεση απόκριση, γεμάτες ρεπρίζ και αίσθηση δύναμης που δεν περιμένεις από B-SUV. Το smart #1 είναι γρήγορο χωρίς να γίνεται νευρικό, πολιτισμένο αλλά όχι αδιάφορο. Η μπαταρία των 49 ή 66 kWh (ανά έκδοση) προσφέρει αυτονομία έως περίπου 420 km WLTP, ενώ η υποστήριξη ταχυφόρτισης DC επιτρέπει γρήγορη φόρτιση σε ταξίδι. Για την καθημερινότητα, καλύπτει άνετα τις ανάγκες ακόμη και χωρίς καθημερινή φόρτιση.

Στο δρόμο, το smart #1 δίνει έμφαση στην άνεση και την ποιότητα κύλισης, με ανάρτηση που απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και ηχομόνωση που ενισχύει τον premium χαρακτήρα. Το βάρος της μπαταρίας είναι σωστά κατανεμημένο, το τιμόνι ακριβές και η συνολική αίσθηση στιβαρή. Δεν είναι σπορ SUV, αλλά είναι γρήγορο, σταθερό και ευχάριστο, ακριβώς όπως πρέπει να είναι ένα premium ηλεκτρικό για καθημερινή χρήση.

Στα 27.450 ευρώ, το smart #1 μπαίνει ευθέως απέναντι σε βενζινοκίνητα και υβριδικά B-SUV, αλλά με σαφές πλεονέκτημα σε επιδόσεις, τεχνολογία και κόστος χρήσης. Είναι ένα αυτοκίνητο που αλλάζει τα δεδομένα, ειδικά για όποιον σκέφτεται σοβαρά την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Τι κρατάμε;