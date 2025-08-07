Το προσιτό compact μοντέλο που έρχεται στην Ελλαδα έφτασε τις 10.000 πωλήσεις

Πρόκειται για ακόμα ένα «έξυπνο» αμιγώς ηλεκτρικό από την Κίνα, που προσφέρει κορυφαία ασφάλεια και αξέχαστη οδηγική εμπειρία.

Το firefly έσπασε το φράγμα των 10.000 πωλήσεων

Πρόκειται για ακόμα μια απάντηση στην παγκόσμια «δίψα» για μικρά ηλεκτρικά

Τον Ιούλιο, το firefly ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 6.000 χλμ. περνώντας από 11 ευρωπαϊκές χώρες

To firefly έρχεται στην Ελλάδα, μέσω της NIO και του Ομίλου Μοτοδυναμική

Το αξιοσημείωτο ορόσημο των 10.000 πωλήσεων όχι μόνο αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά υπογραμμίζει επίσης την αναγνώριση του πρωτότυπου σχεδιασμού, της ασφάλειας επιπέδου ναυαρχίδας και της εμπειρίας οδήγησης του firefly.

Το success story του firefly

To firefly κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου και ξεχώρισε αμέσως από τον ανταγωνισμό χάρη στη μοναδική φιλοσοφία “freedom to glow” της μάρκας, αλλά και την κορυφαία απόδοσή του στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία του. Το firefly κατάφερε γρήγορα να κερδίσει τις καρδιές του κοινού, που το επαινούσε για την εμπειρία οδήγησής του και τον μαγευτικό σχεδιασμό του.

Από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το firefly γίνεται ο σύντροφος επιλογής για μια νέα γενιά χρηστών που επιδιώκουν να εξερευνήσουν τη ζωή.

Παγκόσμια αναγνώριση

Μετά την επιτυχία στην εγχώρια αγορά της Κίνας, άνοιξε τα φτερά του και απέδειξε την αξία του σε ένα ταξίδι 6.000 χλμ., σε όλες τις συνθήκες, περνώντας από 11 ευρωπαϊκές πόλεις. Οι παραδόσεις ξεκίνησαν τον Αύγουστο σε Νορβηγία και Ολλανδία, με το firefly να αναμένεται και στη χώρα μας μέσω των ΝΙΟ και του Ομίλου Μοτοδυναμική.

Η παράδοση νούμερο 10.000 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, αλλά και μια νέα αρχή.

Πηγή: firefly.world

