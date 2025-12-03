Το προσιτό CUPRA των 26.000 ευρώ έρχεται το 2026 με σπορ χαρακτήρα

Η CUPRA ετοιμάζει για το 2026 το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό της. Ονομάζεται Raval, έχει μήκος περίπου 4,05 m και βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MEB+ του ομίλου VW με κίνηση εμπρός. Είναι το πρώτο από την «Electric Urban Car Family» που θα παραχθεί στη Martorell (δίπλα στο μελλοντικό VW ID. Polo), με σαφή αποστολή να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο επιθυμητή και προσιτή—χωρίς να προδώσει το οδηγικό DNA της μάρκας.

Σχεδίαση & πακέτο πλαισίου με έμφαση στην οδήγηση

Το Raval έχει ρύθμιση που το φέρνει πιο κοντά στο δρόμο, ενώ είναι και πιο «φαρδύ» από τα συμβατικά αδερφάκια της πλατφόρμας: -15 mm χαμήλωμα και +10 mm στα μετατρόχια. Η προοδευτική κρεμαγιέρα αυξάνει την αμεσότητα, ενώ το ESC έχει Sport ρύθμιση με πιο διακριτικές επεμβάσεις – ενώ στην κορυφαία έκδοση επιτρέπει πλήρη απενεργοποίηση. Το διαθέσιμο Dynamic Chassis Control (DCC) φέρνει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ που αλλάζουν απόσβεση ανάλογα με το πρόγραμμα, επιτρέποντας να πας από άνεση σε σφιχτή, «Cupra» συμπεριφορά με ένα κλικ. Το «one-box» ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης βελτιώνει την αίσθηση στο πεντάλ και συνδυάζεται με εμπρός/πίσω δισκόφρενα και αποδοτική ανάκτηση ενέργειας.

Εκδόσεις ισχύος και μπαταριών

Στο λανσάρισμα θα υπάρχουν τρεις εκδόσεις. Η Dynamic αποδίδει 155 kW (210 PS) και στοχεύει στη μεγαλύτερη αυτονομία που φτάνει τα 450 km. Η Dynamic Plus κρατά την ίδια ισχύ (155 kW / 210 PS) αλλά ανεβάζει τον πήχη σε τεχνολογία/άνεση με πλήρες πακέτο ADAS, Matrix LED, αυτόματο παρκάρισμα και ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων—επίσης με 450 km αυτονομία. Η κορυφαία VZ Extreme φτάνει τους 226 PS, υιοθετεί το DCC Sport με +5% σκληρότερα αμορτισέρ, μπλοκέ διαφορικό με ηλεκτρονικό έλεγχο ροπής, ζάντες 19” με πιο φαρδιά ελαστικά 235 και λειτουργία ESC OFF. Η αυτονομία της στοχεύει στα 400 km. Και στις τρεις περιπτώσεις η κίνηση είναι εμπρός, με έμφαση στην πρόσφυση στην έξοδο στροφής και στη σταθερότητα σε υψηλότερες ταχύτητες.

Διαστάσεις & εργονομία καθημερινότητας

Με μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm, ύψος 1.518 mm και μεταξόνιο 2.600 mm, το Raval παίζει στην πυκνοκατοικημένη κατηγορία του B-segment, αλλά η πλατφόρμα MEB+ του δίνει επίπεδο πατώματα, καλή εκμετάλλευση χώρων και πρακτικό πορτμπαγκάζ για οικογενειακή χρήση. Το καμουφλαρισμένο προ-σειράς πρωτότυπο έδειξε ήδη φινίρισμα που παραπέμπει σε «μικρό Cupra». Μοντέρνο εσωτερικό, bucket καθίσματα (στις σπορ εκδόσεις) και ψηφιακό περιβάλλον με έμφαση στον οδηγό.

Λανσάρισμα, τιμή και στόχευση

Η παγκόσμια πρεμιέρα και το εμπορικό λανσάρισμα έχουν οριστεί για το 2026, με την τιμή εκκίνησης επιβεβαιωμένα κάτω από 26.000 € για την βασική έκδοση. Με τόσο επιθετική τιμολόγηση, σπορ ρύθμιση πλαισίου και αυτονομία έως 450 km, το Raval φτιάχνεται για να προσελκύσει νέο κοινό στην ηλεκτροκίνηση και να σταθεί ως το «fun-to-drive» μικρό EV της κατηγορίας του.