Το Range Rover Electric είναι εδώ – Τιμή στην Ελλάδα και τεχνικά

Το πρώτο Range Rover Electric είναι διαθέσιμο για κράτηση στην Ελλάδα με 550 PS, 850 Nm, 600 km αυτονομίας και φόρτιση 10-80% σε 22 λεπτά.

Η ηλεκτρική εποχή ξεκινά επίσημα και για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury SUV στον κόσμο. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover είναι πλέον εδώ, με τις κρατήσεις να έχουν ανοίξει και για την ελληνική αγορά και την τιμή του να ξεκινά από 175.804 ευρώ.

Η Range Rover δεν επιχείρησε να δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η προσέγγιση ήταν ακριβώς η αντίθετη, με τη φιλοσοφία «πρώτα Range Rover, μετά ηλεκτρικό».

Έτσι, το Electric διατηρεί σχεδόν ανέπαφη τη σχεδίαση και τις δυνατότητες του γνωστού Range Rover, αλλά αντικαθιστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με δύο ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας έως 550 PS, 850 Nm ροπής και αυτονομία έως 600 km WLTP.

Από 175.804 ευρώ στην Ελλάδα

Οι κρατήσεις για το Range Rover Electric έχουν ήδη ξεκινήσει, με την ελληνική τιμή να διαμορφώνεται από 175.804 ευρώ. Η γκάμα περιλαμβάνει αμαξώματα κανονικού και μακρού μεταξονίου, με διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού, ενώ διαθέσιμη είναι και η ειδικά διαμορφωμένη First Edition.

Η τελευταία προσφέρεται σε Belgravia Green, Santorini Black ή Varesine Blue, με νέο εσωτερικό Light Cloud και επενδύσεις Ultrafabrics PU και Kvadrat.

Range Rover Electric με 550 PS και 850 Nm

Το ηλεκτρικό σύστημα χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη ισχύος 260 kW ο καθένας. Η μέγιστη συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 550 PS, ενώ η ροπή ανέρχεται στα 850 Nm, καθιστώντας το συγκεκριμένο μοντέλο το Range Rover με την υψηλότερη ροπή που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Η απόδοση είναι αντίστοιχη ενός ισχυρού V8, αλλά με τον σχεδόν αθόρυβο και άμεσο τρόπο λειτουργίας που χαρακτηρίζει ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Range Rover Electric Τεχνικά στοιχεία Ισχύς έως 550 PS Ροπή 850 Nm Ηλεκτροκινητήρες 2 x 260 kW Κίνηση Τετρακίνηση Μπαταρία 118,5 kWh Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V Αυτονομία WLTP έως 600 km Εκτιμώμενη πραγματική αυτονομία έως 535 km DC 10-80% 22 λεπτά Αυτονομία σε 10 λεπτά φόρτισης έως 220 km 0-60 mph από 4,3 δλ. Μέγιστο βάθος νερού 900 mm

Μπαταρία 118,5 kWh και φόρτιση 10-80% σε 22 λεπτά

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται μια ιδιαίτερα μεγάλη μπαταρία 118,5 kWh, η οποία αποτελείται από 344 πρισματικές κυψέλες τοποθετημένες σε διάταξη δύο επιπέδων. Το ηλεκτρικό σύστημα λειτουργεί στα 800V, κάτι που επιτρέπει πολύ υψηλές ταχύτητες φόρτισης.

Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC, το Range Rover Electric μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 22 λεπτά. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι σε μόλις 10 λεπτά μπορεί να ανακτήσει ενέργεια που αντιστοιχεί σε έως 220 km αυτονομίας WLTP.

Η εργοστασιακή αυτονομία φτάνει τα 600 km, ενώ η Range Rover αναφέρει εκτιμώμενη πραγματική αυτονομία έως περίπου 535 km.

Παραμένει κανονικό Range Rover εκτός δρόμου

Το μεγαλύτερο ερώτημα για ένα ηλεκτρικό Range Rover δεν αφορά μόνο την αυτονομία αλλά το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει τις παραδοσιακές εκτός δρόμου δυνατότητες της μάρκας. Η JLR υποστηρίζει ότι δεν έχει γίνει συμβιβασμός ούτε σε αυτόν τον τομέα.

Το νέο Integrated Traction Management μπορεί να διαχειρίζεται την ολίσθηση των τροχών μέσα σε μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, περίπου 100 φορές ταχύτερα από ένα αντίστοιχο σύστημα που βασίζεται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το σύστημα Intelligent Driveline Dynamics μπορεί παράλληλα να μεταβάλλει την κατανομή της ροπής στον πίσω άξονα ώστε να διατηρείται η πρόσφυση ανάλογα με το έδαφος.

Μέχρι 900 mm μέσα στο νερό

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ηλεκτροκίνηση δεν έχει επηρεάσει μία από τις χαρακτηριστικότερες off-road δυνατότητες του Range Rover. Το Electric μπορεί να κινηθεί μέσα από νερό βάθους έως 900 mm.

Η λειτουργία Single Pedal έχει επίσης προσαρμοστεί για χρήση εκτός δρόμου και επιτρέπει στο μεγάλο SUV να ξεκινά ελεγχόμενα σε έντονες κλίσεις. Μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση σε κλίση έως 33 μοίρες και να συνεχίσει την ανάβαση σε κλίσεις που φτάνουν έως τις 45 μοίρες.

Παράλληλα, το χαμηλότερο κέντρο βάρους που προκύπτει από τη θέση της μπαταρίας συνδυάζεται με αερανάρτηση δύο θαλάμων, με στόχο καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου.

Σχεδόν ίδιο με το Range Rover που γνωρίζουμε

Σχεδιαστικά, η εταιρεία επέλεξε να μην ακολουθήσει τη συνηθισμένη τακτική ενός ηλεκτρικού μοντέλου που προσπαθεί να φωνάξει ότι είναι διαφορετικό. Η βασική σιλουέτα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη ως Range Rover.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στην αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη μάσκα, στους τροχούς και στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ώστε να μειώνονται οι απώλειες ενέργειας στις υψηλές ταχύτητες.

Ακόμη μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στην ησυχία της καμπίνας, με την ηλεκτρική κίνηση να ταιριάζει από τη φύση της στη φιλοσοφία απομόνωσης των επιβατών από θόρυβο και κραδασμούς.

Πάνω από 1,5 εκατ. km δοκιμών

Η εξέλιξη του πρώτου ηλεκτρικού Range Rover ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Τα πρωτότυπα διένυσαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. km, από θερμοκρασίες -40°C στη Σουηδία έως τη ζέστη της ερήμου του Ντουμπάι και τα απαιτητικά off-road πεδία δοκιμών της JLR στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απόσταση αντιστοιχεί περίπου σε 38 γύρους του πλανήτη, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 250.000 ώρες εικονικών και φυσικών δοκιμών. Η JLR έχει καταθέσει επίσης περισσότερες από 300 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αριθμός-ρεκόρ για ένα μοντέλο της Range Rover.

ThermAssist για μικρότερες απώλειες τον χειμώνα

Ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες βρίσκεται το σύστημα θερμικής διαχείρισης ThermAssist. Στόχος του είναι να διατηρεί μπαταρία, καμπίνα και ηλεκτρικό σύστημα στην κατάλληλη θερμοκρασία, βελτιώνοντας τόσο την αυτονομία όσο και την ταχύτητα φόρτισης σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη Range Rover, μπορεί να μειώσει έως και κατά 40% την ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση, ενώ σε κατάλληλες συνθήκες μπορεί να προσθέσει έως περίπου 40 km στην αυτονομία.

Μπαταρία και ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται στη Βρετανία

Το Range Rover Electric παράγεται στο Solihull, στο ίδιο εργοστάσιο όπου κατασκευάζεται Range Rover από το 1970. Η αρχιτεκτονική του είναι ευέλικτη, καθώς πάνω στην ίδια βάση μπορούν να παραχθούν mild hybrid, plug-in hybrid, συμβατικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Οι μπαταρίες και οι ηλεκτρικές μονάδες κίνησης κατασκευάζονται επίσης από την JLR στο Electric Propulsion Manufacturing Centre του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης καλύπτεται από εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 km περίπου, βάσει του ορίου των 100.000 μιλίων που ανακοινώνει η εταιρεία.

Ένα Range Rover πρώτα και ένα EV μετά

Η πρώτη ηλεκτρική έκδοση του Range Rover δεν επιχειρεί να αλλάξει αυτό που έκανε το μοντέλο επιτυχημένο. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την ηλεκτροκίνηση για να ενισχύσει χαρακτηριστικά που ήδη αποτελούσαν μέρος της ταυτότητάς του, όπως η αθόρυβη λειτουργία, η άμεση απόκριση και η μεγάλη ροπή.

Παράλληλα, τα 600 km αυτονομίας και τα 22 λεπτά για φόρτιση 10-80% επιχειρούν να απαντήσουν σε δύο από τις βασικές ενστάσεις που μπορεί να έχει ένας αγοραστής ενός τόσο μεγάλου ηλεκτρικού SUV.

Το σημαντικότερο για την ελληνική αγορά είναι ότι πλέον υπάρχει και συγκεκριμένη τιμή. Από 175.804 ευρώ, το Range Rover Electric περνά από το στάδιο της εξέλιξης στις πραγματικές παραγγελίες και σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή στη γκάμα του βρετανικού luxury SUV εδώ και δεκαετίες.

Τι κρατάμε;