Το στιλάτο Renault που ξεκινά κάτω από 20.000 ευρώ έρχεται Ελλάδα – Αναλυτικά οι εκδόσεις του

Το νέο Renault Twingo E-Tech electric έρχεται με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ, 263 km αυτονομία και δύο εκδόσεις με πλούσιο εξοπλισμό.

Η Renault ετοιμάζει την επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά μοντέλα της, αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Το νέο Twingo E-Tech electric μπαίνει στη νέα του εποχή ως πεντάθυρο city car με ξεκάθαρη στόχευση. Nα φέρει ξανά στην αγορά ένα προσιτό, στιλάτο και πραγματικά πρακτικό μοντέλο πόλης, με τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 ευρώ στην έκδοση Evolution.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν περιορίζεται στο νοσταλγικό όνομα. Η Renault επιχειρεί να ξαναδώσει ουσία στην Α-segment κατηγορία, σε μια περίοδο όπου τα μικρά αυτοκίνητα έχουν περιοριστεί αισθητά στην Ευρώπη. Το νέο Twingo δεν παρουσιάζεται ως «φθηνό EV», αλλά ως ένα ολοκληρωμένο μικρό ηλεκτρικό με σωστές αναλογίες, έξυπνο εσωτερικό, καλή τεχνολογία και εξοπλισμό που μέχρι πρόσφατα συναντούσες σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Γιατί το νέο Twingo έχει σημασία τώρα

Η Renault λέει ανοιχτά ότι η αγορά συνεχίζει να ζητά μικρά και προσιτά αυτοκίνητα πόλης, αλλά η προσφορά έχει μειωθεί λόγω κόστους, κανονισμών και αυξημένων απαιτήσεων. Πάνω σε αυτό το κενό πατά το νέο Twingo E-Tech electric, με στόχο να γίνει μια πιο ρεαλιστική ηλεκτρική εναλλακτική απέναντι στα μικρά μοντέλα βενζίνης. Το στοιχείο-κλειδί είναι ότι η βασική έκδοση Evolution τοποθετείται κάτω από τις 20.000 ευρώ, χωρίς να μιλάμε για “γυμνή” βάση.

Η Renault σημειώνει επίσης ότι το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε γύρω από τρεις βασικούς στόχους. Προσιτή ηλεκτροκίνηση, ταχύτερη εξέλιξη και ευρωπαϊκή παραγωγή. Το νέο Twingo εξελίχθηκε σε περίπου 100 εβδομάδες, κάτι που η γαλλική εταιρεία παρουσιάζει ως ρεκόρ για τα δικά της δεδομένα, ενώ η παραγωγή του θα γίνεται στο Novo Mesto της Σλοβενίας.

Τι αλλάζει στο design και γιατί ξεχωρίζει από πριν

Σχεδιαστικά, το νέο Twingo είναι σαφώς σύγχρονο, αλλά δεν κόβει τη σύνδεση με το πρώτο μοντέλο. Η Renault έχει διατηρήσει την one-box λογική, τις στρογγυλεμένες επιφάνειες και ένα αρκετά χαρούμενο, σχεδόν παιχνιδιάρικο ύφος, με εμφανείς αναφορές στο πρωτότυπο Twingo των 90s. Οι κυκλικές φωτιστικές υπογραφές, το “χαμόγελο” της μάσκας και η καθαρή, συμπαγής σιλουέτα δίνουν στο αυτοκίνητο χαρακτήρα που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Οι αναλογίες δείχνουν επίσης προσεγμένες. Το αμάξωμα έχει μήκος 3,79 m, αλλά το μεταξόνιο φτάνει τα 2,49 m, με τους τροχούς να τοποθετούνται στις τέσσερις γωνίες για πιο “στιβαρό” πάτημα στο δρόμο. Στάνταρ και στις δύο εκδόσεις είναι οι 16άρες ζάντες, ενώ θα υπάρχουν και 18άρες ως επιλογή σε ορισμένες αγορές.

Η χρωματική παλέτα είναι επίσης μέρος του concept. Το νέο Twingo θα είναι διαθέσιμο σε έξι αποχρώσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι Absolute Red, Absolute Green και Mango Yellow, χρώματα που ταιριάζουν με τη συνολική πιο νεανική και ανάλαφρη ταυτότητά του.

Μικρό απ’ έξω, άνετο μέσα

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ουσιαστικό ατού του νέου Twingo. Παρότι ανήκει στην μικρότερη κατηγορία της αγοράς, η Renault υποστηρίζει ότι το εσωτερικό και ο χώρος αποσκευών κινούνται σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο B-segment μοντέλο. Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 360 λίτρα, τιμή ασυνήθιστα υψηλή για τόσο μικρό αμάξωμα, ενώ το αυτοκίνητο διατηρεί πεντάθυρο αμάξωμα και τέσσερις «κανονικές» θέσεις ενηλίκων.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα που είναι συρόμενα κατά 17 cm είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να επιλέγει αν θέλει περισσότερο χώρο για τους πίσω ή περισσότερο πορτμπαγκάζ, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων ρυθμίζονται σε τρεις θέσεις. Στην έκδοση Techno, διπλώνει και η πλάτη του εμπρός καθίσματος του συνοδηγού, με αποτέλεσμα μήκος φόρτωσης έως 2 μέτρα.

Η Renault αναφέρει ακόμη περισσότερους από δώδεκα ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα, με συνολική χωρητικότητα έως 19 λίτρα, ενώ υπάρχει και χώρος 50 λίτρων κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ για το καλώδιο φόρτισης ή άλλα αντικείμενα. Για αυτοκίνητο πόλης, πρόκειται για πακέτο που δείχνει ότι το Twingo δεν μένει μόνο στο στιλ.

Ηλεκτρικό σύνολο: Όσα πρέπει να ξέρεις

Το νέο Twingo E-Tech electric χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 60 kW, δηλαδή 82 PS, με ροπή 175 Nm. Η Renault δίνει 0-50 km/h σε 3,85 sec, τελική ταχύτητα 130 km/h και βάρος από 1.200 kg στην Evolution, στοιχεία που δείχνουν ότι το μοντέλο έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για πόλη και περιαστικές μετακινήσεις, χωρίς όμως να αποκλείει και πιο γρήγορους ρυθμούς εκτός αστικού ιστού.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh και χρησιμοποιεί χημεία LFP. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η Renault αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί LFP σε μοντέλο του ομίλου, με το βασικό όφελος να είναι το χαμηλότερο κόστος. Η εταιρεία μάλιστα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική συμβάλλει σε μείωση του κόστους της μπαταρίας κατά περίπου 20%.

Η επίσημη μικτή αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως τα 263 km, ενώ η κατανάλωση ξεκινά από 12,2 kWh/100 km. Αυτά τα νούμερα είναι ακριβώς στοχευμένα σε εκείνον που θέλει ένα δεύτερο αυτοκίνητο ή βασικό μέσο για πόλη, μικρές αποστάσεις και καθημερινές ανάγκες χωρίς υπερβολές.

Φόρτιση

Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις υπάρχει φορτιστής AC 6,6 kW, με καλώδιο Mode 3 πέντε μέτρων. Σε wallbox, η φόρτιση από 10% έως 100% ολοκληρώνεται σε περίπου 4 ώρες και 5 λεπτά.

Για όσους θέλουν περισσότερη ευελιξία στο ταξίδι, η Renault προσφέρει το προαιρετικό πακέτο Advanced Charge, το οποίο ανεβάζει τη φόρτιση σε 11 kW AC και προσθέτει DC 50 kW. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρτιση 10-100% σε AC 11 kW κατεβαίνει στις 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε DC η φόρτιση 10-80% γίνεται σε περίπου 30 λεπτά. Το ίδιο πακέτο φέρνει και bidirectional charging, δηλαδή δυνατότητες V2L και V2G.

Για την ελληνική αγορά αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι το Twingo δεν θα παρουσιαστεί ως ένα «βασικό» ηλεκτρικό με χαμηλή τιμή αλλά χωρίς επιλογές, αλλά ως ολοκληρωμένο πακέτο που μπορεί να προσαρμοστεί και σε πιο απαιτητικό χρήστη.

Τι παίρνεις σε εξοπλισμό στην Evolution

Η Renault έχει κρατήσει τη γκάμα απλή, με δύο επίπεδα εξοπλισμού: Evolution και Techno. Από τη βάση, η Evolution έρχεται με τροχούς 16 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, κεντρική οθόνη 10 ιντσών, multimedia με smartphone replication, cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, lane keeping assist, σύστημα παρακολούθησης οδηγού, ηλεκτρικό χειρόφρενο, συρόμενα πίσω καθίσματα, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, χειροκίνητο κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και καλώδιο φόρτισης Mode 3.

Τι προσθέτει η Techno

Η Techno περνά σε πιο “ψηφιακό” και πιο premium προφίλ. Προσθέτει OpenR Link με Google built-in, τον avatar Reno, διαδραστικό user guide, adaptive cruise control με Stop & Go, αυτόματο κλιματισμό, One Pedal driving, φιμέ πίσω τζάμια, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες, αναδιπλούμενο εμπρός κάθισμα συνοδηγού, hands-free card, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων, αισθητήρες βροχής και ηχοσύστημα Arkamys Auditorium με έξι ηχεία.

Εδώ βρίσκεται και το βασικό εμπορικό νόημα της κορυφαίας έκδοσης. Το Twingo θέλει να απευθυνθεί όχι μόνο στον αγοραστή που ψάχνει το πιο οικονομικό ηλεκτρικό, αλλά και σε εκείνον που θέλει μικρό αυτοκίνητο με χαρακτήρα, τεχνολογία και καθημερινή ευκολία, χωρίς να ανέβει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Τι κρατάμε;