Το supermini των 22.400 ευρώ με τον πιο πλήρη εξοπλισμό στο Golden Hall

Η GAC AION βγάζει το νέο UT έξω από τα συνηθισμένα showroom και το φέρνει εκεί όπου κινείται καθημερινά το κοινό: στο Golden Hall στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Για όλη τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου, το νέο ηλεκτρικό hatchback της κινεζικής μάρκας θα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά.

Η επιλογή των συγκεκριμένων σημείων δεν είναι τυχαία. Το UT έχει ξεκάθαρα urban και lifestyle χαρακτήρα, με τη μάρκα να θέλει να τοποθετήσει το μοντέλο μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδέεται με τη σύγχρονη καθημερινότητα, το design και την τεχνολογία.

Κινέζικο supermini με ευρωπαϊκή φιλοσοφία

Από την πρώτη ματιά, το AION UT δείχνει ότι σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Οι compact διαστάσεις, η fastback αισθητική και η ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή του δημιουργούν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback που καταφέρνει να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές. Παράλληλα, η πρακτικότητα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του μοντέλου.

Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 χιλιοστών μεταφράζεται σε ιδιαίτερα άνετους χώρους για την κατηγορία, ενώ τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων ενισχύουν τον καθημερινό του χαρακτήρα.

Στο τεχνικό κομμάτι, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Η φόρτιση από το 30% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά μέσω ταχυφόρτισης, στοιχείο που το κάνει πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Η καμπίνα ακολουθεί επίσης τη σύγχρονη λογική του μοντέλου, με κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, δίνοντας έμφαση στη συνδεσιμότητα και την ευκολία χρήσης.

Η παρουσία του AION UT στα δύο εμπορικά κέντρα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της μάρκας για πιο άμεση επαφή με το κοινό, έξω από το κλασικό περιβάλλον μιας αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη της AION θα βρίσκονται στους χώρους για ενημέρωση σχετικά με τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες παραγγελίας.

Για όσους θέλουν να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό μοντέλο, το AION UT είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι κρατάμε: