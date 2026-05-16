quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
Q-ELECTRIC

Το supermini των 22.400 ευρώ με τον πιο πλήρη εξοπλισμό στο Golden Hall

ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.05.2026
Autotypos Team
to-supermini-ton-22-400-evro-me-ton-pio-pliri-exoplismo-sto-golden-hall-798414
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η GAC AION βγάζει το νέο UT έξω από τα συνηθισμένα showroom και το φέρνει εκεί όπου κινείται καθημερινά το κοινό: στο Golden Hall στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Για όλη τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου, το νέο ηλεκτρικό hatchback της κινεζικής μάρκας θα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά.

Η επιλογή των συγκεκριμένων σημείων δεν είναι τυχαία. Το UT έχει ξεκάθαρα urban και lifestyle χαρακτήρα, με τη μάρκα να θέλει να τοποθετήσει το μοντέλο μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδέεται με τη σύγχρονη καθημερινότητα, το design και την τεχνολογία.

Κινέζικο supermini με ευρωπαϊκή φιλοσοφία

Από την πρώτη ματιά, το AION UT δείχνει ότι σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Οι compact διαστάσεις, η fastback αισθητική και η ιδιαίτερη φωτεινή υπογραφή του δημιουργούν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback που καταφέρνει να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές. Παράλληλα, η πρακτικότητα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του μοντέλου.

Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 χιλιοστών μεταφράζεται σε ιδιαίτερα άνετους χώρους για την κατηγορία, ενώ τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων ενισχύουν τον καθημερινό του χαρακτήρα.

Στο τεχνικό κομμάτι, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Η φόρτιση από το 30% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά μέσω ταχυφόρτισης, στοιχείο που το κάνει πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Η καμπίνα ακολουθεί επίσης τη σύγχρονη λογική του μοντέλου, με κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, δίνοντας έμφαση στη συνδεσιμότητα και την ευκολία χρήσης.

Η παρουσία του AION UT στα δύο εμπορικά κέντρα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της μάρκας για πιο άμεση επαφή με το κοινό, έξω από το κλασικό περιβάλλον μιας αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη της AION θα βρίσκονται στους χώρους για ενημέρωση σχετικά με τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες παραγγελίας.

Για όσους θέλουν να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό μοντέλο, το AION UT είναι ήδη διαθέσιμο με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι κρατάμε:

  • Το νέο GAC AION UT σε Golden Hall και Mediterranean Cosmos για όλη τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου
  • To ηλεκτρικό supermini έχει ευρωπαϊκή φιλοσοφία, με compact διαστάσεις και fastback αισθητική
  • Αποδίδει 204 ίππους, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα
  • Είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#GAC#GAC AION UT#Golden Hall#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα#Κινούμαι Ηλεκτρικά 3
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

h-gac-katechei-tin-proti-thesi-se-diatirisi-axias-se-vathos-3etias-795637

Q-ELECTRIC

12.04.2026

H GAC κατέχει την πρώτη θέση σε διατήρηση αξίας σε βάθος 3ετίας
stin-ellada-to-aion-ut-supermini-me-204-ippous-aftonomia-430-km-apo-22-400-evro-8-chronia-engyisi-798416

Q-ELECTRIC

02.04.2026

Στην Ελλάδα το AION UT: Supermini με 204 ίππους, αυτονομία 430 km από 22.400 ευρώ – 8 χρόνια εγγύηση
i-germaniki-marka-pou-eftiaxe-2-ekat-ilektrika-se-2-chronia-802233

Q-ELECTRIC

06.05.2026

Η γερμανική μάρκα που έφτιαξε 2 εκατ. ηλεκτρικά σε 2 χρόνια
poso-tha-kostizei-i-ilektriki-bmw-m3-ton-1-000-ippon-790655

Q-ELECTRIC

05.05.2026

Πόσο θα κοστίζει η ηλεκτρική BMW M3 των 1.000 ίππων;
to-ilektriko-pou-allazei-bataria-se-99-defterolepta-erchetai-799043

Q-ELECTRIC

12.04.2026

Το ηλεκτρικό που αλλάζει μπαταρία σε 99 δευτερόλεπτα έρχεται
to-ilektriko-toyota-pou-pleon-echei-archiki-timi-11-700-evro-798337

Q-ELECTRIC

02.04.2026

Το ηλεκτρικό Toyota που πλέον έχει αρχική τιμή 11.700 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις