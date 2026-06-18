Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

Η Toyota ανοίγει ακόμη περισσότερο την ηλεκτρική της γκάμα στην ελληνική αγορά, αυτή τη φορά με ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται απλώς στον ρόλο ενός ακόμη SUV.

Το νέο Toyota bZ4X Touring έρχεται με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, μεγάλη μπαταρία, ισχυρές εκδόσεις και κυρίως με χώρους που το φέρνουν πιο κοντά στις ανάγκες μιας οικογένειας που θέλει να ταξιδεύει χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο Toyota bZ4X Touring είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης από 47.200 ευρώ και τοποθετείται πάνω από το γνωστό bZ4X, έχοντας πιο πρακτικό χαρακτήρα και σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στη χρηστικότητα. Με χώρο αποσκευών 669 λίτρων, αυτονομία έως 591 km, μπαταρία 74,7 kWh και ισχύ που φτάνει έως τους 380 ίππους, το νέο ηλεκτρικό SUV της Toyota δείχνει πως η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε πιο «αστικά» ή lifestyle μοντέλα.

Το bZ4X Touring έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο κενό στην ηλεκτρική γκάμα της Toyota. Είναι ένα μεγάλο SUV με οικογενειακό προσανατολισμό, το οποίο κρατά τη σύγχρονη ηλεκτρική ταυτότητα της μάρκας, αλλά προσθέτει περισσότερη πρακτικότητα και έναν πιο ταξιδιάρικο χαρακτήρα. Η Toyota το περιγράφει ως ένα μοντέλο που συνδυάζει τη δύναμη ενός SUV με την κομψότητα και τους χώρους ενός station wagon, κάτι που φαίνεται και από τη βασική του φιλοσοφία. Το σημαντικότερο νούμερο για τον οικογενειάρχη είναι φυσικά ο χώρος αποσκευών. Τα 669 λίτρα τοποθετούν το bZ4X Touring σε πολύ υψηλό επίπεδο για ηλεκτρικό SUV, δίνοντας του τη δυνατότητα να υποστηρίξει ταξίδια, παιδικά καρότσια, εξοπλισμό διακοπών, αποσκευές τεσσάρων ή πέντε επιβατών και όλες εκείνες τις καθημερινές ανάγκες που συνήθως αποκαλύπτουν αν ένα αυτοκίνητο είναι πραγματικά πρακτικό ή απλώς φαίνεται μεγάλο.

Σχεδιαστικά, το νέο Toyota bZ4X Touring ακολουθεί τη λογική της οικογένειας bZ, όμως έχει πιο έντονη παρουσία και πιο περιπετειώδη χαρακτήρα. Το εμπρός μέρος διατηρεί τη σύγχρονη ηλεκτρική ταυτότητα της Toyota, με κλειστή μάσκα, λεπτά φωτιστικά σώματα και καθαρές επιφάνειες, ενώ το αμάξωμα δείχνει πιο μακρύ και πιο λειτουργικό σε σχέση με ένα κλασικό crossover. Η ουσία βρίσκεται στο πίσω τμήμα, εκεί όπου το Touring διαφοροποιείται ουσιαστικά. Η γραμμή της οροφής και ο πιο πρακτικός σχεδιασμός δίνουν έμφαση στον χώρο, χωρίς όμως να κάνουν το αυτοκίνητο να δείχνει βαρύ ή άχαρο. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV που δεν προσπαθεί απλώς να εντυπωσιάσει με την εμφάνιση, αλλά να προσφέρει πραγματική καθημερινή αξία. Διατίθεται σε χρωματισμούς όπως Μαύρο, Μπρονζέ, Ασημί, Γκρι, Λευκό της Πέρλας και Σκούρο Μπλε Περλέ, ώστε να καλύπτει τόσο πιο διακριτικά όσο και πιο ιδιαίτερα γούστα.

Η τεχνική βάση του νέου bZ4X Touring είναι η μπαταρία των 74,7 kWh, η οποία επιτρέπει στο μοντέλο να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία από 479 έως 591 km, ανάλογα με την έκδοση και τη διαμόρφωση. Πρόκειται για τιμές που δίνουν στο αυτοκίνητο ξεκάθαρα ταξιδιωτικό χαρακτήρα, ειδικά για τον οδηγό που έχει πρόσβαση σε φόρτιση στο σπίτι ή οργανώνει σωστά τις στάσεις του σε ταξίδι. Η κατανάλωση ανακοινώνεται από 14,0 έως 16,6 kWh/100 km, νούμερο αρκετά σημαντικό για ένα μεγάλο οικογενειακό SUV, καθώς δείχνει πως η Toyota έχει δώσει έμφαση στην αποδοτικότητα και όχι μόνο στην ισχύ. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 10% έως 80% σε 28 λεπτά περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής σε ταξίδια, αρκεί φυσικά να υπάρχει διαθέσιμος ταχυφορτιστής με την κατάλληλη ισχύ.

Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση bZ4X Touring Style Plus, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 165 kW, δηλαδή 224 ίππων, και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Είναι η πιο προσιτή επιλογή της σειράς, με τιμή από 47.200 ευρώ, και απευθύνεται σε εκείνον που θέλει το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Toyota με τη μέγιστη δυνατή οικονομική λογική. Πιο πάνω βρίσκονται οι τετρακίνητες εκδόσεις Lounge και Lounge Plus, οι οποίες χρησιμοποιούν ισχυρότερο ηλεκτρικό σύστημα 280 kW, δηλαδή 380 ίππων, με δύο ηλεκτροκινητήρες και κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Εδώ το bZ4X Touring αλλάζει χαρακτήρα, καθώς συνδυάζει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού SUV με πολύ δυνατές επιδόσεις. Η Toyota ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,1 δλ., τιμή που πριν από λίγα χρόνια θα ταίριαζε περισσότερο σε σπορ μοντέλο παρά σε μεγάλο ηλεκτρικό οικογενειακό SUV.

Η παρουσία τετρακίνητων εκδόσεων έχει ιδιαίτερη σημασία για το bZ4X Touring. Δεν πρόκειται απλώς για περισσότερη ισχύ, αλλά για ένα συνολικό πακέτο που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας σε δύσκολες συνθήκες. Η ηλεκτρική τετρακίνηση με δύο μοτέρ προσφέρει άμεση κατανομή ροπής και καλύτερη πρόσφυση, κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε βρεγμένο δρόμο, σε ανηφορικές διαδρομές, σε χωμάτινα περάσματα ή απλώς σε μια φορτωμένη οικογενειακή εξόρμηση. Η Toyota τονίζει ότι το bZ4X Touring έχει σχεδιαστεί για να κινείται με άνεση τόσο στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές εκτός αυτής. Δεν είναι off-road με την παραδοσιακή έννοια, όμως ο συνδυασμός SUV απόστασης από το έδαφος, ηλεκτρικής τετρακίνησης και άμεσης ροπής δίνει στο μοντέλο έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, το bZ4X Touring ακολουθεί τη λογική των σύγχρονων Toyota, με έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία, στη συνδεσιμότητα και στην ευκολία χρήσης. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ψηφιακό πίνακα οργάνων, προηγμένες λειτουργίες πολυμέσων και πρόσβαση στην εφαρμογή MyToyota, μέσω της οποίας μπορεί να ελέγχει λειτουργίες όπως η κατάσταση φόρτισης, η υπολειπόμενη αυτονομία και η προετοιμασία της καμπίνας πριν από την εκκίνηση. Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο ηλεκτρικό SUV εξοπλίζεται με το Toyota T-Mate, το οποίο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες Toyota Safety Sense και δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων over-the-air. Πολύ σημαντική είναι και η κάλυψη της Toyota, καθώς για το αυτοκίνητο υπάρχει δυνατότητα μακροχρόνιας προστασίας έως 11 έτη ή 200.000 km, ενώ για την ηλεκτρική μπαταρία αναφέρεται κάλυψη έως 1.000.000 km μέσω του προγράμματος Toyota Battery Confidence.

Εκδόσεις και τιμές Toyota bZ4X Touring

Έκδοση Κίνηση Ισχύς Τιμή bZ4X Touring Style Plus 4×2 224 hp 47.200 € bZ4X Touring Lounge 4×4 380 hp 54.500 € bZ4X Touring Lounge Plus 4×4 380 hp 55.000 €

Το Toyota bZ4X Touring έρχεται στην Ελλάδα ως μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση για όσους θέλουν ηλεκτρικό SUV, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν χώρους και πρακτικότητα. Με πορτμπαγκάζ 669 λίτρων, αυτονομία έως 591 km, γρήγορη φόρτιση και εκδόσεις έως 380 ίππους, δείχνει πως η ηλεκτρική οικογενειακή μετακίνηση περνά σε πιο ώριμη φάση. Η τιμή εκκίνησης των 47.200 ευρώ δεν το κάνει φθηνό, αλλά το τοποθετεί σε ένα σημείο της αγοράς όπου οι αγοραστές ζητούν πλέον περισσότερα από ένα απλό ηλεκτρικό SUV. Ζητούν αυτονομία, χώρους, ασφάλεια, τεχνολογία, σιγουριά εγγύησης και δυνατότητα ταξιδιού. Και το νέο bZ4X Touring φαίνεται πως έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτή την αποστολή.

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