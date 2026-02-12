Το Tesla Model 3 που μπορεί να κάνει 909 km με μία φόρτιση – Ποια είναι η παγίδα;

Έτσι κατάφερε ένα Tesla Model 3 να ξεπεράσει τη δηλωμένη αυτονομία του για περισσότερο από 20%

Ίσως ο πιο σημαντικός αριθμός που κοιτάει όποιος ψάχνει την αγορά ηλεκτρικών είναι αυτός της αυτονομίας, έναν αριθμό που θα τον βοηθήσει να υπολογίσει πόσο συχνά θα χρειάζεται να το φορτίζει, αλλά και ποιες διαδρομές θα μπορεί να κάνει με μόνο μία φόρτιση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εταιρείες κάνουν ότι μπορούν να να αυξήσουν αυτόν τον αριθμό, ωστόσο, αυτός στην πραγματικότητα εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων.

Οι ευρύτερα γνωστοί παράγοντας είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας, το βάρος και ο αεροδυναμικός συντελεστής του κάθε αυτοκινήτου, αλλά και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που συνήθως μένει «στην απ’ έξω» είναι ο τρόπος που οδηγείτε.

Σαν τον λαγό με τη… χελώνα

Σε πολλές περιπτώσεις, οι οδηγοί αδυνατούν να φτάσουν τη δηλωμένη αυτονομία του ηλεκτρικού τους αυτοκινήτου, με αυτό να καταφέρνει να καλύψει 20 ή 30% λιγότερη απόσταση απ’ ότι υποσχόταν ο κατασκευαστής. Ωστόσο, ο οδηγών αργά μπορεί στην πραγματικότητα να φτάσει και να ξεπεράσει τη δηλωμένη αυτονομία στον κύκλο WLTP, θυμίζοντας έτσι το παραμύθι με τον λαγό και τη χελώνα.

Σε αυτό, η χελώνα καταφέρνει να νικήσει τον αγώνα χάρη στη υπομονή και τη συνέπειά της, αφήνοντας πίσω της τον πιο γρήγορο αλλά και πιο απείθαρχο λαγό.

Η απόδειξη έρχεται από έναν Youtuber

O Youtuber, Bjørn Nyland κατάφερε να το αποδείξει αυτό στην πράξη, οδηγώντας ένα Tesla Model 3 Long Range στην Ταϊλάνδη για περισσότερα από 900 χλμ. (909), ξεπερνώντας έτσι τη δηλωμένη αυτονομία του στον κύκλο WLTP κατά 159 χλμ. Το κόλπο του; – Οδηγούσε με σταθερή ταχύτητα που δεν ξεπερνούσε τα 80 χλμ./ώρα.

Η κυκλική διαδρομή του ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην Μπάνγκοκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, με το αυτοκίνητο να δείχνει πως στο τέλος του ταξιδιού η μπαταρία θα είναι ακόμα στο 15%, αναγκάζοντας τον Youtuber να κάνει κι άλλες βόλτες. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου, με τον Bjorn να επιλέγει την καλύτερη δυνατή διαδρομή για να αποφύγει την κίνηση στον δρόμο.

Όταν η μπαταρία του Tesla Model 3 έφτασε τελικά στο μηδέν, το αυτοκίνητο είχε πια καλύψει 909 χλμ. με μόνο μια φόρτιση, έναν απίθανο αριθμό που μεταφράζεται σε μέση κατανάλωση 8,55 kWh/ 100 χλμ. Ο εν λόγω αριθμός είναι κατά 21% μεγαλύτερος από τη δηλωμένη αυτονομία του μοντέλου στον κύκλο WLTP.

Τι κρατάμε: