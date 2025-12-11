Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ

Η Tesla δείχνει για άλλη μια φορά ότι ξέρει να ανανεώνει το ενδιαφέρον γύρω από την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας περισσότερα με λιγότερα.

Το Tesla Model 3 Standard είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό sedan της μάρκας και ίσως το πιο ελκυστικό εισιτήριο στον κόσμο της Tesla που υπήρξε ποτέ. Με αυτονομία έως 534 km (WLTP), επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,2 sec και τελική τιμή 33.990 ευρώ μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, το ανανεωμένο Model 3 δείχνει πόσο ώριμη έχει γίνει πλέον η ηλεκτροκίνηση.

Η ανανεωμένη γενιά του Model 3 ήρθε με σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, αεροδυναμική και ποιότητα υλικών. Η εμπρός όψη είναι καθαρή, με νέα λεπτά LED Matrix φώτα και πιο ραφιναρισμένες γραμμές που μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση σε Cd 0,219. Στο πίσω μέρος, τα φώτα είναι πλέον ενσωματωμένα στην πόρτα του πορτμπαγκάζ, προσφέροντας μια ενιαία, πιο μινιμαλιστική εικόνα. Η γενική αίσθηση είναι πιο ώριμη και premium, με τη σχεδίαση να συνδυάζει τεχνολογική απλότητα και ουσία — κάτι που δύσκολα βρίσκεις σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Το εσωτερικό του Model 3 παραμένει ένα υπόδειγμα μινιμαλισμού. Το νέο ταμπλό “wraparound” αγκαλιάζει τους επιβάτες, με ambient φωτισμό, καλύτερη ηχομόνωση και νέες επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Η κεντρική οθόνη 15,4’’ είναι πιο φωτεινή, πιο γρήγορη και συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες του οχήματος, ενώ το νέο τιμόνι χωρίς μοχλούς συγκεντρώνει τις βασικές εντολές σε πλήκτρα αφής. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν πλέον δεύτερη οθόνη 8’’, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμίσουν τον κλιματισμό, τη μουσική ή την κλίση των καθισμάτων. Η αίσθηση πολυτέλειας είναι σαφώς αναβαθμισμένη, ενώ το επίπεδο άνεσης θυμίζει sedan ανώτερης κατηγορίας. Η Tesla έχει επενδύσει και στην ακουστική άνεση, προσθέτοντας διπλά κρύσταλλα, βελτιωμένα στεγανωτικά και νέα ηχοαπορροφητικά υλικά στο πάτωμα και στους θόλους. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πιο ήσυχο και πολιτισμένο περιβάλλον σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η βασική έκδοση του Model 3 κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, αποδίδοντας 283 ίππους (208 kW) και 420 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,2 δευτερόλεπτα παραμένει εντυπωσιακή για ένα sedan με πισωκίνητη διάταξη και προσανατολισμό στην αποδοτικότητα. Η μπαταρία τύπου LFP (Lithium Iron Phosphate) χωρητικότητας 57,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 534 km WLTP, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση έως 170 kW DC, που σημαίνει 10–80% σε περίπου 25 λεπτά σε Supercharger. Στο σπίτι, με wallbox 11 kW AC, χρειάζονται περίπου 6 ώρες για πλήρη φόρτιση. Στην πράξη, η κατανάλωση παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή, γύρω στα 15–16 kWh/100 km, μεταφραζόμενη σε κόστος κάτω από 3 ευρώ/100 km με οικιακό ρεύμα.

Το Model 3 δείχνει τη σημαντική εξέλιξη της Tesla στη συμπεριφορά και την ποιότητα κύλισης. Η ανάρτηση έχει επαναρυθμισμένα αμορτισέρ και νέα silent blocks, προσφέροντας πολιτισμένη κύλιση και σταθερότητα σε κάθε ταχύτητα. Το τιμόνι είναι πιο άμεσο, με φυσικό βάρος, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και η κατανομή μάζας χαρίζουν ισορροπία που θυμίζει σπορ sedan. Η ηχομόνωση είναι σαφώς βελτιωμένη — δεν υπάρχουν ενοχλητικοί ήχοι ούτε από τον δρόμο ούτε από τον αέρα, ακόμη και σε ταξίδι με 130 km/h. Είναι ένα από τα ελάχιστα ηλεκτρικά που μεταφέρει την αίσθηση “κανονικού αυτοκινήτου”, χωρίς τεχνητό ήχο, χωρίς υπερβολές. Το Model 3 δείχνει πλέον πιο ώριμο, πιο ευρωπαϊκό, με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα και την αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Η Tesla εξακολουθεί να κρατά προβάδισμα στην ψηφιακή εμπειρία. Το Autopilot περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, με βελτιωμένη αναγνώριση λωρίδων και απόστασης χάρη στο νέο σετ καμερών. Το Sentry Mode λειτουργεί σαν 24ωρη κάμερα ασφαλείας, ενώ τα Over-the-Air Updates κρατούν το αυτοκίνητο συνεχώς ενημερωμένο. Το σύστημα heat pump δεύτερης γενιάς μειώνει την κατανάλωση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα νέα ελαστικά χαμηλής τριβής συμβάλλουν στην επίτευξη της υψηλής αυτονομίας. Όλα δείχνουν πως η Tesla δεν επαναπαύεται στην πρωτιά της, αλλά βελτιώνεται ουσιαστικά σε κάθε πτυχή.

Καθημερινή πρακτικότητα

Με 594 λίτρα συνολικό χώρο αποσκευών (425 πίσω + 119 εμπρός), το Model 3 είναι απολύτως πρακτικό για οικογένεια ή επαγγελματική χρήση. Οι χώροι για μικροαντικείμενα στο εσωτερικό είναι πολλοί, η εργονομία βελτιωμένη και η ορατότητα καλύτερη χάρη στη χαμηλότερη θέση των καθισμάτων και στα λεπτότερα pillars. Το αυτοκίνητο συνοδεύεται από 4ετή εγγύηση οχήματος και 8ετή εγγύηση μπαταρίας (ή 160.000 km), στοιχείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην καθημερινή χρήση.

Τιμή και επιδότηση

Η επίσημη τιμή εκκίνησης του Tesla Model 3 Standard είναι 36.990 ευρώ. Με το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, η τελική τιμή για τον αγοραστή διαμορφώνεται στα 33.990 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια επιδότησης. Πρόκειται για τη φθηνότερη Tesla που διατίθεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και για ένα μοντέλο που προσφέρει την πιο ώριμη εκδοχή της φιλοσοφίας Tesla. Το Model 3 Standard αποδεικνύει ότι η Tesla μπορεί να προσφέρει πλέον ένα πλήρες, προσιτό και εξαιρετικά αποδοτικό ηλεκτρικό sedan. Είναι γρήγορο, αθόρυβο, τεχνολογικά προηγμένο και ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση. Σε τιμή κάτω των 34.000 ευρώ, δύσκολα θα βρεις αντίπαλο που να προσφέρει τόση αυτονομία, τόση ποιότητα και τόσο κύρος μαζί.

Τι κρατάμε

Αυτονομία 534 km WLTP και κατανάλωση 15–16 kWh/100 km

και κατανάλωση 15–16 kWh/100 km 0–100 km/h σε 6,2 sec με 283 ίππους και 420 Nm

με 283 ίππους και 420 Nm Πραγματικά αναβαθμισμένο εσωτερικό με premium αίσθηση και ηχομόνωση

με premium αίσθηση και ηχομόνωση Τιμή 33.990 ευρώ με “Κινούμαι Ηλεκτρικά” (36.990 € χωρίς επιδότηση)

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;