Q-ELECTRIC

Το θρυλικό Moke επέστρεψε στην Ελλάδα: Δες τιμή και πώς μπορείς να το νοικιάσεις

ΠΕΜΠΤΗ | 14.05.2026
Autotypos Team
Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Quantum Motors έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το νέο ηλεκτρικό Moke

Παράλληλα παρουσιάστηκε το showroom της εταιρείας, αλλά και η νέα υπηρεσία «Rent a Moke», που θα δραστηριοποιείται σε Μύκονο, Γλυφάδα και επιλεγμένους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τη βραδιά να κινείται σε χαλαρό, καλοκαιρινό κλίμα, με έντονη την αίσθηση ανεμελιάς που συνοδεύει διαχρονικά το όνομα Moke.

Το μοντέλο που δημιούργησε ο Άλεκ Ισιγόνης -ο άνθρωπος πίσω και από το κλασικό Mini – επιστρέφει πλέον σε σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική μορφή, διατηρώντας όμως τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη ρετρό αισθητική που το έκαναν διάσημο τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Αυθεντικό αλλά και σύγχρονο

Το νέο MOKE Electric παραμένει πιστό στη χαρακτηριστική σχεδίαση του αυθεντικού μοντέλου, αλλά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, προσφέροντας αθόρυβη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση. Η φιλοσοφία του ταιριάζει ιδανικά σε νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ η μεγάλη δυνατότητα εξατομίκευσης – μέσα από διαφορετικούς χρωματισμούς και επιλογές customization – επιτρέπει σε κάθε ιδιοκτήτη να διαμορφώσει το αυτοκίνητο σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ.

Καλεσμένοι από τον χώρο του αυτοκινήτου, της μόδας και των επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να ενημερωθούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να δουν τη συνολική φιλοσοφία της Quantum Motors γύρω από το Moke και τη νέα μορφή lifestyle μετακίνησης που προτείνει.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και cocktails, σε ατμόσφαιρα που ταίριαζε απόλυτα στον fun και carefree χαρακτήρα του μοντέλου.

Ένα μοντέλο με ελληνικό DNA

Εκπροσωπώντας την Quantum Motors, ο κ. Αντώνης Ανδρικόπουλος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συστήνουμε επίσημα το Moke στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με βαθιές ρίζες και ελληνικό DNA μέσω του σχεδιαστή του, Άλεκ Ισιγόνη. Πιστεύουμε ότι το Moke ταιριάζει απόλυτα στο ελληνικό φως και το τοπίο μας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την παράδοση με τη βιωσιμότητα».

Με το λανσάρισμα του Moke στην Ελλάδα, η Quantum Motors θέλει να συνδέσει τη μετακίνηση με την εμπειρία και το lifestyle, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αυτοκίνητο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό εντάσσεται στις καλοκαιρινές αποδράσεις και την καθημερινότητα των παραθεριστικών προορισμών.

To αξιαγάπητο Moke αποδίδει περίπου 45 ίππους (33 kW), αντλώντας ενέργεια από μια μπαταρία 10,5 kWh που προσφέρει αυτονομία έως και 100 km, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 80 km/h. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 ώρες.

H τιμή του είναι 41.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 (3.000 ευρώ). Παράλληλα, το Moke μπορεί να ενοικιαστεί σε Αθήνα και Μύκονο.

#Mini Cooper#Moka#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
