Το Xpeng P7+ στην ελληνική αγορά με έκπτωση που φτάνει τις 6.000 ευρώ

Το νέο Xpeng P7+ λανσάρεται στην Ελλάδα με έως 530 km αυτονομίας, φόρτιση 10-80% σε 12 λεπτά και όφελος έως 6.000 €.

Το νέο Xpeng P7+ είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας τη γκάμα της κινεζικής μάρκας στη χώρα μας με ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό fastback. Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος εισαγωγέας της Xpeng στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του μοντέλου, το οποίο έρχεται με τιμές από 40.990 €, συνυπολογίζοντας το προωθητικό πρόγραμμα XBONUS και την κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Τι είναι το νέο Xpeng P7+

Το Xpeng P7+ είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό fastback που τοποθετείται στην premium πλευρά της αγοράς, συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία, μεγάλη αυτονομία, γρήγορη φόρτιση και πλούσιο εξοπλισμό. Με μήκος 5.071 mm, πλάτος 1.937 mm, ύψος 1.512 mm και μεταξόνιο 3.000 mm, δεν πρόκειται για ένα απλό μεσαίο ηλεκτρικό sedan, αλλά για ένα ευρύχωρο πεντάθυρο μοντέλο με έντονη οικογενειακή και ταξιδιωτική λογική.

Η σχεδίασή του ακολουθεί fastback γραμμή, με χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,211 Cd, στοιχείο που βοηθά τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αυτονομία. Παράλληλα, το αμάξωμα συνδυάζει δυναμική εικόνα με πρακτικότητα, καθώς ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 573 lt και μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.931 lt με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Τιμές Xpeng P7+ στην Ελλάδα

Η γκάμα του Xpeng P7+ στην Ελλάδα περιλαμβάνει τρεις βασικές εκδόσεις, με επιλογές πίσω κίνησης ή τετρακίνησης, καθώς και εκδόσεις eTow με ηλεκτρικό κοτσαδόρο. Οι τελικές τιμές, μετά το XBONUS και την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ξεκινούν από 40.990 €.

Έκδοση Ισχύς Αυτονομία WLTP Λιανική τιμή XBONUS Επιδότηση Τελική τιμή με όφελος Standard Range Pro RWD 245 PS 455 km 45.990 € 2.000 € 3.000 € 40.990 € Standard Range Pro RWD eTow 245 PS 455 km 47.290 € 2.000 € 3.000 € 42.290 € Long Range Pro RWD 313 PS 530 km 49.990 € 3.000 € 3.000 € 43.990 € Long Range Pro RWD eTow 313 PS 530 km 51.290 € 3.000 € 3.000 € 45.290 € Long Range Pro Performance AWD 503 PS 500 km 55.990 € 3.000 € 3.000 € 49.990 € Long Range Pro Performance AWD eTow 503 PS 500 km 57.290 € 3.000 € 3.000 € 51.290 €

Με βάση τον τιμοκατάλογο, η πιο προσιτή έκδοση είναι η Standard Range Pro RWD στις 40.990 €, ενώ η κορυφαία Long Range Pro Performance AWD eTow διαμορφώνεται στις 51.290 € μετά το συνολικό όφελος.

Έως 530 km αυτονομίας και φόρτιση σε 12 λεπτά

Το Xpeng P7+ προσφέρεται με δύο χωρητικότητες μπαταρίας. Η έκδοση Standard Range χρησιμοποιεί μπαταρία 61,7 kWh, ενώ οι Long Range και Performance εκδόσεις διαθέτουν μπαταρία 74,9 kWh. Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν κυψέλες τύπου LFP.

Η βασική έκδοση Standard Range Pro RWD αποδίδει 245 PS και προσφέρει αυτονομία 455 km . Η Long Range Pro RWD ανεβαίνει στους 313 PS και φτάνει τα 530 km , ενώ η τετρακίνητη Long Range Pro Performance AWD αποδίδει 503 PS και προσφέρει αυτονομία 500 km.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, είναι η φόρτιση. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, το P7+ υποστηρίζει πολύ υψηλή ισχύ DC φόρτισης, έως 350 kW στη Standard Range και έως 446 kW στις εκδόσεις Long Range και Performance. Σύμφωνα με την Xpeng, η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 12 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες και σε συμβατό ταχυφορτιστή.

Επιδόσεις για κάθε ανάγκη

Παρότι το P7+ δίνει έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, οι επιδόσεις του είναι ισχυρές σε όλες τις εκδόσεις. Η βασική πισωκίνητη έκδοση των 245 PS επιταχύνει από 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ η Long Range Pro RWD των 313 PS ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 6,2 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη Performance έκδοση των 503 PS, η οποία επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,3 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 200 km/h σε όλες τις εκδόσεις.

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 15,2 kWh/100 km στη Standard Range έως 17,4 kWh/100 km στην Performance AWD, με την Long Range RWD να ανακοινώνει 16,4 kWh/100 km.

Πρακτικότητα και δυνατότητα ρυμούλκησης

Παρά τη δυναμική fastback σχεδίαση, το Xpeng P7+ δεν θυσιάζει την πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών των 573 lt είναι από τους βασικούς λόγους που το μοντέλο μπορεί να καλύψει οικογενειακή χρήση, ενώ η δυνατότητα επέκτασης έως 1.931 lt το κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο για ταξίδια ή μεταφορά μεγάλων αντικειμένων.

Οι εκδόσεις eTow διαθέτουν ηλεκτρικό κοτσαδόρο, με ελκτική ικανότητα 1.500 kg για τρέιλερ με φρένο και 750 kg χωρίς φρένο. Το κάθετο φορτίο ανέρχεται σε 75 kg.

Επιπλέον, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν λειτουργία V2L 6 kW / 230V, επιτρέποντας την παροχή ενέργειας σε εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό ενισχύει τον outdoor χαρακτήρα του μοντέλου και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε camping, εκδρομές ή επαγγελματικές ανάγκες.

Πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση

Η Xpeng ακολουθεί διαφορετική λογική από πολλές ευρωπαϊκές μάρκες, καθώς το P7+ διαθέτει πολύ πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών στη Standard Range και 20 ιντσών στις Long Range και Performance, LED φώτα, αυτόματη μεγάλη σκάλα, αισθητήρας βροχής, κρυφές ηλεκτρικές χειρολαβές, πόρτες με λειτουργία soft-close και πανοραμική ηλιοροφή Skylight με θερμομόνωση και UV προστασία.

Στο εσωτερικό, το P7+ διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών, W-HUD, ασύρματη φόρτιση δύο κινητών με ισχύ 2 x 50 W και αερισμό, ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, φίλτρο N95 και σύστημα καθαρισμού αέρα καμπίνας.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν επίσης ηχοσύστημα με 20 ηχεία, μαζί με τεχνολογία Road Noise Cancellation, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση premium καμπίνας.

Άνεση επιπέδου business class

Στο κομμάτι της άνεσης, το P7+ δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να τοποθετηθεί πάνω από τη λογική ενός απλού ηλεκτρικού οικογενειακού. Τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, με θέρμανση, αερισμό, οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη.

Στις εκδόσεις Long Range και Performance, προστίθενται επένδυση καθισμάτων από δέρμα Nappa, πίσω οθόνη ψυχαγωγίας 8 ιντσών, καθώς και λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ για τα πίσω καθίσματα. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης, λειτουργία καλωσορίσματος και αναδιπλούμενο τραπεζάκι πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού στις πλουσιότερες εκδόσεις.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έντονη έμφαση στην ησυχία και στην άνεση ταξιδιού, με ηχομονωτικά τζάμια, ενεργή ακύρωση θορύβου δρόμου και πολυτελή υλικά.

XPILOT 2.5 και ψηφιακό περιβάλλον Xmart OS

Το νέο P7+ εξοπλίζεται με το σύστημα υποβοήθησης XPILOT 2.5, το οποίο βασίζεται σε εκτεταμένο hardware αισθητήρων και επεξεργαστή XP5. Διαθέτει ραντάρ, κάμερες περιμετρικής θέασης, καμερες εμπρός και πίσω, καθώς και λειτουργίες όπως Adaptive Cruise Control, Lane Centering Control, Adaptive Turning Cruise, αυτόματη αλλαγή λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και υποβοήθηση στάθμευσης.

Στον τομέα του parking, το P7+ διαθέτει αυτόματη στάθμευση, κάμερα 360°, Transparent Chassis, απομακρυσμένη υποβοήθηση μέσω εφαρμογής κινητού και σύστημα εξόδου από θέση στάθμευσης.

Το ψηφιακό περιβάλλον Xmart OS υποστηρίζει OTA αναβαθμίσεις, Android Auto και Apple CarPlay, έξυπνη πλοήγηση, XPENG App store, απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής, Digital Key 3.0 και φωνητικό βοηθό “Hey XPENG” με λειτουργία τεσσάρων ζωνών.

Ασφάλεια και υποβοήθηση

Το P7+ διαθέτει πλήρη παλέτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης. Περιλαμβάνονται αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, σύστημα παρακολούθησης απόστασης, έλεγχος τυφλού σημείου, προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, διατήρηση λωρίδας έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης και προειδοποίηση κάθετα διερχόμενου οχήματος κατά την οπισθοπορεία.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, κεντρικός εμπρός αερόσακος, εμπρός πλευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι τύπου κουρτίνας, TPMS, Driver Status Monitor, ανίχνευση παρουσίας παιδιών, ISOFIX και eCall.

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