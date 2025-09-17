Το Zeekr 7X πάτησε Ελλάδα: Πού θα δεις από κοντά το premium SUV

Το νέο Zeekr 7X έφτασε στην Αθήνα – Δες το από κοντά στο Golden Hall και μάθε τι προσφέρει το premium ηλεκτρικό SUV.

Zeekr 7X: το νέο premium SUV στην Αθήνα

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα στη ΔΕΘ και στην Auto Thessaloniki 2025, η Zeekr φέρνει το ολοκαίνουργιο 7X και στο κοινό της Αθήνας. Από σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, το premium SUV παρουσιάζεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο pop-up χώρο στο Golden Hall, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να το δουν από κοντά έως το τέλος του μήνα.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το Zeekr 7X βασίζεται στην αρχιτεκτονική SEA, την ίδια που χρησιμοποιείται και στα Zeekr 001 και Zeekr X. Ξεχωρίζει για το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω.

Μήκος: 4.787 χιλιοστά

Ύψος: 1.650 χιλιοστά

Μεταξόνιο: 2.900 χιλιοστά

Ζάντες: έως 21 ίντσες

Η πρακτικότητα ενισχύεται από το πορτμπαγκάζ των 539 λίτρων και πρόσθετο frunk 66 λίτρων.

Εσωτερικό με τεχνολογία και άνεση

Στο εσωτερικό, η Zeekr επενδύει στην πολυτέλεια και την τεχνολογία:

Ηλεκτρικές πόρτες εμπρός και πίσω

Καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (στην έκδοση Performance AWD με Comfort Pack)

Χώροι επιπέδου μεγαλύτερης κατηγορίας SUV

Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει την premium αίσθηση με την πρακτικότητα της καθημερινής χρήσης.

Ασφάλεια και εγγύηση

Η Zeekr προσφέρει:

Εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km , με δυνατότητα επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km .

Εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 200.000 km.

Τα Zeekr X, 7X και 001 απέσπασαν 5 αστέρια Euro NCAP στις τελευταίες δοκιμές, ενώ έλαβαν την ίδια αξιολόγηση και στο Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τον οικολογικό τους χαρακτήρα.

Η γκάμα Zeekr στην Ελλάδα

Η παρουσίαση του 7X στην Αθήνα έρχεται να ενισχύσει την πλήρη γκάμα Zeekr, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία και άμεση παράδοση. Οι τιμές ξεκινούν από 34.990 € για το Zeekr X (με το όφελος του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά).

Τι κρατάμε;

Το Zeekr 7X παρουσιάζεται στο Golden Hall έως το τέλος Σεπτεμβρίου .

Είναι ένα premium SUV με μεγάλους χώρους και κορυφαίο εξοπλισμό .

Συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 έτη/200.000 km και 5 αστέρια Euro NCAP.

Η Zeekr ενισχύει τη θέση της στην Ελλάδα, με όλη τη γκάμα διαθέσιμη για παραγγελία.

