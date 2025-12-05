Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το ανανεωμένο Toyota bZ4X δεν είναι ένα απλό facelift. Η Toyota αναβάθμισε ολοκληρωτικά την ηλεκτρική γραμμή κίνησης με νέες μπαταρίες (57,7 & 73,1 kWh), νέα eAxles με αποδοτικότερους inverters SiC, βελτιωμένη άνεση/ανάρτηση και πιο γρήγορη φόρτιση. Παράλληλα, παραμένει «καθαρόαιμο» SUV σε χρήση: AWD με X-MODE, Grip Control, βάθος πέρασης 500 mm και πλέον ρυμούλκηση έως 1.500 kg στις τετρακίνητες εκδόσεις.

Κινητήρες, μπαταρίες, αποδόσεις

Δύο μπαταρίες (ονομαστική χωρητικότητα): 57,7 kWh και 73,1 kWh. Τρεις βασικές διαμορφώσεις μετάδοσης:

FWD 57,7 kWh : 167 PS (123 kW) , κατανάλωση 13,9 kWh/100 km , 444 km WLTP .

FWD 73,1 kWh : 224 PS (165 kW) , 13,9 kWh/100 km (18”), 569 km WLTP (18”) ή 511 km (20”).

AWD 73,1 kWh: 343 PS (252 kW), 14,5 kWh/100 km (18”) ή 15,9 (20”), 516 km WLTP (18”) ή 468 km (20”).

Κατανάλωση/κόστος: με 13,9 kWh/100 km και ενδεικτική οικιακή τιμή 0,20 €/kWh, το bZ4X κοστίζει 2,78 € στα 100 km. Αυτό τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στις πιο αποδοτικές προτάσεις της κατηγορίας, με απτό όφελος στο πορτοφόλι.

Φόρτιση και θερμική διαχείριση

Η Toyota στοχεύει σε σταθερούς χρόνους DC και στο κρύο. Με προθέρμανση μπαταρίας και Battery Pre-conditioning:

DC έως 150 kW : 10–80% σε 28’ (από –10°C έως +25°C ).

AC 22 kW (στάνταρ σε High-grade): 2,2 ώρες 10–80%.

AC 11 kW: 4,8 ώρες 10–80%.

Η αντλία θερμότητας είναι στάνταρ, ενώ το νέο υγρόψυκτο σύστημα κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμοκρασία στις κυψέλες για σταθερή απόδοση και διάρκεια ζωής. Προαιρετικά, ηλιακή οροφή που τροφοδοτεί τη μπαταρία.

Τετρακίνηση & εκτός δρόμου ικανότητες

Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί μυστικό ότι αναπτύχθηκε με τη Subaru. X-MODE προγράμματα (χώμα/χιόνι, deep snow/mud), Grip Control για αργή κίνηση με αυτόματο έλεγχο ταχύτητας, Panoramic View Monitor και Multi-Terrain Monitor με εικόνα «κάτω από το όχημα». Ρυμούλκηση: 1.500 kg (AWD) και 750 kg (FWD).

Σχεδίαση, άνεση και τεχνολογία

Νέο hammerhead εμπρός μέρος με κεντρική LED λωρίδα, βελτιωμένη αεροδυναμική (Cd 0,27), νέοι τροχοί 18”/20”. Στο εσωτερικό, οριζόντιο ταμπλό, οθόνη 14” Smart Connect+, «digital island» κεντρική κονσόλα, θέρμανση τιμονιού περιμετρικά, paddles για 4 επίπεδα ανάκτησης. Αναβαθμισμένη ηχομόνωση (ακουστικά κρύσταλλα, νέες μόνωσεις) και ambient light 64 χρωμάτων. Νέα υλικά από ανακυκλωμένο PET και συνθετικό δέρμα.

Ασφάλεια & συνδεσιμότητα

Το Toyota T-Mate με το νεότερο Safety Sense καλύπτει ευρύ φάσμα σεναρίων: PCS με υποβοήθηση αποφυγής σε διασταυρώσεις, Emergency Steering Assist, Lane Trace Assist που συνεργάζεται με Full-Range ACC, Safe Exit Assist κ.ά.

Με την εφαρμογή MyToyota ελέγχεις φόρτιση/χρονοπρογραμματισμό (και για HomeCharge wallbox), βλέπεις SoC, στέλνεις POI στο αυτοκίνητο, ενεργοποιείς προκλιματισμό από απόσταση και έχεις πρόσβαση στο Toyota Charging Network. Στάνταρ ψηφιακό κλειδί (μοιράζεται από smartphone).

Εγγύηση & μπαταρία

Κάθε Toyota καλύπτεται έως 11 έτη ή 200.000 km (με ετήσιο service/Health Check). Για την μπαταρία, το Battery Care Programme εγγυάται ≥70% χωρητικότητα έως 10 έτη ή 1.000.000 km (με ετήσιο EV Health Check, T&C’s ανά χώρα). Ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές εκκίνησης και τα βασικά τεχνικά/εξοπλιστικά γνωρίσματα ανά έκδοση:

Έκδοση Τιμή από (€) Κίνηση / Ισχύς Μπαταρία WLTP (έως) Βασικός εξοπλισμός bZ4X Style 40.620 FWD / 167 PS 57,7 kWh 445 km Ζάντες 18”, LED, Smart Connect+ 14”, θερμαινόμενα καθίσματα & τιμόνι, Blind Spot Monitor, αντλία θερμότητας bZ4X Style Plus (FWD) 44.420 FWD / 224 PS 73,1 kWh έως 573 km + Πανοραμική κάμερα, foot lights, συναγερμός bZ4X Style Plus (AWD) 46.820 AWD / 343 PS 73,1 kWh έως 525–516 km* + Όπως άνω, AWD δυναμικά/ρυμούλκηση 1.500 kg bZ4X Lounge (FWD) 48.420 FWD / 224 PS 73,1 kWh έως 567 km + JBL, συνθετικό δέρμα, πίσω θερμαινόμενα καθίσματα, on-board charger 22 kW bZ4X Lounge (AWD) 50.820 AWD / 343 PS 73,1 kWh έως 525–516 km* + Όπως άνω, AWD bZ4X Lounge Plus (FWD) 50.320 FWD / 224 PS 73,1 kWh έως 525–567 km* + Ζάντες 20”, πανοραμική οροφή, Bi-tone bZ4X Lounge Plus (AWD) 52.720 AWD / 343 PS 73,1 kWh έως 468–516 km* + Όπως άνω, AWD

*Η τελική αυτονομία εξαρτάται από τη διάσταση τροχού: 18” > 20” (βλ. τιμές ενότητας «Κινητήρες, μπαταρίες, αποδόσεις»).

Τι κρατάμε;