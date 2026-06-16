Uncharted: Το νέο ηλεκτρικό SUV έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Subaru

Η Subaru περνά δυναμικά στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και το ολοκαίνουργιο Uncharted αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα αυτής της στρατηγικής.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη και αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ανανεωμένης γκάμας της ιαπωνικής μάρκας, μαζί με τα νέα Solterra και e-Outback. Το Subaru Uncharted απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο compact SUV με έμφαση στην τεχνολογία, την πρακτικότητα και την ηλεκτρική αυτονομία.

Παρότι βασίζεται σε υπάρχον μοντέλο της Toyota, η Subaru έχει προχωρήσει στις απαραίτητες σχεδιαστικές και λειτουργικές παρεμβάσεις ώστε να διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα και να εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία της μάρκας.

Aυτονομία έως και 585 χλμ.

Η γκάμα του νέου Uncharted θα περιλαμβάνει τόσο δικίνητες όσο και τετρακίνητες εκδόσεις. Στην κορυφή τοποθετείται η AWD έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 77 kWh και ισχύ 252 ίππων. Η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 5,0 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία φτάνει έως τα 470 χιλιόμετρα.

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στις μεγάλες αποστάσεις, η έκδοση Long Range με κίνηση στους εμπρός τροχούς προσφέρει αυτονομία έως 585 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η βασική έκδοση με μπαταρία 57,7 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 445 χιλιόμετρα, καλύπτοντας άνετα τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δυνατότητες φόρτισης. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW, ενώ υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση που επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Τριπλό ηλεκτρικό «χτύπημα»

Το Uncharted αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ηλεκτρικής «επίθεσης» της Subaru στην Ευρώπη. Δίπλα του βρίσκεται το ανανεωμένο Solterra, το οποίο απέκτησε σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις και είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 252 ίππων, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,1 δευτερόλεπτα και μπαταρία 73,1 kWh, προσφέρει αυτονομία άνω των 500 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα φόρτισης από το 10% στο 80% σε μόλις 30 λεπτά, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έχει αυξηθεί στον 1,5 τόνο.

Το τρίτο μέλος της οικογένειας είναι το νέο e-Outback. Η Subaru δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρικό crossover station wagon SUV που θα διατηρήσει τον πρακτικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του ονόματος Outback.

Κοινός παρονομαστής και για τα τρία μοντέλα είναι η συνεργασία με την Toyota. Τα Solterra, Uncharted και e-Outback θα κατασκευάζονται από την Toyota και θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της Subaru, η οποία αναλαμβάνει τη διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτή τη νέα τριάδα ηλεκτρικών SUV, η Subaru δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Subaru Uncharted: Εκδόσεις & Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έκδοση Κίνηση Ισχύς Αυτονομία WLTP Αυτονομία Πόλη 0-100 km/h Απόσταση από το έδαφος 2E-XCITE FWD 167 HP 451 km 651 km 8,7 δευτ. 21 cm 2E-XCITE+ FWD 224 HP 592 km 816 km 7,3 δευτ. 21 cm 4E-XPERIENCE AWD 343 HP 495 km 641 km 5,0 δευτ. 21 cm 4E-XPERIENCE+ AWD 343 HP 490 km 631 km 5,0 δευτ. 21 cm