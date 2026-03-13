quattroruote-icon
Q-ELECTRIC

Volkswagen ID.3 Neo: Τι άλλες σημαντικές αλλαγές έχει εκτός από το όνομα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
«Neo» όνομα και πράγμα για την εξέλιξη του ID.3 της Volkswagen, το οποίο πρόκειται να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό με ουσιαστικές τεχνολογικές παρεμβάσεις

Η Volkswagen προετοιμάζει την επόμενη φάση εξέλιξης του ηλεκτρικού της hatchback, το οποίο θα παρουσιαστεί με την ονομασία ID.3 Neo. Η αλλαγή ονόματος συνοδεύεται από πολύ… «neo» καθώς το μοντέλο θα αποκτήσει νέα συστήματα κίνησης, αναβαθμισμένο λογισμικό και διαφορετική χημεία μπαταριών.

Η γερμανική εταιρεία επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ανανεώσει ένα από τα βασικά μοντέλα της οικογένειας ID, δίνοντάς του μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτιωμένη λειτουργία στην καθημερινή χρήση.

Νέα τεχνολογία μπαταριών

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την υιοθέτηση μπαταριών LFP (Lithium Iron Phosphate) σε ορισμένες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους και της μεγαλύτερης αντοχής στους κύκλους φόρτισης.

Παρότι οι μπαταρίες αυτού του τύπου έχουν συνήθως μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με άλλες χημείες, προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, στοιχεία που μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος χρήσης του αυτοκινήτου.

Αναβαθμισμένοι ηλεκτροκινητήρες

Το ανανεωμένο μοντέλο θα διαθέτει επίσης βελτιωμένους ηλεκτροκινητήρες, με στόχο καλύτερη απόδοση και πιο αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της Volkswagen να βελτιώσει την τεχνολογία των ηλεκτρικών της μοντέλων χωρίς να αλλάξει τη βασική αρχιτεκτονική τους.

Η εταιρεία εστιάζει ιδιαίτερα στη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος κίνησης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Νέο λογισμικό

Παράλληλα με τις αλλαγές στα μηχανικά μέρη, το ID.3 Neo θα αποκτήσει αναβαθμισμένο λογισμικό, το οποίο θα βελτιώνει την εμπειρία χρήσης του αυτοκινήτου.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως:

  • τη διαχείριση της μπαταρίας

  • τις λειτουργίες πλοήγησης

  • τις δυνατότητες συνδεσιμότητας

  • τις αναβαθμίσεις μέσω διαδικτύου (OTA updates)

Με αυτές τις βελτιώσεις η Volkswagen θέλει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που είχαν επισημανθεί στις πρώτες εκδόσεις του μοντέλου.

Το ID.3 ήταν το πρώτο μοντέλο της Volkswagen που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της οικογένειας ID. Με την έκδοση Neo, η εταιρεία επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στο μοντέλο, βελτιώνοντας την τεχνολογία και την καθημερινή λειτουργικότητά του.

Η ανανεωμένη εκδοχή του ID.3 αναμένεται να αποτελέσει ένα πιο ώριμο και εξελιγμένο ηλεκτρικό hatchback, προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Το ανανεωμένο μοντέλο θα ονομάζεται Volkswagen ID.3 Neo

  • Θα διαθέτει αναβαθμισμένους ηλεκτροκινητήρες

  • Θα χρησιμοποιεί μπαταρίες LFP σε ορισμένες εκδόσεις

  • Το λογισμικό θα αναβαθμιστεί σημαντικά

  • Στόχος της Volkswagen είναι καλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος χρήσης.

#Volkswagen#Volkswagen ID.3 Neo#VW
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
