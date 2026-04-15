Volkswagen ID.3 Neo: Πρεμιέρα για το ηλεκτρικό με όργανα από παλιό Golf και 630 km αυτονομία – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Το νέο Volkswagen ID.3 Neo έκανε πρεμιέρα με νέο design, αναβαθμισμένο εσωτερικό, έως 231 PS και αυτονομία που φτάνει τα 630 km.

Η Volkswagen παρουσίασε επίσημα το ID.3 Neo, τον διάδοχο του ID.3, επιχειρώντας να δώσει νέο εμπορικό ενδιαφέρον στο βασικό της ηλεκτρικό hatchback. Το νέο μοντέλο έρχεται με καινούργιο όνομα, φρέσκια σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, νέο σύστημα κίνησης και βελτιωμένη τεχνολογία, σε μια προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο στη λογική του «πραγματικού Volkswagen» που επικαλείται πλέον η γερμανική μάρκα.

Νέο πρόσωπο για το ηλεκτρικό hatchback

Οπτικά, το ID.3 Neo αλλάζει αισθητά στο εμπρός μέρος, υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας ID. Βασίζεται στη φιλοσοφία “Pure Positive”, με συνεχή φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο. Στο προφίλ και στο πίσω μέρος, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι η οροφή, η πίσω αεροτομή και η πίσω πόρτα είναι πλέον βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος. Η μάρκα λέει ότι αυτό κάνει το αυτοκίνητο να δείχνει μακρύτερο, χαμηλότερο και πιο δυναμικό. Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια να φύγει το ID.3 από την κάπως «ουδέτερη» αισθητική του παρελθόντος και να αποκτήσει πιο ώριμη και πιο συμβατική compact παρουσία.

Νέο εσωτερικό με πιο καθαρή λογική

Το σημαντικότερο update, όμως, φαίνεται να είναι μέσα στην καμπίνα. Η Volkswagen υπόσχεται εντελώς νέο επίπεδο ποιότητας, με καλύτερα υλικά, πιο καθαρές οριζόντιες γραμμές και πιο προσεγμένη αίσθηση.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με στόχο περισσότερη άνεση και πιο διαισθητικό χειρισμό, κάτι που μεταφράζεται σε νέα χειριστήρια, ευκολότερα κουμπιά και πιο ξεκάθαρη διάταξη των βασικών λειτουργιών. Το πολυλειτουργικό τιμόνι έχει επίσης επανασχεδιαστεί, με στεφάνη που είναι κομμένη επάνω και κάτω και με πιο οργανωμένα πάνελ χειριστηρίων.

Στον πυρήνα του cockpit βρίσκονται πλέον το Digital Cockpit των 10,25 ιντσών, η κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών και το νέο σύστημα infotainment Innovision.

Η Volkswagen δείχνει να επαναφέρει ένα πιο αναγνωρίσιμο, πιο «σχολαστικά οργανωμένο» περιβάλλον οργάνων και χειρισμών, αντί για το πιο αφηρημένο, μινιμαλιστικό ύφος που χαρακτήριζε νωρίτερα τα ID. Με άλλα λόγια, το ID.3 Neo μοιάζει να γυρίζει σε μια πιο κλασική λογική Volkswagen, κάτι που σίγουρα θα εκτιμήσουν όσοι ήθελαν από την αρχή πιο γνώριμη εργονομία.

Αυτονομία έως 630 km και τρεις εκδόσεις ισχύος

Η Volkswagen αναφέρει ότι το νέο σύστημα κίνησης προσφέρει υψηλότερη ροπή και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με πριν. Αυτό είναι το βασικό σημείο που επιτρέπει στο ID.3 Neo να φτάνει έως τα 630 km αυτονομίας στον κύκλο WLTP.

Το μοντέλο θα λανσαριστεί με

3 επίπεδα εξοπλισμού: Trend, Life, Style

3 αποδόσεις

και 3 διαφορετικές μπαταρίες.

Οι εκδόσεις ισχύος είναι:

125 kW (170 PS)

140 kW (190 PS)

170 kW (231 PS)

Η βασική έκδοση των 170 PS συνδυάζεται με μπαταρία 50 kWh και αποτελεί τη στάνταρ διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend.

Οι εκδόσεις Life και Style θα είναι επίσης διαθέσιμες με:

μπαταρία 58 kWh και ισχύ 190 PS

ή μπαταρία 79 kWh και ισχύ 231 PS.

Ταχύτητες φόρτισης που βελτιώνονται

Οι μπαταρίες 50 kWh και 58 kWh υποστηρίζουν DC φόρτιση έως 105 kW, ενώ η μεγάλη μπαταρία των 79 kWh φτάνει έως 183 kW.

Αυτό σημαίνει ότι το ID.3 Neo δεν ανεβάζει μόνο θεωρητική αυτονομία, αλλά προσπαθεί να γίνει και πιο ολοκληρωμένο στην καθημερινή χρήση και στο ταξίδι, όπου η ταχύτητα φόρτισης παραμένει κρίσιμο στοιχείο για κάθε ηλεκτρικό.

Νέα τεχνολογία και one-pedal driving

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το ID.3 Neo αποκτά καινούργια γενιά λογισμικού και νέες δυνατότητες υποβοήθησης. Ανάμεσά τους, η Volkswagen ξεχωρίζει το νέο Connected Travel Assist με αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, όπου διατίθεται, καθώς και τη λειτουργία one-pedal driving, στην οποία το αυτοκίνητο ανακτά ενέργεια μέχρι να σταματήσει πλήρως.

Παράλληλα, όπως και στα υπόλοιπα νέα ID., υποστηρίζεται και Vehicle-to-Load, με δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών έως 3,6 kW από την μπαταρία υψηλής τάσης. Πρόκειται για λειτουργία που κάνει το μοντέλο πιο πρακτικό σε δραστηριότητες εκτός πόλης ή σε χρήση lifestyle.

Πλουσιότερο infotainment και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες

Το νέο Innovision infotainment συνοδεύεται και από αναβαθμισμένο In-Car Shop, μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί ή να επεκτείνει ψηφιακά λειτουργίες και υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Η Volkswagen λέει ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές για:

audio

video streaming

parking

charging

gaming

Τι άλλο θα μπορεί να εξοπλίσει ο αγοραστής

Στη λίστα προαιρετικού εξοπλισμού συναντάμε αρκετά στοιχεία που ανεβάζουν το μοντέλο κατηγορία:

augmented reality head-up display

μεγάλη πανοραμική οροφή

360° Area View

λειτουργία μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα

ηχοσύστημα Harman Kardon

μνήμη για το Park Assist Pro

και αποσπώμενη βάση για ποδηλατοφορέα.

Πότε ξεκινά η διάθεσή του

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι οι προπωλήσεις ξεκινούν στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

