Volkswagen ID.Cross: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο B-SUV των 28.000 ευρώ

Το ID. Cross είναι ένα προσιτό B-SUV με καθαρά αστικό προσανατολισμό, αλλά και αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι η VW δεν το βλέπει απλώς ως «φθηνή» είσοδο στην ηλεκτροκίνηση

Η Volkswagen ετοιμάζεται να λανσάρει στην αγορά την ηλεκτρική της πρόταση σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της αγοράς, την κατηγορία των μικρών SUV. Εκεί ακριβώς τοποθετείται το νέο ID. Cross, ένα μοντέλο που αναμένεται το φθινόπωρο του 2026 στην Ευρώπη με στόχο να κάνει πιο προσιτή την είσοδο των οδηγών, στον κόσμο των EV.

Και αυτό,χωρίς να θυσιάζει τον χαρακτήρα, τους χώρους και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, που σήμερα περιμένει ο αγοραστής από ένα σύγχρονο Volkswagen. Σε ότι αφορά στην τιμή, αυτή τοποθετείται γύρω στις 28.000 ευρώ (τιμή εκκίνησης), κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πού θέλει να χτυπήσει εμπορικά η γερμανική μάρκα.

Στο μέγεθος του T-Cross, αλλά με άλλη λογική

To ID. Cross κινείται διαστασιακά κοντά στο T-Cross, όμως η λογική του είναι διαφορετική. Με μήκος 4,15 μέτρα, πλάτος 1,79 μέτρα και ύψος 1,58 μέτρα, «πατά» πάνω στην πλατφόρμα MEB+ και αξιοποιεί το ηλεκτρικό της υπόβαθρο για να κερδίσει χώρους εκεί όπου συνήθως πονάνε τα μικρά SUV.

Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.601 χλστ. και αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταφράζεται σε πιο άνετη καμπίνα για επιβάτες και αποσκευές. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, ενώ υπάρχει και μικρό frunk 22 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό για καλώδια ή μικροαντικείμενα.

Σκοπός της VW, φαίνεται πως δεν ήταν απλά η δημιουργία ενός μικρού ηλεκτρικού crossover πόλης, αλλά ενός αυτοκίνητο που να παίζει πραγματικά τον ρόλο του βασικού οικογενειακού B-SUV. Εν ολίγοις, το ID. Cross δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον ρόλο του «δεύτερου αυτοκινήτου» μόνο για μικρές μετακινήσεις, αλλά αποτελεί μια πρόταση που να μπορεί να καλύψει πολύ ευρύτερο φάσμα χρήσεων.

Δύο μπαταρίες, τρεις εκδόσεις ισχύος

Η γκάμα θα είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητη, με τις βασικές εκδόσεις να φέρουν μπαταρία χωρητικότητας 37 kWh με χημεία LFP, ενώ ένα σκαλί πιο πάνω, θα υπάρχει συστοιχία 52 kWh. Οι διαθέσιμες αποδόσεις θα είναι τρεις: 116, 135 και 211 ίπποι, με την κορυφαία έκδοση να συνδυάζεται φυσικά με τη μεγάλη μπαταρία.

Η εργοστασιακή στόχευση στην αυτονομία φτάνει περίπου τα 316 χλμ. WLTP με τη μικρή μπαταρία και έως 436 χλμ. με τη μεγαλύτερη. Στη φόρτιση DC, οι τιμές που αναφέρονται είναι 90 kW για τη μικρή μπαταρία και 105 kW για τη μεγάλη, με χρόνο 10-80% περίπου 27 λεπτά στην πρώτη περίπτωση και 24 λεπτά στη δεύτερη.

Σε απόλυτους αριθμούς αυτά τα νούμερα δεν ακούγονται εντυπωσιακά για τα δεδομένα της αγοράς, όμως η Volkswagen δείχνει να ποντάρει περισσότερο στη σταθερότητα της καμπύλης φόρτισης και στη συνολική χρηστικότητα παρά σε εντυπωσιασμό στα τεχνικά φυλλάδια.

Προσιτό, αλλά όχι «γυμνό»

Η Volkswagen θέλει να δείξει ότι ακόμη και σε αυτή την πιο προσιτή ηλεκτρική βαθμίδα δεν εγκαταλείπει την εικόνα τεχνολογικής πληρότητας. Στον εξοπλισμό συναντάμε το Connected Travel Assist, που αξιοποιεί ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οχημάτων και μπορεί να αντιδρά ακόμη και σε φωτεινούς σηματοδότες ή σήματα stop. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα Vehicle-to-Load έως 3,6 kW για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, στοιχείο που δίνει πρακτικό πλεονέκτημα σε πιο «δραστήριες» χρήσεις. Στον κατάλογο των επιλογών αναφέρονται επίσης ηχοσύστημα Harman Kardon και μεγάλη πανοραμική οροφή.

Στα επίπεδα εξοπλισμού θα υπάρχουν οι εκδόσεις Trend, Life και Style, ενώ όσο ανεβαίνει κανείς στην γκάμα θα βρίσκει πιο πλούσιες παροχές, από IQ.Light Matrix LED μέχρι προσαρμοζόμενο cruise control, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και ακόμη και εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Με άλλα λόγια, η VW θέλει το ID. Cross να μοιάζει ολοκληρωμένο και όχι «κομμένο» για να διατίθεται σε χαμηλή τιμή.

Το στοίχημα της Volkswagen

Η ουσία είναι ότι το ID. Cross δεν έρχεται απλώς να προσθέσει άλλο ένα όνομα στη σειρά ID. Έρχεται να καλύψει το κενό σε μια αγορά όπου η τιμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, χωρίς όμως να χαθεί η αίσθηση «κανονικού» Volkswagen. Αν πετύχει αυτόν τον συνδυασμό — χώρους, επαρκή αυτονομία, χαμηλότερη τιμή εισόδου και εξοπλισμό που δεν δείχνει φτωχός — τότε έχει σοβαρές πιθανότητες να γίνει ένα από τα πιο ενδαφέροντα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας στην Ευρώπη.

