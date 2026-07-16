Volkswagen ID.Polo: Διαθέσιμη για παραγγελία στην Ευρώπη η φθηνότερη έκδοση Trend – Τιμή

Η βασική Volkswagen ID. Polo Trend έρχεται με 116 PS, μπαταρία 37 kWh, αυτονομία έως 334 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ.

Η Volkswagen ανοίγει τις παραγγελίες για τη φθηνότερη έκδοση του νέου ID. Polo, συμπληρώνοντας τη γκάμα του ηλεκτρικού μοντέλου με την έκδοση Trend και τη μικρότερη μπαταρία των 37 kWh.

Η νέα βασική διαμόρφωση αποδίδει 116 PS, προσφέρει αυτονομία έως 334 km κατά WLTP και ξεκινά στη Γερμανία από 24.995 ευρώ. Στην ελληνική ιστοσελίδα της Volkswagen η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται στα 24.990 ευρώ, με την εταιρεία να τοποθετεί την έναρξη παραγγελιών και διαμόρφωσης στα μέσα Ιουλίου 2026.

Το ποσό αφορά την Trend χωρίς να συνυπολογίζεται πιθανή κρατική επιδότηση. Πρόκειται, επομένως, για μία από τις πρώτες προσπάθειες μεγάλου Ευρωπαίου κατασκευαστή να διαθέσει ένα κανονικό πενταθέσιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην περιοχή των 25.000 ευρώ πριν από οποιαδήποτε ενίσχυση.

Μπαταρία 37 kWh και αυτονομία έως 334 km

Η χαμηλότερη τιμή επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στη μικρότερη μπαταρία, η οποία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh και χρησιμοποιεί χημεία LFP, δηλαδή φωσφορικού σιδήρου λιθίου.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία συνήθως προσφέρει μεγάλη αντοχή στους κύκλους φόρτισης, υψηλή θερμική σταθερότητα και χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με μια μπαταρία NMC. Από την άλλη πλευρά, έχει μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα, κάτι που εξηγεί εν μέρει τη διαφορά αυτονομίας από τη μεγαλύτερη έκδοση των 52 kWh.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Volkswagen, το ID. Polo με τη μικρή μπαταρία μπορεί να διανύσει έως 334 km στον μικτό κύκλο WLTP. Η κατανάλωση της Trend κυμαίνεται από 13,3 έως 14,8 kWh/100 km, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση.

Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh ανεβάζει την αυτονομία στα 455 km, απευθυνόμενη σε όσους πραγματοποιούν συχνότερα ταξίδια ή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε φορτιστή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Το ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που αξιοποιεί σε αυτή τη μορφή τη νέα εξέλιξη της πλατφόρμας MEB+, με τον ηλεκτροκινητήρα και τα βασικά μηχανικά μέρη τοποθετημένα εμπρός.

Φόρτιση 10-80% σε περίπου 23 λεπτά

Παρά τη βασική της τοποθέτηση, το ID. Polo Trend διαθέτει στάνταρ δυνατότητα ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος.

Η μέγιστη ισχύς DC φτάνει τα 90 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% έως το 80% σε περίπου 23 λεπτά. Η μικρή χωρητικότητα της μπαταρίας σημαίνει ότι δεν απαιτείται εξαιρετικά υψηλή ισχύς για να διατηρηθεί περιορισμένος ο χρόνος αναμονής.

Σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως ένα οικιακό wallbox, υποστηρίζεται φόρτιση έως 11 kW.

Η μεγάλη μπαταρία των 52 kWh μπορεί να φορτίσει με έως 105 kW στα νεότερα τεχνικά στοιχεία, ολοκληρώνοντας την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά. Η μικρή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη μπαταρία πρέπει να δεχτεί περισσότερη ενέργεια.

Ο εξοπλισμός της βασικής Trend

Η Volkswagen δεν δημιούργησε μια εντελώς απογυμνωμένη έκδοση μόνο και μόνο για να ανακοινώσει τιμή κάτω από 25.000 ευρώ.

Από τη βασική Trend περιλαμβάνονται:

αυτόματος κλιματισμός Climatronic,

ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών,

σύστημα infotainment 12,9 ιντσών,

πολυλειτουργικό τιμόνι με φυσικά χειριστήρια,

δύο εμπρός θύρες USB-C με ισχύ έως 60 W,

LED προβολείς με αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας,

σύστημα Side Assist,

Lane Assist με Emergency Assist,

λειτουργία ταχείας φόρτισης DC 90 kW,

σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί.

Οι επενδύσεις των καθισμάτων, ο ουρανός και τα υφασμάτινα τμήματα του δαπέδου κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο υλικό PET, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των συμβατικών πλαστικών στην καμπίνα.

Η οθόνη των 12,9 ιντσών είναι ιδιαίτερα μεγάλη για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Παράλληλα, η Volkswagen έχει επαναφέρει φυσικά πλήκτρα στο τιμόνι και ξεχωριστά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, απαντώντας στην κριτική που είχαν δεχθεί προηγούμενα μοντέλα της για την υπερβολική εξάρτηση από επιφάνειες αφής.

Τι προσθέτει η ID. Polo Life

Η δεύτερη βαθμίδα εξοπλισμού ονομάζεται Life και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση και στην καθημερινή ευκολία.

Προσθέτει μεταξύ άλλων:

προσαρμοζόμενο cruise control ACC,

κάμερα οπισθοπορείας,

αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω,

σύστημα προειδοποίησης εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός,

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες,

αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη,

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto,

φωνητικό έλεγχο,

ασύρματη φόρτιση smartphone,

μεταβαλλόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών.

Οι εκδόσεις Life και Style ξεκινούν από 33.590 και 36.990 ευρώ αντίστοιχα, ανάλογα με τον συνδυασμό ισχύος και εξοπλισμού.

Τι περιλαμβάνει η κορυφαία Style

Η Style τοποθετείται στην κορυφή της συμβατικής γκάμας, πριν από την επερχόμενη ηλεκτρική GTI.

Προσθέτει:

προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix,

φωτιζόμενη λωρίδα στη μάσκα,

φωτιζόμενα λογότυπα Volkswagen εμπρός και πίσω,

τρισδιάστατα πίσω φωτιστικά σώματα LED,

θερμαινόμενα καθίσματα,

θερμαινόμενο τιμόνι,

διζωνικό αυτόματο κλιματισμό,

σπορ καθίσματα άνεσης,

ατμοσφαιρικό φωτισμό,

αναβαθμισμένο σύστημα ID. Light.

Το ID. Light εκτείνεται για πρώτη φορά και στις εμπρός πόρτες. Εκτός από τις ενδείξεις πλοήγησης και φόρτισης, μπορεί να προειδοποιεί τους επιβάτες για διερχόμενο όχημα ή ποδήλατο πριν ανοίξουν την πόρτα.

Με πορτμπαγκάζ μεγαλύτερο από το συμβατικό Polo

Το ID. Polo έχει μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm, ύψος 1.530 mm και μεταξόνιο 2.600 mm. Παραμένει, επομένως, κοντά στις εξωτερικές διαστάσεις του συμβατικού Polo, αλλά αξιοποιεί διαφορετικά τον διαθέσιμο χώρο.

Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 441 lt, έναντι 351 lt του βενζινοκίνητου Polo. Πρόκειται για αύξηση περίπου 25%, η οποία επιτρέπει στο ηλεκτρικό μοντέλο να πλησιάζει σε πρακτικότητα αυτοκίνητα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας.

Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει περίπου τα 1.240 lt.

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