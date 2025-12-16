Volkswagen ID. Polo: Όλα όσα ξέρουμε για το νέο προσιτό μοντέλο

To νέο Volkswagen ID. Polo μπαίνει στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του πρώτου Polo, το εμβληματικό «μικρό» της Volkswagen επιστρέφει σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, σηματοδοτώντας την αρχή μια νέας εποχής για τον γερμανικό κολοσσό. Εστιάζοντας στα γνωστά του πλεονεκτήματα όπως, πρακτικότητα, ποιότητα κατασκευής και προσιτή τιμή, το ID. Polo είναι το πρώτο παράδειγμα της νέας σχεδιαστικής γλώσσας «Pure Positive».

«Το ID. Polo σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας γενιάς Volkswagen: με φρέσκο ​​σχεδιασμό, διαισθητική λειτουργία, κορυφαία ποιότητα και κορυφαία οδηγικά χαρακτηριστικά – και τέλος με ένα πραγματικό όνομα ξανά. Με αρχική τιμή που ξεκινά από 25.000 ευρώ, κάνουμε την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή: Το 2026, θα λανσάρουμε έξι νέα ηλεκτρικά μοντέλα – όλα 100% Volkswagen!», δήλωσε ο Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, Brand Group Core και Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας.

Τέσσερις εκδόσεις κινητήρα & Δύο επιλογές μπαταρίας

Το νέο VW ID. Polo θα είναι διαθέσιμο σε τρείς εκδόσεις κατά το ντεμπούτο του, το 2026, με την κορυφαία έκδοση, GTI, να ακολουθεί. Η βασική έκδοση διαθέτει ισχύ 116 ίππων και θα συνοδεύεται από εκδόσεις 135 και 211 ίππων. Τέλος, η σπορ έκδοση, ID. Polo GTI θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο έτος, με ισχύ 226 ίππων. Δύο επιλογές μπαταρίας θα είναι διαθέσιμες, προσφέροντας αυτονομία μέχρι και 450 χλμ.

Οι εκδόσεις 116 και 135 ίππων θα διαθέτουν της μπαταρία υψηλής τάσης LFP 37 kWh, η οποία μπορεί να φορτιστεί σε σημεία ταχείας φόρτισης DC με έως και 90 kW. Παράλληλα, οι εκδόσεις 211 και 226 ίππων θα τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 52 kWh, επιτρέποντας αυτονομία έως και 450 χλμ. και φόρτιση έως και 130 kW DC.

Μικρό αλλά ευρύχωρο

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο διατηρεί τα βασικά στοιχεία των προκατόχων του, έχοντας παρόμοιες διαστάσεις με τα κλασσικά Polo του παρελθόντος, μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm και ύψος 1.530 mm, ενώ το μεταξόνιό του είναι 2.600 mm. Παρ’ όλα αυτά, οι επιβάτες του ID. Polo επωφελούνται από επιπλέον 19 mm μήκους στο εσωτερικό, κάτι που είναι ιδιαίτερα αισθητό στις πίσω θέσεις.

Το πλάτος της καμπίνας και ο χώρος για το κεφάλι έχουν επίσης αυξηθεί, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι κατά 24% μεγαλύτερος σε σύγκριση με το κλασικό Polo – από 351 σε 435 λίτρα. Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, ο όγκος φόρτωσης αυξάνεται στα 1.243 λίτρα (σε σύγκριση με τα 1.125 λίτρα στο κλασικό Polo). Αυτός ο επιπλέον χώρος καθιστά το πάντα τετράθυρο, πενταθέσιο ID. Polo πιο ευέλικτο από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του – ιδανικό για την πόλη και την καθημερινή χρήση.

Η ανάπτυξη του ID. Polo είναι ένα συνεργατικό έργο εντός του Brand Group Core: Η SEAT & CUPRA ηγήθηκαν του έργου και το ID. Polo σχεδιάστηκε στο Κέντρο Σχεδιασμού Volkswagen στο Wolfsburg. Βασικές τεχνολογίες – όπως λογισμικό, συστήματα υποβοήθησης, σύστημα κίνησης, πλαίσιο και σύστημα διεύθυνσης – προέρχονται από την πλατφόρμα MEB+ της Volkswagen.

Το ID. Polo θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell της Ισπανίας και θα κάνει το ντεμπούτο του μέσα στο 2026.

Τι κρατάμε: