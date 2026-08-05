Volkswagen ID. Polo: Τι προσφέρει η βασική έκδοση των 24.990 ευρώ; – Αναλυτικός εξοπλισμός και τεχνικά

Το νέο Volkswagen ID. Polo ξεκινά στην Ελλάδα από τα 24.990 ευρώ, συνδυάζοντας αυτονομία έως 334 χλμ. με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η Volkswagen περνά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματά της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και, το σημαντικότερο, το κάνει με μια τιμή που πλησιάζει εκείνες αρκετών συμβατικών μικρών αυτοκινήτων. Το νέο Volkswagen ID. Polo διατίθεται στην ελληνική αγορά από 24.990 ευρώ, στην έκδοση Trend των 116 ίππων. Πρόκειται για την κανονική τιμή του ελληνικού διαμορφωτή, με ΦΠΑ, και όχι για ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση κρατικής επιδότησης. Μάλιστα, το ID. Polo Trend δεν είναι μια «γυμνή» έκδοση που υπάρχει μόνο για να δημιουργεί μια χαμηλή διαφημιστική τιμή. Διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, μεγάλες ψηφιακές οθόνες, LED φώτα, Adaptive Cruise Control, πλήρες πακέτο υποβοήθησης και δύο καλώδια φόρτισης.

116 ίπποι και μπαταρία LFP 37 kWh

Η βασική έκδοση κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 85 kW ή 116 PS, ο οποίος μεταφέρει την ισχύ στους εμπρός τροχούς μέσω κιβωτίου μίας σχέσης. Το ID. Polo είναι ένα από τα πρώτα μοντέλα που αξιοποιούν την εξελιγμένη αρχιτεκτονική MEB+, με νέο ηλεκτρικό σύστημα εμπρός κίνησης. Η μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 37 kWh και χρησιμοποιεί χημεία LFP, δηλαδή φωσφορικού σιδήρου λιθίου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει επιλεγεί για τις οικονομικότερες εκδόσεις, καθώς περιορίζει το κόστος και χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στους κύκλους φόρτισης. Η επίσημη ηλεκτρική αυτονομία της έκδοσης Trend κυμαίνεται από 304 έως 334 χιλιόμετρα κατά WLTP, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου. Η μέση κατανάλωση υπολογίζεται μεταξύ 13,3 και 14,9 kWh/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ κατά την κίνηση είναι μηδενικές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Volkswagen ID. Polo Trend Ισχύς – Ροπή 116 PS – 290 Nm Μετάδοση Αυτόματο μίας σχέσης Κίνηση Εμπρός Μπαταρία 37 kWh – LFP Αυτονομία WLTP 304–334 χλμ. Κατανάλωση WLTP 13,3–14,9 kWh/100 χλμ. Μέγιστη φόρτιση DC 90 kW Φόρτιση DC 10-80% (90kW) περίπου 23 λεπτά Χώρος αποσκευών 441–1.240 λίτρα Τιμή 24.990 ευρώ

Ταχεία φόρτιση σε περίπου 23 λεπτά

Η μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή, η διαδικασία από το 10% έως το 80% διαρκεί περίπου 23 λεπτά. Η φόρτιση αυτή αντιστοιχεί σε αναπλήρωση περίπου 26 kWh και προσθέτει, υπό ευνοϊκές συνθήκες, περισσότερα από 200 χιλιόμετρα θεωρητικής αυτονομίας. Σημαντικό είναι ότι η Volkswagen περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό τόσο καλώδιο Mode 3 Type 2 16A, για wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC, όσο και καλώδιο φόρτισης από συμβατική οικιακή πρίζα. Ο αγοραστής επομένως δεν χρειάζεται να τα προμηθευτεί αμέσως ως πρόσθετο εξοπλισμό. Στάνταρ είναι και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης AC και DC. Παράλληλα, το ID. Polo υποστηρίζει λειτουργία Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW, χρησιμοποιώντας ειδικό αντάπτορα.

Μικρό εξωτερικά, με πορτμπαγκάζ 441 λίτρων

Το ID. Polo έχει μήκος 4.053 χιλιοστά, πλάτος 1.816 χιλιοστά και ύψος 1.530 χιλιοστά. Το μεταξόνιο των 2.600 χιλιοστών είναι μεγάλο για τις εξωτερικές του διαστάσεις, καθώς η ηλεκτρική πλατφόρμα περιορίζει τον χώρο που καταλαμβάνουν τα μηχανικά εξαρτήματα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος κατά 90 λίτρα ή περίπου 25% από εκείνον του συμβατικού Polo. Με την ασύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων κατεβασμένη, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.240 λίτρα. Το εσωτερικό είναι πενταθέσιο, ενώ οι επενδύσεις των καθισμάτων, ο ουρανός και τα πατάκια κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο υλικό PET. Τα δύο εμπρός καθίσματα διαθέτουν ρύθμιση ύψους, ενώ υπάρχουν βάσεις ISOFIX στα δύο εξωτερικά πίσω καθίσματα αλλά και στη θέση του συνοδηγού.

Τι περιλαμβάνει ο βασικός εξοπλισμός άνεσης

Από την έκδοση Trend, το ID. Polo διαθέτει Air Care Climatronic, με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ο κλιματισμός λειτουργεί αρχικά ως αυτόματος μονής ζώνης, αλλά έχει δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας δύο ζωνών μέσω της υπηρεσίας Functions on Demand. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέφτης, Keyless Start, επιλογή οδηγικού προφίλ και πολυλειτουργικό τιμόνι. Η θέρμανση των εμπρός καθισμάτων και του τιμονιού δεν είναι ενεργοποιημένη στη βασική τιμή. Το αυτοκίνητο, όμως, διαθέτει τη σχετική προετοιμασία, ώστε οι λειτουργίες να μπορούν να προστεθούν ψηφιακά μέσω Function on Demand, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει ακόμη παροχή ρεύματος 12V, φωτισμός στους καθρέπτες των σκιάδιων και πίσω αισθητήρες στάθμευσης με ηχητική προειδοποίηση. Η οικονομία γίνεται περισσότερο εμφανής στους τροχούς, καθώς το βασικό ID. Polo διαθέτει ατσάλινες ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά 215/55 R17.

Δύο μεγάλες οθόνες από τη βασική έκδοση

Η ψηφιακή εικόνα του εσωτερικού δεν έχει περιοριστεί ώστε να διατηρηθεί η τιμή κάτω από τις 25.000 ευρώ. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται Digital Cockpit 10,2 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει σύστημα infotainment με μεγάλη οθόνη αφής 12,9 ιντσών. Το σύστημα διαθέτει Bluetooth, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, online υπηρεσίες, τέσσερα ηχεία και ένα επιπλέον κεντρικό ηχείο. Περιλαμβάνεται επίσης ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, επομένως η απουσία ενσωματωμένης πλοήγησης από τη βασική διαμόρφωση δεν αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό μειονέκτημα. Η εργοστασιακή πλοήγηση μπορεί να ενεργοποιηθεί αργότερα μέσω Function on Demand. Μπροστά υπάρχουν επίσης δύο θύρες USB-C, οι οποίες προσφέρουν ισχύ φόρτισης έως 60 W και μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμη και αρκετούς φορητούς υπολογιστές.

LED φώτα και πλούσιος εξοπλισμός ασφάλειας

Το ID. Polo Trend διαθέτει προβολείς LED για τη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα, φώτα ημέρας LED και πίσω φωτιστικά σώματα ίδιας τεχνολογίας. Στάνταρ είναι και το Light Assist, το οποίο αναλαμβάνει την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας. Ιδιαίτερα πλήρης είναι ο βασικός εξοπλισμός υποβοήθησης. Περιλαμβάνει Adaptive Cruise Control, το οποίο διατηρεί αυτόματα την προκαθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, καθώς και Lane Assist για την υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα. Το Emergency Assist μπορεί να επέμβει όταν διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, ενώ το Front Assist περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση πεζών και ποδηλατών. Υπάρχουν ακόμη Emergency Steering Assist, Front Cross Traffic Assist, προηγμένη αναγνώριση κόπωσης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και προγνωστικός περιοριστής ταχύτητας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης Side Assist για την επιτήρηση της τυφλής γωνίας κατά την αλλαγή λωρίδας. Οι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος είναι στάνταρ, όχι όμως και η κάμερα οπισθοπορείας στη συγκεκριμένη βασική διαμόρφωση. Το πακέτο παθητικής ασφάλειας περιλαμβάνει εμπρός και πλευρικούς αερόσακους, αερόσακους τύπου κουρτίνας και κεντρικό αερόσακο ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό. Υπάρχουν επίσης σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, κιτ επισκευής, φαρμακείο, προειδοποιητικό τρίγωνο και ανακλαστικό γιλέκο.

Είναι πραγματικά πλήρης η έκδοση των 24.990 ευρώ;

Η βασική έκδοση του Volkswagen ID. Polo κάνει ορισμένες εμφανείς παραχωρήσεις. Οι ατσάλινες ζάντες, η απουσία κάμερας οπισθοπορείας και η ανάγκη ψηφιακής ενεργοποίησης για λειτουργίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα, το θερμαινόμενο τιμόνι, η πλοήγηση και ο διζωνικός κλιματισμός δείχνουν πού έγινε η οικονομία. Παρά τα παραπάνω, ο βασικός εξοπλισμός είναι ουσιαστικός. Ο αγοραστής παίρνει αυτόματο κλιματισμό, LED φώτα, δύο μεγάλες οθόνες, ασύρματη σύνδεση smartphone, Adaptive Cruise Control και μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφαλείας. Επιπλέον, στη βασική τιμή περιλαμβάνονται και τα δύο καλώδια φόρτισης. Η μπαταρία των 37 kWh δεν προορίζεται για συχνά μεγάλα ταξίδια χωρίς στάσεις, αλλά η αυτονομία έως 334 χλμ. καλύπτει με άνεση τις καθημερινές μετακινήσεις και αρκετές κοντινές αποδράσεις. Με δεδομένη την τιμή των 24.990 ευρώ χωρίς υπολογισμό κρατικής επιδότησης, το ID. Polo Trend τοποθετείται ως μία από τις πληρέστερες και πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις εισόδου στην ηλεκτροκίνηση.