Volvo EX30: Νέα φθηνότερη έκδοση για το B-SUV με 150 ίππους

Νέα βασική έκδοση Volvo EX30 με 150 PS, μπαταρία 51 kWh και έως 339 km αυτονομία σε WLTP. Έρχεται και V2L μέσω OTA το καλοκαίρι.

Η Volvo ανανεώνει το EX30 για το επόμενο model year, ανοίγοντας την γκάμα προς τα κάτω με νέα εισαγωγική έκδοση και παράλληλα φέρνοντας βελτιώσεις σε τεχνολογία, λογισμικό και επιλογές εσωτερικού. Το βασικό νέο στοιχείο είναι ένα νέο σύνολο κίνησης που στοχεύει σε όσους θέλουν ένα premium ηλεκτρικό B-SUV κυρίως για καθημερινές μετακινήσεις, με χαμηλότερο κόστος εισόδου.

Νέα βασική έκδοση: 110 kW (150 PS), 51 kWh και 339 km WLTP

Η γκάμα του EX30 αποκτά νέο powertrain με ισχύ 110 kW (150 PS) και μπαταρία 51 kWh, με αναφερόμενη αυτονομία έως 339 km (WLTP). Η Volvo τοποθετεί αυτή την έκδοση ως ιδανική επιλογή για καθημερινές διαδρομές και μετακίνηση στην πόλη.

Για όσους θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία, αναφέρεται δυνατότητα αναβάθμισης σε μπαταρία 69 kWh με έως 476 km (WLTP).

V2L: το EX30 ως «powerbank» για συσκευές και εργαλεία

Το EX30 θα είναι hardware-ready για Vehicle-to-Load (V2L), δηλαδή δυνατότητα χρήσης της μπαταρίας του αυτοκινήτου για τροφοδοσία/φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Το σενάριο χρήσης που περιγράφεται περιλαμβάνει, ενδεικτικά, φόρτιση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή τροφοδοσία εξοπλισμού όπως ηλεκτρικά εργαλεία, ηχοσυστήματα και camping gear.

Η λειτουργία απαιτεί αντάπτορα V2L που διατίθεται ως αξεσουάρ. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται ότι θα ξεκινήσει αρχικά σε επιλεγμένες αγορές.

Νέα εμπειρία χρήσης: ανασχεδιασμένα μενού και πιο άμεσοι χειρισμοί

Προγραμματίζεται και νέα αναβάθμιση UX, με πλήρως ανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων/ελέγχων ώστε οι βασικές λειτουργίες να είναι πιο άμεσα προσβάσιμες. Εισάγεται επίσης προσαρμόσιμη content bar, για «προβλεπτικές» ενέργειες ή συντομεύσεις στις ενέργειες που χρησιμοποιεί περισσότερο ο οδηγός.

Η Volvo αναφέρει ότι τόσο το V2L όσο και το νέο UX έχουν προγραμματιστεί να δοθούν μέσω over-the-air ενημερώσεων μέσα στο καλοκαίρι, σε νέα αλλά και σε EX30 που κυκλοφορούν ήδη, με ορισμένες λειτουργίες να προσφέρονται χωρίς χρέωση.

Νέα εσωτερικά και διεύρυνση της Black Edition

Στο EX30 προστίθενται δύο νέες επιλογές εσωτερικού:

‘Harvest’

Εσωτερικό σε ανοιχτό, «θερμό» τόνο, με υφάσματα από ανακυκλωμένα υλικά και Nordico από ανακυκλωμένο υλικό (όπως PET μπουκάλια), σκούρο flax décor και μαύρη επένδυση οροφής.

‘Black’

Εσωτερικό σε βαθύ μαύρο, με Nordico ταπετσαρία και σκούρο flax décor.

Η EX30 Black Edition διατίθεται πλέον και με το νέο ‘Black’ interior room, ενώ αναφέρονται τρεις επιλογές χρώματος αμαξώματος: Onyx Black, Vapour Grey και Crystal White.

EX30 Cross Country: νέα έκδοση Plus και πιο αποδοτική επιλογή single-motor

Η έκδοση EX30 Cross Country επεκτείνεται με προσθήκη επιπέδου εξοπλισμού Plus και μιας πιο αποδοτικής επιλογής single-motor, χωρίς να δίνονται στο συγκεκριμένο υλικό περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Τι κρατάμε;